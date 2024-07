Tsitsipas supera Fognini nei quarti del torneo di Gstaad

Out Fognini

Stefanos Tsitsipas conferma il pronostico e si impone su Fabio Fognini nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Gstaad. Il greco, numero 12 del ranking mondiale, ha sconfitto l’italiano con il punteggio di 6-4, 6-3, mantenendo l’imbattibilità nei confronti diretti che ora sale a 5-0.

Fin dall’inizio, Tsitsipas ha fatto valere la sua potenza al servizio e la precisione del dritto, armi che hanno messo in difficoltà Fognini per tutta la durata dell’incontro. Nonostante alcuni lampi di classe del ligure, che nel primo set è riuscito a recuperare un break di svantaggio, la solidità del greco ha fatto la differenza nei momenti chiave.

Il primo set si è deciso nel decimo game, quando Fognini è incappato in una serie di errori gratuiti che hanno consegnato il parziale a Tsitsipas. Nel secondo set, il dritto del greco si è rivelato un’arma letale, permettendogli di strappare per due volte il servizio all’italiano e chiudere l’incontro sul 6-3.

Le statistiche raccontano di un Tsitsipas in grande spolvero, particolarmente efficace con la seconda di servizio (60% di punti vinti contro il 35% di Fognini). Il greco ha anche mostrato una maggiore solidità da fondo campo, chiudendo con 16 vincenti e solo 6 errori non forzati.

Con questa vittoria, Tsitsipas si qualifica per le semifinali dove attende il vincitore del match tra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime. Per Fognini, nonostante la sconfitta, resta la soddisfazione di aver raggiunto i quarti di finale in un torneo di alto livello, dimostrando di poter ancora competere con i migliori.

ATP Gstaad Stefanos Tsitsipas [1] Stefanos Tsitsipas [1] 6 6 Fabio Fognini [7] Fabio Fognini [7] 4 3 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-3 → 6-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 ace 4-2 → 5-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-0 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Statistiche 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas 🇮🇹 Fabio Fognini Punteggio servizio 277 212 Ace 5 3 Doppi falli 0 4 Percentuale prime di servizio 61% (31/51) 51% (24/47) Punti vinti con la prima 74% (23/31) 71% (17/24) Punti vinti con la seconda 60% (12/20) 35% (8/23) Palle break salvate 33% (1/3) 33% (2/6) Giochi di servizio giocati 10 9 Punteggio risposta 205 152 Punti vinti in risposta sulla prima 29% (7/24) 26% (8/31) Punti vinti in risposta sulla seconda 65% (15/23) 40% (8/20) Palle break convertite 67% (4/6) 67% (2/3) Giochi di risposta giocati 9 10 Punti vinti a rete 92% (11/12) 63% (5/8) Vincenti 16 15 Errori non forzati 6 14 Punti vinti al servizio 69% (35/51) 53% (25/47) Punti vinti in risposta 47% (22/47) 31% (16/51) Punti totali vinti 58% (57/98) 42% (41/98) Velocità massima servizio 216 km/h 206 km/h Velocità media prima di servizio 194 km/h 185 km/h Velocità media seconda di servizio 163 km/h 163 km/h





Francesco Paolo Villarico