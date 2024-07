Fognini, cuore e grinta: Rimonta a Gstaad

Fabio Fognini ha dimostrato ancora una volta di essere un lottatore indomito, strappando una vittoria al cardiopalma contro Juan Pablo Varillas nel secondo turno dell’ATP 250 di Gstaad 2024. Il punteggio finale di 3-6, 7-6(5), 7-5 racconta solo in parte l’intensità di un match durato quasi tre ore e ricco di colpi di scena.

L’inizio è stato in salita per il tennista ligure, visibilmente in difficoltà nel trovare il giusto ritmo. Varillas, solido e ordinato, ha approfittato degli errori di Fognini per aggiudicarsi il primo set 6-3. La situazione è sembrata precipitare nel secondo, con l’italiano sotto di un break e alle prese con un fastidio al polpaccio destro.

Ma è proprio quando tutto sembrava perduto che Fognini ha tirato fuori il meglio di sé. Dopo aver annullato due match point sul 5-3, ha trascinato Varillas al tie-break, vincendolo 7-5 e riaprendo completamente la partita.

Il set decisivo è stato un susseguirsi di emozioni. Fognini è partito forte, ma Varillas non ha mollato, rimanendo agganciato fino al 4-4. Nel finale thrilling, l’esperienza e la classe del ligure hanno fatto la differenza: dopo aver annullato una palla del controbreak sul 6-5, Fognini ha chiuso il match dopo 2 ore e 47 minuti di battaglia.

Questa vittoria non solo proietta Fognini ai quarti di finale, ma conferma ancora una volta la sua abilità di tirare fuori il meglio nei momenti di massima disperazione. Ora lo attende una probabile sfida contro la testa di serie numero 1 Stefanos Tsitsipas, in un match che si preannuncia spettacolare.

ATP Gstaad Juan Pablo Varillas Juan Pablo Varillas 6 6 5 Fabio Fognini [7] Fabio Fognini [7] 3 7 7 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 J. Pablo Varillas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 J. Pablo Varillas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 5-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 J. Pablo Varillas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Statistiche 🇵🇪 Juan Pablo Varillas 🇮🇹 Fabio Fognini Punteggio servizio 258 251 Ace 3 2 Doppi falli 1 3 Percentuale prime di servizio 57% (61/107) 56% (55/99) Punti vinti con la prima 59% (36/61) 73% (40/55) Punti vinti con la seconda 65% (30/46) 48% (21/44) Palle break salvate 33% (2/6) 69% (9/13) Giochi di servizio giocati 17 16 Punteggio risposta 135 166 Punti vinti in risposta sulla prima 27% (15/55) 41% (25/61) Punti vinti in risposta sulla seconda 52% (23/44) 35% (16/46) Palle break convertite 31% (4/13) 67% (4/6) Giochi di risposta giocati 16 17 Punti vinti a rete 60% (18/30) 79% (11/14) Vincenti 29 30 Errori non forzati 21 24 Punti vinti al servizio 62% (66/107) 62% (61/99) Punti vinti in risposta 38% (38/99) 38% (41/107) Punti totali vinti 50% (104/206) 50% (102/206) Velocità massima servizio 210 km/h 214 km/h Velocità media prima di servizio 197 km/h 184 km/h Velocità media seconda di servizio 149 km/h 149 km/h





Francesco Paolo Villarico