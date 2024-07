Wimbledon: Parlano Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova dopo la finale di Wimbledon (sintesi video della finale)

Jasmine Paolini: “Vedere questo stadio pieno è un sogno realizzato. Oggi sono un po’ triste ma cercherò di continuare sorridere perché da bambina guardavo in tv le finali di Wimbledon tifando per Federer. Essere qui a giocarne una è pazzesco. Mi sono goduta ogni singolo momento. Grazie a tutti, proprio tutti, quelli che rendono possibile questo torneo.

Il pubblico è stato incredibile, sentire il vostro affetto è stato pazzesco. Complimenti a Barbora, hai giocato in modo incredibile, e al tuo team. Gli ultimi due mesi sono stati pazzeschi. Voglio ringraziare il mio team, la mia famiglia, tutti quelli che mi hanno sostenuto sempre. Senza di loro non sarei qui. Vi voglio bene.

Barbora Krejcikova: “Non ho parole, è senza dubbio il giorno più bello della mia carriera e della mia vita. E’ difficilissimo spiegare cosa sento adesso. Voglio fare i complimenti a Jasmine e al suo team, è incredibile quello che è riuscita a fare, arrivando in finale a Parigi e qui in poche settimane.

Penso che nessuno credesse davvero che sarei potuta arrivare in finale e vincere Wimbledon. Adesso non riesco effettivamente a crederci nemmeno io. Due settimane fa ho cominciato con un primo turno durissimo vinto 75 al terzo dopo 3 ore e un quarto, non ero in condizione perché venivo da un infortunio. Non ho iniziato bene la stagione, essere qui col trofeo è incredibile: non so come sia possibile.

Jana Novotna cambiato la mia vita e la mia carriera. Dopo gli anni da junior non sapevo cosa fare, se continuare nel circuito o studiare. Jana mi ha detto che avevo talento e mi ha consigliato di provarci. Prima di morire mi ha detto: continua e vinci uno Slam. Ce l’ho fatta a Parigi, ed è stato un momento incredibile. Non avrei mai immaginato di essere con lo stesso trofeo che lei ha vinto nel 1998”.