Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. In campo anche Lorenzo Musetti alle prese con Novak Djokovic per l’accesso in finale

Wimbledon – Semifinali – erba

Slam Wimbledon D. Medvedev [5] • D. Medvedev [5] 0 3 C. Alcaraz [3] C. Alcaraz [3] 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Medvedev 0-15 0-30 3-1 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 D. Medvedev 0-15 df 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

D. Medvedevvs C. Alcaraz

L. Musetti vs N. Djokovic



Slam Wimbledon S. Hsieh / E. Mertens [1] • S. Hsieh / E. Mertens [1] 0 6 0 K. Siniakova / T. Townsend [4] K. Siniakova / T. Townsend [4] 0 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Hsieh / E. Mertens 0-2 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 S. Hsieh / E. Mertens 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 5-3 → 6-3 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 4-2 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Hsieh / E. Mertens 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-1 → 2-1 S. Hsieh / E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

S. Hsieh/ E. Mertensvs K. Siniakova/ T. Townsend

C. Dolehide / D. Krawczyk vs G. Dabrowski / E. Routliffe



S. Gonzalez / G. Olmos vs M. Gonzalez / U. Eikeri



Slam Wimbledon G. Fernandez [3] G. Fernandez [3] 15 6 4 1 A. Hewett [2] • A. Hewett [2] 15 4 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Hewett 0-15 15-15 1-2 G. Fernandez 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Hewett 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 G. Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Hewett 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 G. Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Hewett 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 G. Fernandez 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 A. Hewett 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-2 → 3-3 G. Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Hewett 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 G. Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 A. Hewett 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 G. Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Hewett 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 G. Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Hewett 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 G. Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 A. Hewett 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 G. Fernandez 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Hewett 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 G. Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 2-1 A. Hewett 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

G. Fernandezvs A. Hewett

T. Enqvist / M. Navratilova vs J. Bjorkman / A. Keothavong



A. Hewett / G. Reid vs T. Egberink / M. Scheffers



D. Hantuchova / L. Robson vs A. Radwanska / F. Schiavone



Court 12 – Ore: 12:00am

K. Bigun vs M. Rottgering



Slam Wimbledon K. Bigun [1] K. Bigun [1] 6 3 M. Rottgering M. Rottgering 7 6 Vincitore: M. Rottgering Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Rottgering 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 K. Bigun 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Rottgering 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. Bigun 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-4 → 2-4 M. Rottgering 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 K. Bigun 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Rottgering 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 K. Bigun 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Rottgering 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 M. Rottgering 0-15 15-15 15-30 df 40-30 6-5 → 6-6 K. Bigun 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 6-5 M. Rottgering 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 K. Bigun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Rottgering 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 K. Bigun 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Rottgering 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Bigun 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Rottgering 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Bigun 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Rottgering 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 K. Bigun 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

R. Jamrichova vs R. Dencheva



Slam Wimbledon R. Jamrichova [1] R. Jamrichova [1] 6 6 R. Dencheva R. Dencheva 3 1 Vincitore: R. Jamrichova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Dencheva 15-0 15-15 30-15 ace 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 R. Jamrichova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 R. Dencheva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 R. Jamrichova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Dencheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 R. Jamrichova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 2-0 R. Dencheva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Jamrichova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 R. Dencheva 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 5-3 R. Jamrichova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-2 → 5-2 R. Dencheva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 R. Jamrichova 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 R. Dencheva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 R. Jamrichova 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 3-0 R. Dencheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Jamrichova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

A. Kovackova / L. Samson vs M. Stojsavljevic / M. Xu



Slam Wimbledon A. Kovackova / L. Samson [1] A. Kovackova / L. Samson [1] 0 0 M. Stojsavljevic / M. Xu [7] • M. Stojsavljevic / M. Xu [7] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Stojsavljevic / M. Xu 0-0

F. Cina / M. Mrva vs A. Razeghi / M. Schoenhaus



Slam Wimbledon J. Konta / C. Vandeweghe J. Konta / C. Vandeweghe 4 4 R. Vinci / J. Zheng R. Vinci / J. Zheng 6 6 Vincitore: R. Vinci/J. Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Vinci / J. Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Konta / C. Vandeweghe 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 4-5 R. Vinci / J. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Konta / C. Vandeweghe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 R. Vinci / J. Zheng 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Konta / C. Vandeweghe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Vinci / J. Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Konta / C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Vinci / J. Zheng 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Konta / C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Vinci / J. Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Konta / C. Vandeweghe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 R. Vinci / J. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Konta / C. Vandeweghe 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Vinci / J. Zheng 40-0 2-3 → 2-4 J. Konta / C. Vandeweghe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 R. Vinci / J. Zheng 0-15 0-30 15-40 1-2 → 2-2 J. Konta / C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 R. Vinci / J. Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Konta / C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-A 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1

J. Konta/ C. Vandeweghevs R. Vinci/ J. Zheng

M. Baghdatis / X. Malisse vs J. Chardy / F. Lopez



Slam Wimbledon M. Baghdatis / X. Malisse M. Baghdatis / X. Malisse 7 6 J. Chardy / F. Lopez J. Chardy / F. Lopez 6 3 Vincitore: M. Baghdatis/X. Malisse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Chardy / F. Lopez 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Chardy / F. Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-1 → 4-2 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Chardy / F. Lopez 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 2-1 → 3-1 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Chardy / F. Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* ace 5*-4 6*-4 6-5* df 6-6 → 7-6 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 J. Chardy / F. Lopez 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 5-5 → 6-5 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-5 → 5-5 J. Chardy / F. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Chardy / F. Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-3 → 2-4 J. Chardy / F. Lopez 15-0 15-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 J. Chardy / F. Lopez 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Chardy / F. Lopez 15-0 40-0 0-0 → 0-1

J. Cabal / R. Farah vs K. Anderson / L. Hewitt



M. Woodforde / D. Cibulkova vs R. Krajicek / C. Martinez



Slam Wimbledon T. Papamalamis [16] T. Papamalamis [16] 6 6 J. Leach J. Leach 3 3 Vincitore: T. Papamalamis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Leach 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 5-3 → 6-3 T. Papamalamis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Leach 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-2 → 4-3 T. Papamalamis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Leach 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 T. Papamalamis 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Leach 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 T. Papamalamis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Leach 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Papamalamis 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Leach 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 T. Papamalamis 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Leach 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 T. Papamalamis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Leach 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Papamalamis 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Leach 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 T. Papamalamis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

T. Papamalamisvs J. Leach

V. Valdmannova vs J. Vandromme



Slam Wimbledon V. Valdmannova • V. Valdmannova 30 3 4 J. Vandromme [10] J. Vandromme [10] 15 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Valdmannova 15-0 15-15 30-15 4-3 J. Vandromme 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 V. Valdmannova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Vandromme 0-15 0-30 df 0-40 2-2 → 3-2 V. Valdmannova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 2-2 J. Vandromme 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 V. Valdmannova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Vandromme 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Valdmannova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 J. Vandromme 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-5 → 3-5 V. Valdmannova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 J. Vandromme 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 V. Valdmannova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-4 → 1-4 J. Vandromme 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-3 → 0-4 V. Valdmannova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 J. Vandromme 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 V. Valdmannova 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 0-1

M. Exsted / C. Woestendick vs D. Sarksian / T. Zhang



K. Bigun / J. Leach vs N. Budkov Kjaer / V. Frydrych



Court 5 – Ore: 12:00am

N. Honda vs R. Jodar



Slam Wimbledon N. Honda N. Honda 6 6 R. Jodar R. Jodar 4 4 Vincitore: N. Honda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Honda 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Jodar 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 N. Honda 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Jodar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Honda 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 R. Jodar 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 3-2 N. Honda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Honda 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Jodar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Honda 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-4 → 6-4 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 N. Honda 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 R. Jodar 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Honda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 R. Jodar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 N. Honda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Jodar 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Honda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

M. Stankiewicz vs E. Jones



Slam Wimbledon M. Stankiewicz M. Stankiewicz 2 3 E. Jones [3] E. Jones [3] 6 6 Vincitore: E. Jones Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Stankiewicz 0-15 0-30 0-40 df 15-40 df 3-4 → 3-5 E. Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Stankiewicz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Jones 0-15 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 M. Stankiewicz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 E. Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Stankiewicz 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 E. Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Stankiewicz 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 2-5 → 2-6 E. Jones 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Stankiewicz 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-3 → 2-4 E. Jones 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Stankiewicz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 M. Stankiewicz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 E. Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

J. Klimas / J. Kumstat vs R. Jodar / A. Santamarta Roig



E. Jones / V. Paganetti vs R. Goto / R. Roura Llaverias



E. Lorimer vs J. Nagel-Heyer



Court 7 – Ore: 12:00am

E. Lorimer vs D. Kim



Slam Wimbledon E. Lorimer E. Lorimer None 6 7 0 D. Kim • D. Kim None 7 5 1 Vincitore: D. Kim Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Kim None-None 0-1 D. Kim None-None 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 7-4 7-5 7-6 8-6 9-6 9-7 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Kim 0-15 0-30 df 0-40 6-5 → 7-5 E. Lorimer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Kim 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 E. Lorimer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 D. Kim 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 E. Lorimer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 D. Kim 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 E. Lorimer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 2-2 → 2-3 D. Kim 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace df 40-A 1-2 → 2-2 E. Lorimer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Kim 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 E. Lorimer 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* df 2-6* 6-6 → 6-7 E. Lorimer 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 D. Kim 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 E. Lorimer 0-15 0-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 D. Kim 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 E. Lorimer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 D. Kim 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A 2-4 → 3-4 E. Lorimer 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-3 → 2-4 D. Kim 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Lorimer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Kim 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 E. Lorimer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 D. Kim 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Y. Hong vs J. Geng



Slam Wimbledon Y. Hong Y. Hong 7 6 6 0 J. Geng • J. Geng 7 7 4 0 Vincitore: Y. Hong per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Geng None-None 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 5-3 5-4 5-5 6-5 7-5 7-6 7-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Hong 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Geng 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Y. Hong 0-15 0-30 0-40 df 5-2 → 5-3 J. Geng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-1 → 5-2 Y. Hong 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 5-1 J. Geng 15-0 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Y. Hong 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Geng 15-0 40-0 ace ace 2-0 → 2-1 Y. Hong 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 J. Geng 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 df 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 J. Geng 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Y. Hong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Geng 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 Y. Hong 0-15 15-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Geng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Y. Hong 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 J. Geng 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Y. Hong 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 J. Geng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 Y. Hong 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 J. Geng 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Y. Hong 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

J. Lee vs A. Selvaraasan



Slam Wimbledon J. Lee • J. Lee 40 1 A. Selvaraasan A. Selvaraasan 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Lee 30-0 40-0 1-0 A. Selvaraasan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

H. Minhas vs J. Geng



L. Zingg vs T. Russell



Court 8 – Ore: 12:00am

M. Mrva vs N. Budkov Kjaer



Slam Wimbledon M. Mrva [10] M. Mrva [10] 6 4 N. Budkov Kjaer [2] N. Budkov Kjaer [2] 7 6 Vincitore: N. Budkov Kjaer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Mrva 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-4 → 4-5 N. Budkov Kjaer 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Mrva 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Mrva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Mrva 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 N. Budkov Kjaer 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Mrva 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 df 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* ace 6-6 → 6-7 M. Mrva 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-6 → 6-6 N. Budkov Kjaer 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Mrva 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Mrva 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 N. Budkov Kjaer 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Mrva 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Mrva 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Mrva 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

I. Jovic vs T. Kostovic



Slam Wimbledon I. Jovic [6] I. Jovic [6] 6 6 T. Kostovic [15] T. Kostovic [15] 3 2 Vincitore: I. Jovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Kostovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 I. Jovic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 T. Kostovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 I. Jovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-1 → 4-1 T. Kostovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 I. Jovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Kostovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 I. Jovic 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Kostovic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 5-3 → 6-3 I. Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 T. Kostovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 I. Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Kostovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 I. Jovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 T. Kostovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 I. Jovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Kostovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

I. Ivanova / W. Sonobe vs N. Basiletti / L. Tagger



Slam Wimbledon I. Ivanova / W. Sonobe [5] I. Ivanova / W. Sonobe [5] 40 6 4 N. Basiletti / L. Tagger • N. Basiletti / L. Tagger 40 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Basiletti / L. Tagger 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-1 I. Ivanova / W. Sonobe 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 N. Basiletti / L. Tagger 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 I. Ivanova / W. Sonobe 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Basiletti / L. Tagger 15-0 30-0 30-15 40-30 1-0 → 1-1 I. Ivanova / W. Sonobe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Basiletti / L. Tagger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 I. Ivanova / W. Sonobe 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 N. Basiletti / L. Tagger 15-15 30-15 40-30 4-1 → 4-2 I. Ivanova / W. Sonobe 30-0 40-0 3-1 → 4-1 N. Basiletti / L. Tagger 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 I. Ivanova / W. Sonobe 15-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 N. Basiletti / L. Tagger 0-15 df 15-15 15-30 30-40 1-0 → 2-0 I. Ivanova / W. Sonobe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

A. Arystanbekova / S. Zhiyenbayeva vs J. Pastikova / J. Stusek



I. Ivanova / W. Sonobe vs T. Grant / I. Jovic



A. Selvaraasan vs T. Takizawa



Court 9 – Ore: 12:00am

J. Nagel-Heyer vs H. Qi



Slam Wimbledon J. Nagel-Heyer J. Nagel-Heyer 6 4 H. Qi H. Qi 7 6 Vincitore: H. Qi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Nagel-Heyer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 H. Qi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Nagel-Heyer 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 H. Qi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-4 → 3-4 J. Nagel-Heyer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 H. Qi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Nagel-Heyer 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 H. Qi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Nagel-Heyer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Qi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 H. Qi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 J. Nagel-Heyer 15-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 H. Qi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Nagel-Heyer 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Qi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Nagel-Heyer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 H. Qi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 J. Nagel-Heyer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 H. Qi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 J. Nagel-Heyer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 H. Qi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 J. Nagel-Heyer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

R. Da Costa vs T. Takizawa



Slam Wimbledon R. Da Costa R. Da Costa 0 4 4 T. Takizawa • T. Takizawa 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Takizawa 4-1 R. Da Costa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 T. Takizawa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Da Costa 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Takizawa 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Da Costa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Takizawa 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Da Costa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-5 → 4-5 T. Takizawa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Da Costa 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Takizawa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 2-3 → 2-4 R. Da Costa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Takizawa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 R. Da Costa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Takizawa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Da Costa 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

K. Berzina vs Y. Hong



X. Sun vs R. Kotseva



D. Kim vs H. Qi



J. Lee vs R. Da Costa



Slam Wimbledon M. Antonius M. Antonius 6 6 L. De Carvalho Damazio L. De Carvalho Damazio 4 0 Vincitore: M. Antonius Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 L. De Carvalho Damazio 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 5-0 → 6-0 M. Antonius 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 4-0 → 5-0 L. De Carvalho Damazio 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 M. Antonius 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 3-0 L. De Carvalho Damazio 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Antonius 0-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. De Carvalho Damazio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 M. Antonius 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. De Carvalho Damazio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Antonius 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. De Carvalho Damazio 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Antonius 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. De Carvalho Damazio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Antonius 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. De Carvalho Damazio 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Antonius 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

M. Antoniusvs L. De Carvalho Damazio

L. Han vs D. Luna



Slam Wimbledon L. Han L. Han 6 6 D. Luna D. Luna 4 2 Vincitore: L. Han Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Han 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 D. Luna 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-1 → 5-2 L. Han 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 D. Luna 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 L. Han 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 D. Luna 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 L. Han 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 D. Luna 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Han 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 D. Luna 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 L. Han 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-3 → 4-4 D. Luna 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 L. Han 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 4-1 → 4-2 D. Luna 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-1 → 4-1 L. Han 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 D. Luna 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 df 1-1 → 2-1 L. Han 0-15 df 15-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Luna 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

C. Chacon vs S. Zhang



J. Kovackova vs M. Sohns



L. De Carvalho Damazio vs T. Kawaguchi



S. Put vs L. Han



Court 11 – Ore: 12:00am

N. Pickerd-Barua vs T. Kawaguchi



Slam Wimbledon N. Pickerd-Barua N. Pickerd-Barua 2 2 T. Kawaguchi T. Kawaguchi 6 6 Vincitore: T. Kawaguchi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Kawaguchi 15-0 15-15 15-30 40-30 2-5 → 2-6 N. Pickerd-Barua 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 T. Kawaguchi 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 N. Pickerd-Barua 0-15 0-30 0-40 30-40 ace 1-3 → 1-4 T. Kawaguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 N. Pickerd-Barua 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 T. Kawaguchi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 N. Pickerd-Barua 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Kawaguchi 15-0 30-0 40-15 2-5 → 2-6 N. Pickerd-Barua 0-15 0-30 0-40 df 2-4 → 2-5 T. Kawaguchi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 N. Pickerd-Barua 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Kawaguchi 15-0 30-0 40-15 1-2 → 1-3 N. Pickerd-Barua 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 T. Kawaguchi 15-0 ace 15-15 40-15 0-1 → 0-2 N. Pickerd-Barua 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

S. Put vs S. Watson



Slam Wimbledon S. Put S. Put 7 6 S. Watson S. Watson 5 4 Vincitore: S. Put Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Put 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 5-3 → 5-4 S. Put 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 S. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Put 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 S. Put 40-0 ace 40-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Put 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Put 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 6-5 → 7-5 S. Watson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 S. Put 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Put 15-0 30-0 3-4 → 4-4 S. Watson 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 S. Put 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 S. Put 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 S. Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 S. Put 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

W. Newman vs M. Knight



Slam Wimbledon W. Newman W. Newman 0 2 M. Knight • M. Knight 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Knight 15-0 2-3 W. Newman 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Knight 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 W. Newman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Knight 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 W. Newman 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

D. Britton vs Z. Doldan



M. Antonius vs N. Pickerd-Barua



S. Watson vs D. Luna



Court 14 – Ore: 12:00am

A. Van Koot vs Y. Kamiji



Slam Wimbledon A. Van Koot [4] • A. Van Koot [4] 0 5 6 6 Y. Kamiji [2] Y. Kamiji [2] 0 7 4 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Van Koot 6-5 Y. Kamiji 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 A. Van Koot 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Y. Kamiji 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 A. Van Koot 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 3-5 Y. Kamiji 15-0 15-15 15-30 30-30 3-3 → 3-4 A. Van Koot 0-15 df 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Y. Kamiji 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Van Koot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 2-1 → 2-2 Y. Kamiji 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Van Koot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 Y. Kamiji 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Van Koot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Y. Kamiji 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 A. Van Koot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 Y. Kamiji 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 2-4 → 3-4 A. Van Koot 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 2-4 Y. Kamiji 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 A. Van Koot 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Y. Kamiji 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Van Koot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 Y. Kamiji 0-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Van Koot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Y. Kamiji 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Van Koot 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 5-4 → 5-5 Y. Kamiji 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 A. Van Koot 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Y. Kamiji 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 A. Van Koot 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Y. Kamiji 15-0 15-15 15-40 1-3 → 2-3 A. Van Koot 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Y. Kamiji 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Van Koot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Y. Kamiji 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

T. Oda vs M. De la Puente



S. Schroder vs A. Lapthorne



C. Ratzlaff / R. Spaargaren vs T. Miki / T. Oda



Slam Wimbledon C. Ratzlaff / R. Spaargaren • C. Ratzlaff / R. Spaargaren 0 6 3 T. Miki / T. Oda [2] T. Miki / T. Oda [2] 0 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Ratzlaff / R. Spaargaren 3-3 T. Miki / T. Oda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Ratzlaff / R. Spaargaren 15-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 T. Miki / T. Oda 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 C. Ratzlaff / R. Spaargaren 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 T. Miki / T. Oda 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 C. Ratzlaff / R. Spaargaren 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Miki / T. Oda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 C. Ratzlaff / R. Spaargaren 0-15 15-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Miki / T. Oda 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 C. Ratzlaff / R. Spaargaren 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Miki / T. Oda 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Ratzlaff / R. Spaargaren 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-2 → 2-3 T. Miki / T. Oda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 C. Ratzlaff / R. Spaargaren 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Miki / T. Oda 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Ratzlaff / R. Spaargaren 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

B. Bartram / D. Caverzaschi vs C. Ratzlaff / R. Spaargaren



Court 15 – Ore: 12:00am

D. De Groot vs Z. Wang



Slam Wimbledon D. De Groot [1] D. De Groot [1] 6 6 Z. Wang Z. Wang 3 2 Vincitore: D. De Groot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. De Groot 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 6-2 Z. Wang 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 5-2 D. De Groot 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 4-2 Z. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. De Groot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 Z. Wang 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. De Groot 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Z. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. De Groot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Z. Wang 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 D. De Groot 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 Z. Wang 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. De Groot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Z. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 D. De Groot 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Z. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 D. De Groot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1

G. Sasson vs N. Vink



Slam Wimbledon G. Sasson • G. Sasson 40 5 2 N. Vink [2] N. Vink [2] 15 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Sasson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 N. Vink 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 G. Sasson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 N. Vink 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Sasson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Vink 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 G. Sasson 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-5 → 5-6 N. Vink 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 G. Sasson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 N. Vink 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 G. Sasson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 N. Vink 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 G. Sasson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-0 → 4-1 N. Vink 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 G. Sasson 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 N. Vink 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Sasson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Y. Kamiji / K. Montjane vs X. Li / Z. Zhu



L. Guo / Z. Wang vs D. De Groot / J. Griffioen



To be arranged 1 – Ore: 5:00pm

J. Zielinski / S. Hsieh vs M. Venus / E. Routliffe



A. Petkovic / M. Rybarikova vs R. Vinci / J. Zheng



