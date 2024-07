Sinner si ritira dal torneo di Bastad

L'azzurro non andrà in Svezia

Dopo la dolorosa uscita di scena a Wimbledon nei quarti di finale, penalizzato da un malessere nel match contro Medvedev, Jannik Sinner annuncia il forfait all’ATP 250 di Bastad, sulla terra battuta in preparazione ai giochi olimpici di Parigi. L’ha annunciato il n.1 del mondo attraverso un breve messaggio pubblicato come storia su Instagram.

La conferenza stampa di Jannik Sinner tenuta ieri

“Sono triste nell’annunciare che devo ritirarmi dal torneo di Bastad della prossima settimana per affaticamento. Non è mai una decisione facile visto che amo giocare, ma seguendo i consigli del mio team e dottori, hanno sottolineato che è meglio per me riposare e recuperare. Spero di poter giocare a Bastad in futuro, ho sempre sentito dire che è uno splendido torneo”.

Il torneo perde così uno delle sue punte di diamante, ma è attesa la presenza di Nadal, tra gli altri, in preparazione di Parigi.

Mario Cecchi