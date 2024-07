Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Alcaraz supera l’ostacolo Lajal all’esordio di Wimbledon

Carlos Alcaraz ha iniziato con il piede giusto la sua avventura a Wimbledon 2024, superando l’estone Mark Lajal con il punteggio di 7-6(3), 7-5, 6-2. Il campione spagnolo ha dimostrato maturità e solidità nel gestire un avversario determinato e senza nulla da perdere.

Al secondo turno sfiderà Vukic o Ofner.

Nonostante Lajal fosse all’esordio assoluto in un torneo del Grande Slam, il giovane estone ha offerto una prestazione coraggiosa, mettendo in difficoltà Alcaraz nei primi due set. In entrambi i parziali, Lajal è riuscito a portarsi in vantaggio di un break, costringendo lo spagnolo a recuperare.

Alcaraz ha risposto da campione, dimostrando grande lucidità nei momenti chiave. Nel tie-break del primo set e nel finale del secondo, lo spagnolo ha alzato il livello del suo gioco, facendo valere la sua esperienza e classe superiore.

Il terzo set ha visto un Alcaraz in pieno controllo, che ha chiuso l’incontro senza ulteriori difficoltà. Pur non brillando particolarmente, il numero uno del mondo ha mostrato un gioco solido e vario, alternando potenti colpi da fondo a tocchi delicati a rete.

Con questa vittoria, Alcaraz manda un chiaro messaggio ai suoi avversari: è pronto a lottare per il titolo a Wimbledon. La sua capacità di gestire la pressione e di adattarsi alle insidie dell’erba lo rendono uno dei favoriti principali per la vittoria finale.

Wimbledon – 1° Turno – erba

Centre Court

C. Alcaraz vs M. Lajal



Slam Wimbledon C. Alcaraz [3] C. Alcaraz [3] 7 7 6 M. Lajal M. Lajal 6 5 2 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 M. Lajal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 M. Lajal 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Lajal 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 M. Lajal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 M. Lajal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Lajal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Lajal 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Lajal 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Lajal 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* df 6-6 → 7-6 M. Lajal 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 6-5 → 6-6 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Lajal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 M. Lajal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Lajal 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 M. Lajal 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 M. Lajal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

(LL) R. Zarazua vs E. Raducanu



Slam Wimbledon R. Zarazua R. Zarazua 6 3 E. Raducanu E. Raducanu 7 6 Vincitore: E. Raducanu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Raducanu 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Zarazua 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 E. Raducanu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Zarazua 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-3 → 2-4 E. Raducanu 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 R. Zarazua 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Raducanu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Zarazua 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 E. Raducanu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 R. Zarazua 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 E. Raducanu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 R. Zarazua 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 E. Raducanu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 R. Zarazua 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 E. Raducanu 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 R. Zarazua 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 E. Raducanu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Zarazua 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Raducanu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Zarazua 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

C. Dolehide vs C. Gauff



Slam Wimbledon C. Dolehide C. Dolehide 1 2 C. Gauff [2] C. Gauff [2] 6 6 Vincitore: C. Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 C. Dolehide 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 1-4 C. Dolehide 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-2 → 0-3 C. Dolehide 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 C. Dolehide 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 C. Dolehide 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

No.1 Court

A. Kovacevic vs D. Medvedev



Slam Wimbledon A. Kovacevic A. Kovacevic 3 4 2 D. Medvedev [5] D. Medvedev [5] 6 6 6 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 ace 2-5 → 2-6 A. Kovacevic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Kovacevic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-4 → 1-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 0-3 → 0-4 A. Kovacevic 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-2 → 0-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 A. Kovacevic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 4-6 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-5 → 4-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 A. Kovacevic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Kovacevic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Kovacevic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Medvedev 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Kovacevic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 2-5 → 3-5 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Kovacevic 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 A. Kovacevic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-2 → 0-3 A. Kovacevic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1

M. Trevisan vs M. Keys



Slam Wimbledon M. Trevisan M. Trevisan 4 6 M. Keys [12] M. Keys [12] 6 7 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Keys 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Keys 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-3 → 3-3 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Keys 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Keys 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Keys 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

J. Sinner vs Y. Hanfmann



Slam Wimbledon J. Sinner [1] J. Sinner [1] 6 6 3 6 Y. Hanfmann Y. Hanfmann 3 4 6 3 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Y. Hanfmann 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Y. Hanfmann 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-5 → 3-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-4 → 2-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 1-4 J. Sinner 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-2 → 0-3 J. Sinner 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 3-2 → 4-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Y. Hanfmann 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-2 → 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

No.2 Court

G. Dimitrov vs D. Lajovic



Slam Wimbledon G. Dimitrov [10] G. Dimitrov [10] 6 6 7 D. Lajovic D. Lajovic 3 4 5 Vincitore: G. Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 5-5 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-2 → 0-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 4-3 → 5-3 D. Lajovic 30-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-3 → 6-3 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-2 → 5-2 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-0 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

S. Wawrinka vs C. Broom



Slam Wimbledon S. Wawrinka S. Wawrinka 6 7 6 C. Broom C. Broom 3 5 4 Vincitore: S. Wawrinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 C. Broom 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 C. Broom 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-2 → 4-3 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-2 → 4-2 C. Broom 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 C. Broom 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 S. Wawrinka 15-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Broom 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 C. Broom 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 C. Broom 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 2-5 → 3-5 C. Broom 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 2-4 C. Broom 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-3 → 1-4 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 C. Broom 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Broom 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 C. Broom 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 C. Broom 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Broom 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 C. Broom 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

N. Osaka vs D. Parry



Slam Wimbledon N. Osaka N. Osaka 6 1 6 D. Parry D. Parry 1 6 4 Vincitore: N. Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Parry 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df df 5-4 → 6-4 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 D. Parry 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 D. Parry 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 D. Parry 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Osaka 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Parry 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 0-1 → 1-1 N. Osaka 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Parry 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 D. Parry 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 D. Parry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 N. Osaka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 D. Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 ace df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 D. Parry 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 N. Osaka 15-0 15-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Parry 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 N. Osaka 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 D. Parry 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

V. Azarenka vs S. Stephens



Wimbledon Jacquemot Jacquemot 3 3 Stephens Stephens 6 6 Vincitore: Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6

No.3 Court

A. Bolt vs C. Ruud



Slam Wimbledon A. Bolt A. Bolt 6 4 4 C. Ruud [8] C. Ruud [8] 7 6 6 Vincitore: C. Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Bolt 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 3-5 → 4-5 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Bolt 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Bolt 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 4-6 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Bolt 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 A. Bolt 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Ruud 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 A. Bolt 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 2-1 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* ace 1*-4 1*-5 df 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-5 → 5-6 A. Bolt 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Bolt 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 C. Ruud 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 A. Bolt 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Bolt 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

J. Paolini vs S. Sorribes Tormo



Slam Wimbledon J. Paolini [7] J. Paolini [7] 7 6 S. Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo 5 3 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 4-1 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-3 → 5-3 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Paolini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Q. Zheng vs L. Sun



Slam Wimbledon Q. Zheng [8] Q. Zheng [8] 6 2 4 L. Sun L. Sun 4 6 6 Vincitore: L. Sun Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Q. Zheng 0-15 0-30 df 0-40 df 4-5 → 4-6 L. Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Q. Zheng 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-4 → 4-4 L. Sun 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Q. Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Sun 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Q. Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Q. Zheng 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Sun 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Q. Zheng 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 2-5 → 2-6 L. Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Q. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 L. Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Q. Zheng 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Sun 0-15 0-30 0-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Q. Zheng 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Q. Zheng 15-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Sun 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Q. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Sun 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Q. Zheng 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-2 → 3-3 L. Sun 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Q. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 L. Sun 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Q. Zheng 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 L. Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

T. Paul vs P. Martinez



Slam Wimbledon T. Paul [12] T. Paul [12] 6 6 4 6 P. Martinez P. Martinez 2 1 6 3 Vincitore: T. Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 5-3 → 6-3 T. Paul 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 T. Paul 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Martinez 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 T. Paul 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 T. Paul 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 T. Paul 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-0 → 3-0 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Paul 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Martinez 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 3-2 → 4-2 T. Paul 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 T. Paul 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Court 12

M. Kessler vs M. Sakkari



Slam Wimbledon M. Kessler M. Kessler 3 1 M. Sakkari [9] M. Sakkari [9] 6 6 Vincitore: M. Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Kessler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-5 → 1-6 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-4 → 1-5 M. Kessler 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 1-3 M. Kessler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Kessler 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 M. Kessler 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-4 → 3-5 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 M. Kessler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 M. Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Kessler 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 M. Sakkari 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Kessler 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

M. Berrettini vs M. Fucsovics



Slam Wimbledon M. Berrettini M. Berrettini 7 6 3 6 M. Fucsovics M. Fucsovics 6 2 6 1 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 5-1 → 6-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 4-1 → 5-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-5 → 3-6 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

B. van de Zandschulp vs L. Broady



Slam Wimbledon B. van de Zandschulp B. van de Zandschulp 6 4 6 6 L. Broady L. Broady 2 6 3 2 Vincitore: B. van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 6-2 L. Broady 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-1 → 5-1 L. Broady 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 L. Broady 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Broady 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 5-3 → 6-3 L. Broady 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 L. Broady 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Broady 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 L. Broady 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Broady 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 L. Broady 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Broady 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 L. Broady 0-15 df 2-1 → 2-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Broady 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Broady 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 5-2 → 6-2 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Broady 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 4-2 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df df 4-0 → 4-1 L. Broady 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 L. Broady 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

B. Fruhvirtova vs M. Andreeva



Slam Wimbledon B. Fruhvirtova B. Fruhvirtova 1 6 6 M. Andreeva [24] M. Andreeva [24] 6 3 2 Vincitore: B. Fruhvirtova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Andreeva 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 B. Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 M. Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 B. Fruhvirtova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 M. Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 B. Fruhvirtova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 M. Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 B. Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 B. Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Andreeva 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 B. Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 B. Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Andreeva 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 0-3 B. Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Andreeva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 B. Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 1-6 M. Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 B. Fruhvirtova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-3 → 1-4 M. Andreeva 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 B. Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Fruhvirtova 0-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 18

G. Minnen vs H. Watson



Slam Wimbledon G. Minnen G. Minnen 7 6 H. Watson H. Watson 5 4 Vincitore: G. Minnen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 G. Minnen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Minnen 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 G. Minnen 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Watson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Minnen 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Minnen 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 H. Watson 0-15 0-30 0-40 df 6-5 → 7-5 G. Minnen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 H. Watson 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 G. Minnen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-4 → 4-5 H. Watson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 G. Minnen 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 4-2 → 4-3 H. Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 G. Minnen 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 H. Watson 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 G. Minnen 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-0 → 2-1 H. Watson 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 G. Minnen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

G. Monfils vs A. Mannarino



Slam Wimbledon G. Monfils G. Monfils 6 3 7 6 A. Mannarino [22] A. Mannarino [22] 4 6 5 4 Vincitore: G. Monfils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 G. Monfils 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 G. Monfils 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 2-3 → 3-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Monfils 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 15-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 G. Monfils 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 A. Mannarino 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 G. Monfils 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 3-3 → 4-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 G. Monfils 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

E. Bektas vs E. Andreeva



Slam Wimbledon E. Bektas E. Bektas 6 6 3 E. Andreeva E. Andreeva 7 3 6 Vincitore: E. Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 E. Bektas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 E. Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-4 → 3-5 E. Bektas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 E. Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 E. Bektas 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 E. Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 E. Bektas 15-40 30-40 1-1 → 1-2 E. Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Bektas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 E. Bektas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 E. Andreeva 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 df 4-2 → 4-3 E. Bektas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 E. Andreeva 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 3-2 E. Bektas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 3-1 E. Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Bektas 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* ace 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 E. Andreeva 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 E. Bektas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 E. Andreeva 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 E. Bektas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 E. Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 E. Bektas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 E. Andreeva 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 E. Bektas 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 E. Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Bektas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 E. Bektas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

M. Bellucci vs B. Shelton



Slam Wimbledon M. Bellucci M. Bellucci 0 6 3 6 0 B. Shelton [14] • B. Shelton [14] 0 4 6 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 B. Shelton 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace 5-2 → 5-3 M. Bellucci 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace A-40 4-1 → 4-2 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-1 → 0-2 B. Shelton 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Bellucci 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Shelton 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 4

D. Yastremska vs N. Podoroska



Slam Wimbledon D. Yastremska [28] D. Yastremska [28] 6 7 N. Podoroska N. Podoroska 1 6 Vincitore: D. Yastremska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 df 2-1* ace 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 N. Podoroska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Yastremska 0-15 0-30 0-40 df 5-4 → 5-5 N. Podoroska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 5-3 N. Podoroska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 4-2 N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 3-1 → 3-2 D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 N. Podoroska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 N. Podoroska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 N. Podoroska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 D. Yastremska 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 3-0 N. Podoroska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

M. Kostyuk vs R. Sramkova



Slam Wimbledon M. Kostyuk [18] M. Kostyuk [18] 6 6 R. Sramkova R. Sramkova 3 2 Vincitore: M. Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Kostyuk 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-2 → 6-2 R. Sramkova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 M. Kostyuk 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 R. Sramkova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Sramkova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Sramkova 15-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 R. Sramkova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 R. Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 R. Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-0 → 1-1 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Z. Bergs vs A. Cazaux



Slam Wimbledon Z. Bergs Z. Bergs 1 4 7 7 6 A. Cazaux A. Cazaux 6 6 6 6 7 Vincitore: A. Cazaux Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 0*-7 1*-7 2-7* 2-8* 3*-8 df 4*-8 5-8* 6-8* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 Z. Bergs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 A. Cazaux 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Cazaux 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Cazaux 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 ace 6-6 → 7-6 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-4 → 4-4 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 3 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 15-15 40-40 40-A 40-0 30-40 0-40 None-None 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 3-4 4-4 4-5 4-6 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-15 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 7-1 7-2 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 8-8 9-8 7-6 Z. Bergs None-None 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 5-1 ace 5-2 6-2 6-6 → 7-6 A. Cazaux 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Z. Bergs 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 A. Cazaux 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Z. Bergs 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Cazaux 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 A. Cazaux 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Cazaux 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Z. Bergs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 A. Cazaux 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Cazaux 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-2 → 0-3 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 0-1 → 0-2 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 0-1

S. Errani vs L. Noskova



Slam Wimbledon S. Errani S. Errani 6 1 L. Noskova [26] L. Noskova [26] 7 6 Vincitore: L. Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Noskova 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-5 → 1-6 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 L. Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 S. Errani 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 L. Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Noskova 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1*-2 ace 1*-3 1-4* 2-4* df 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 L. Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Noskova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Noskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 L. Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 L. Noskova 0-15 15-15 15-30 30-40 ace 1-0 → 2-0 S. Errani 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 5

L. Tsurenko vs V. Gracheva



Slam Wimbledon L. Tsurenko L. Tsurenko 3 1 V. Gracheva V. Gracheva 6 6 Vincitore: V. Gracheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Tsurenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 V. Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 1-3 → 1-4 V. Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 V. Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Tsurenko 0-15 0-30 0-40 df df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Tsurenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 V. Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 L. Tsurenko 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 V. Gracheva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Tsurenko 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 V. Gracheva 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 L. Tsurenko 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 V. Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Z. Zhang vs M. Janvier



Slam Wimbledon Z. Zhang [32] Z. Zhang [32] 7 6 6 M. Janvier M. Janvier 6 3 2 Vincitore: Z. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Z. Zhang 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 M. Janvier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Janvier 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 M. Janvier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 Z. Zhang 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 2-0 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Janvier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-1 → 4-2 Z. Zhang 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Janvier 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-1 → 3-1 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Janvier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 ace 6*-4 6-6 → 7-6 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 M. Janvier 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Z. Zhang 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 4-4 M. Janvier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Janvier 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 0-1 → 1-1 M. Janvier 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

A. Schmiedlova vs Y. Wang



Slam Wimbledon A. Schmiedlova A. Schmiedlova 0 6 4 Y. Wang Y. Wang 6 3 6 Vincitore: Y. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 A. Schmiedlova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Y. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Y. Wang 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Y. Wang 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 A. Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Y. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Wang 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 A. Schmiedlova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Y. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Y. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Y. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-0 → 2-1 A. Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Y. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 A. Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 0-5 → 0-6 Y. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 A. Schmiedlova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 Y. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 0-3 A. Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 0-1 → 0-2 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

M. Navone vs L. Sonego



Slam Wimbledon M. Navone [31] M. Navone [31] 4 6 4 L. Sonego L. Sonego 6 7 6 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Navone 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-5 → 4-5 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-3 → 2-4 M. Navone 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Navone 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 M. Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Navone 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Navone 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 M. Navone 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 4-5 → 4-6 L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 M. Navone 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 M. Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 L. Sonego 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Navone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 6

C. Garin vs J. Shang



Slam Wimbledon C. Garin C. Garin 5 4 4 J. Shang J. Shang 7 6 6 Vincitore: J. Shang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Shang 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 4-5 → 4-6 C. Garin 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Shang 15-0 30-0 40-15 ace ace 3-4 → 3-5 C. Garin 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Shang 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 C. Garin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Shang 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Shang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Garin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Shang 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Shang 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Garin 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Shang 15-0 30-0 2-3 → 2-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 J. Shang 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 J. Shang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 C. Garin 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Shang 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 C. Garin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-5 → 5-6 J. Shang 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 J. Shang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 J. Shang 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 C. Garin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Shang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Garin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Shang 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

A. Muller vs H. Gaston



Slam Wimbledon A. Muller A. Muller None 6 7 7 H. Gaston • H. Gaston None 4 6 6 Vincitore: A. Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 H. Gaston None-None 7-6 A. Muller None-None 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 3-4 3-5 4-5 5-5 6-5 6-6 → 7-6 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 6-5 → 6-6 A. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 A. Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 H. Gaston 15-0 30-0 4-3 → 4-4 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 2-2 → 3-2 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 A. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 2-3 → 2-4 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 A. Muller 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 1-2 → 1-3 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Muller 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 H. Gaston 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 A. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 3-2 → 4-2 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Muller 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

D. Vekic vs X. Wang



Slam Wimbledon D. Vekic D. Vekic 3 6 6 X. Wang X. Wang 6 3 4 Vincitore: D. Vekic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Vekic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 X. Wang 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 5-4 D. Vekic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 X. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 D. Vekic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 X. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 X. Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 X. Wang 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 X. Wang 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 5-2 → 5-3 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 4-2 → 5-2 X. Wang 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 X. Wang 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 X. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 X. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 D. Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 X. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 X. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 X. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 X. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 7

B. Coric vs F. Meligeni Alves



Slam Wimbledon B. Coric B. Coric 6 7 6 F. Meligeni Alves F. Meligeni Alves 3 6 3 Vincitore: B. Coric Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Meligeni Alves 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 B. Coric 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 F. Meligeni Alves 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* ace 6-2* df 6-6 → 7-6 B. Coric 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Meligeni Alves 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 B. Coric 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 F. Meligeni Alves 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Meligeni Alves 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Meligeni Alves 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 2-1 → 3-1 B. Coric 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Meligeni Alves 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

A. Rus vs Y. Yuan



Slam Wimbledon A. Rus A. Rus 6 6 Y. Yuan Y. Yuan 2 3 Vincitore: A. Rus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Yuan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 A. Rus 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 Y. Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Rus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 Y. Yuan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. Rus 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Y. Yuan 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Rus 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 Y. Yuan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Rus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Y. Yuan 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 A. Rus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Y. Yuan 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 A. Rus 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 Y. Yuan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Y. Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Vukic vs S. Ofner



Slam Wimbledon A. Vukic A. Vukic 6 6 6 3 7 S. Ofner S. Ofner 7 4 4 6 6 Vincitore: A. Vukic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 7*-5 8-5* 8-6* 8*-7 9*-7 9-8* 6-6 → 7-6 S. Ofner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 A. Vukic 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 3-4 → 4-4 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Ofner 1-0 → 1-1 A. Vukic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 S. Ofner 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-5 → 3-5 S. Ofner 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 A. Vukic 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-3 → 2-4 S. Ofner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 A. Vukic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 S. Ofner 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Ofner 15-15 ace 30-15 5-3 → 5-4 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 S. Ofner 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 S. Ofner 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 S. Ofner 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Ofner 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Vukic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 S. Ofner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 ace 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 9-9* 9*-10 6-6 → 6-7 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Vukic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Vukic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Vukic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Ofner 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace ace 2-1 → 2-2 A. Vukic 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Ofner 30-0 ace 30-15 ace 1-0 → 1-1 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Court 8

J. Struff vs F. Marozsan



Slam Wimbledon J. Struff J. Struff 6 6 6 6 F. Marozsan F. Marozsan 4 7 2 3 Vincitore: J. Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 J. Struff 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 6-3 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 J. Struff 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 ace 3-1 → 4-1 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Struff 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 df A-40 ace 1-1 → 2-1 F. Marozsan 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 F. Marozsan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 5-2 → 6-2 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-2 → 4-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 2-1* ace 2-2* ace 2*-3 2*-4 df 3-4* ace 3-5* ace 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 J. Struff 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-6 → 6-6 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 5-4 → 5-5 F. Marozsan 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Struff 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Marozsan 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 ace 0-1 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Struff 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 4-4 → 5-4 J. Struff 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 4-4 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 F. Marozsan 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Marozsan 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

N. Hibino vs E. Mertens



Slam Wimbledon N. Hibino N. Hibino 6 2 4 E. Mertens E. Mertens 2 6 6 Vincitore: E. Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 3-5 N. Hibino 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 N. Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 E. Mertens 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 E. Mertens 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 N. Hibino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 N. Hibino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 N. Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Hibino 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-2 → 6-2 N. Hibino 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-2 → 5-2 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df ace 2-1 → 2-2 N. Hibino 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Mertens 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 N. Hibino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

E. Lys vs C. Burel



Slam Wimbledon E. Lys E. Lys 2 4 C. Burel C. Burel 6 6 Vincitore: C. Burel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Burel 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 E. Lys 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 4-5 C. Burel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 E. Lys 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 C. Burel 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 2-3 → 2-4 E. Lys 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 C. Burel 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Lys 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Burel 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Lys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Burel 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 2-6 E. Lys 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 C. Burel 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 E. Lys 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 C. Burel 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 E. Lys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Burel 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 ace ace 0-1 → 0-2 E. Lys 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

R. Bautista Agut vs M. Marterer



Slam Wimbledon R. Bautista Agut R. Bautista Agut 6 6 6 M. Marterer M. Marterer 3 1 4 Vincitore: R. Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-4 → 6-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Marterer 15-0 30-0 3-2 → 3-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 2-2 → 3-2 M. Marterer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Marterer 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Marterer 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 ace 4-0 → 4-1 R. Bautista Agut 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-0 → 2-0 M. Marterer 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 R. Bautista Agut 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Marterer 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 M. Marterer 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 9

I. Begu vs L. Zhu



Slam Wimbledon I. Begu I. Begu 0 4 L. Zhu L. Zhu 6 6 Vincitore: L. Zhu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Zhu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 I. Begu 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-5 → 4-5 L. Zhu 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 I. Begu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 I. Begu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 I. Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 L. Zhu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 I. Begu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 I. Begu 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 I. Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 I. Begu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

O. Danilovic vs A. Todoni



Slam Wimbledon O. Danilovic O. Danilovic 5 1 A. Todoni A. Todoni 7 6 Vincitore: A. Todoni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Todoni 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 O. Danilovic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 A. Todoni 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 O. Danilovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. Todoni 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 0-3 O. Danilovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 A. Todoni 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 O. Danilovic 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 A. Todoni 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 O. Danilovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 4-5 → 5-5 A. Todoni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 O. Danilovic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Todoni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 O. Danilovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 A. Todoni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 O. Danilovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Todoni 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 O. Danilovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Todoni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

L. Harris vs A. Michelsen



Slam Wimbledon L. Harris L. Harris 3 4 7 6 7 A. Michelsen A. Michelsen 6 6 6 2 6 Vincitore: L. Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 ace 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 ace 5-6* 5-7* 5*-8 6*-8 7-8* ace 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 6-6 → 7-6 L. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 L. Harris 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace ace 4-5 → 5-5 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Harris 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 L. Harris 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 A. Michelsen 15-0 30-0 2-2 → 2-3 L. Harris 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 L. Harris 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 0-1 → 1-1 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 L. Harris 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 L. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-1 → 5-1 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 L. Harris 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-0 → 4-0 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 2-0 → 3-0 L. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 3 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 15-40 30-0 40-0 0-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 None-None 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 3-4 4-4 5-4 5-5 6-5 7-5 8-5 8-6 8-7 8-8 9-8 9-9 9-10 7-6 L. Harris None-None 1-0 ace 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 → 7-6 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Harris 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 3-3 → 4-3 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 L. Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 3-1 → 3-2 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Harris 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Michelsen 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-3 → 2-3 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Harris 15-0 ace 40-0 ace 0-2 → 1-2 A. Michelsen 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Harris 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 L. Harris 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 L. Harris 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

O. Virtanen vs M. Purcell



Slam Wimbledon O. Virtanen O. Virtanen 6 6 6 M. Purcell M. Purcell 3 2 2 Vincitore: O. Virtanen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 O. Virtanen 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 df A-40 ace 5-2 → 6-2 M. Purcell 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 ace 2-1 → 3-1 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace df 1-1 → 2-1 O. Virtanen 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Purcell 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 O. Virtanen 15-0 30-0 ace 5-2 → 6-2 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 4-2 → 5-2 O. Virtanen 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 4-2 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 3-1 → 3-2 O. Virtanen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-1 → 3-1 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 O. Virtanen 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 2-0 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 O. Virtanen 15-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 5-2 → 5-3 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-2 → 5-2 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Purcell 1-0 → 1-1 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 10

P. Kotov vs J. Thompson



Slam Wimbledon P. Kotov P. Kotov 7 7 4 4 4 J. Thompson J. Thompson 5 5 6 6 6 Vincitore: J. Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 P. Kotov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 P. Kotov 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 3-5 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-4 → 3-4 J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 2-4 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Thompson 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 P. Kotov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Kotov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 5-5 P. Kotov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-3 → 4-4 P. Kotov 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Thompson 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Thompson 15-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 P. Kotov 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Kotov 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

D. Saville vs P. Stearns



Slam Wimbledon D. Saville D. Saville 6 6 P. Stearns P. Stearns 4 2 Vincitore: D. Saville Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 D. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 P. Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 D. Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-0 → 3-1 P. Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Saville 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 P. Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Saville 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Saville 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Stearns 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Saville 0-15 0-30 df 0-40 2-1 → 2-2 P. Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 D. Saville 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 P. Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

A. Van Uytvanck vs Y. Starodubtseva



Slam Wimbledon A. Van Uytvanck A. Van Uytvanck 4 3 Y. Starodubtseva Y. Starodubtseva 6 6 Vincitore: Y. Starodubtseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-4 → 3-5 Y. Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Y. Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Y. Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Y. Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Y. Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 Y. Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Y. Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Y. Starodubtseva 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Y. Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

S. Nagal vs M. Kecmanovic



Slam Wimbledon S. Nagal S. Nagal 2 6 3 4 M. Kecmanovic M. Kecmanovic 6 3 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 M. Kecmanovic 15-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Nagal 30-0 ace 40-0 40-15 3-5 → 4-5 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 M. Kecmanovic 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-5 → 3-6 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 S. Nagal 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 S. Nagal 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Nagal 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Court 14

N. Jarry vs D. Shapovalov



Slam Wimbledon N. Jarry [19] N. Jarry [19] 1 5 4 D. Shapovalov D. Shapovalov 6 7 6 Vincitore: D. Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 3-4 → 3-5 N. Jarry 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 D. Shapovalov 15-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Jarry 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-5 → 1-6 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 df 1-4 → 1-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

D. Kasatkina vs S. Zhang



Slam Wimbledon D. Kasatkina [14] D. Kasatkina [14] 6 6 S. Zhang S. Zhang 3 0 Vincitore: D. Kasatkina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-0 → 6-0 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-2 → 3-2 S. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 D. Kasatkina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-2 → 1-2 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

K. Pliskova vs D. Shnaider



Slam Wimbledon K. Pliskova K. Pliskova 6 4 5 D. Shnaider D. Shnaider 4 6 7 Vincitore: D. Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 D. Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-30 2-2 → 2-3 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 D. Shnaider 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-4 → 4-5 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 D. Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Pliskova 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Shnaider 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 D. Shnaider 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 K. Pliskova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Shnaider 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 3-2 → 4-2 D. Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 D. Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 K. Pliskova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 D. Shnaider 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

D. Galan vs T. Griekspoor



Slam Wimbledon D. Galan D. Galan 6 3 4 T. Griekspoor [27] T. Griekspoor [27] 7 6 6 Vincitore: T. Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Griekspoor 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 D. Galan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 D. Galan 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 D. Galan 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 D. Galan 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 D. Galan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 D. Galan 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace ace 2-4 → 2-5 D. Galan 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Galan 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 D. Galan 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 T. Griekspoor 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 D. Galan 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Griekspoor 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-4 → 5-5 D. Galan 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Galan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 15-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Galan 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Galan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Galan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Court 15

M. Arnaldi vs F. Tiafoe



Slam Wimbledon M. Arnaldi M. Arnaldi 7 6 1 3 3 F. Tiafoe [29] F. Tiafoe [29] 6 2 6 6 6 Vincitore: F. Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-4 → 3-5 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-5 → 1-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* ace 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 F. Tiafoe 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

A. Shevchenko vs U. Humbert



Slam Wimbledon A. Shevchenko A. Shevchenko 1 6 6 7 1 U. Humbert [16] U. Humbert [16] 6 4 7 6 6 Vincitore: U. Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 1-6 U. Humbert 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 df 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* ace 6-6 → 7-6 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 6-5 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Shevchenko 15-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Shevchenko 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Shevchenko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 3 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-0 40-15 40-30 0-15 40-40 A-40 40-40 40-A 30-0 15-40 0-30 0-40 30-15 None-None 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 3-6 40-40 A-40 6-7 U. Humbert None-None 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 df 6-2 6-6 → 6-7 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-6 → 6-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 5-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 U. Humbert 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace ace 2-0 → 2-1 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-3 → 5-4 A. Shevchenko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 3-2 → 3-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 ace 2-1 → 3-1 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Shevchenko 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 1-5 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

S. Cirstea vs S. Kartal



Slam Wimbledon S. Cirstea [29] S. Cirstea [29] 6 2 0 S. Kartal S. Kartal 3 6 6 Vincitore: S. Kartal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 S. Kartal 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-4 → 0-5 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 S. Kartal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 S. Kartal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 S. Kartal 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 S. Kartal 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Kartal 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Kartal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Kartal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Kartal 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 S. Cirstea 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Kartal 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 S. Kartal 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

B. Andreescu vs J. Cristian



Slam Wimbledon B. Andreescu B. Andreescu 6 6 J. Cristian J. Cristian 4 2 Vincitore: B. Andreescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 J. Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 J. Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 B. Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 J. Cristian 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 B. Andreescu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Cristian 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 J. Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 B. Andreescu 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 J. Cristian 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-3 → 4-3 B. Andreescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Cristian 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Andreescu 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Cristian 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Andreescu 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-0 → 1-1 J. Cristian 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0

Court 16

L. Van Assche vs F. Fognini



Slam Wimbledon L. Van Assche L. Van Assche 1 3 5 F. Fognini F. Fognini 6 6 7 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 5-6 → 5-7 L. Van Assche 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 F. Fognini 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-3 → 2-4 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 L. Van Assche 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Van Assche 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-4 → 3-5 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 L. Van Assche 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 2-2 → 2-3 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Fognini 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Van Assche 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 F. Fognini 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 L. Van Assche 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Van Assche 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 L. Van Assche 0-15 15-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

D. Altmaier vs A. Fery



Slam Wimbledon D. Altmaier D. Altmaier 4 7 1 6 6 A. Fery A. Fery 6 6 6 3 1 Vincitore: D. Altmaier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-1 A. Fery 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-1 → 5-1 A. Fery 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-0 → 4-1 D. Altmaier 15-0 15-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 A. Fery 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-0 → 3-0 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 2-0 A. Fery 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-3 → 6-3 A. Fery 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 5-2 A. Fery 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 D. Altmaier 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Fery 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Fery 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 D. Altmaier 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 A. Fery 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-4 → 1-5 A. Fery 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 A. Fery 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Altmaier 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 A. Fery 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Fery 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Fery 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 D. Altmaier 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 A. Fery 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Altmaier 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 2-3 A. Fery 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Altmaier 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 A. Fery 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Fery 15-0 15-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 A. Fery 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-4 → 4-4 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Fery 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Altmaier 15-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Fery 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 A. Fery 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

T. Korpatsch vs Y. Miyazaki



Slam Wimbledon T. Korpatsch T. Korpatsch 2 1 Y. Miyazaki Y. Miyazaki 6 6 Vincitore: Y. Miyazaki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Korpatsch 0-15 0-30 15-30 ace 30-40 1-5 → 1-6 Y. Miyazaki 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-4 → 1-5 T. Korpatsch 15-0 30-0 40-15 0-4 → 1-4 Y. Miyazaki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 T. Korpatsch 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Y. Miyazaki 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 T. Korpatsch 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Miyazaki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 T. Korpatsch 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Y. Miyazaki 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Korpatsch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Y. Miyazaki 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Korpatsch 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Y. Miyazaki 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 T. Korpatsch 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

Q. Wang vs E. Navarro



Slam Wimbledon Q. Wang Q. Wang 0 2 E. Navarro [19] E. Navarro [19] 6 6 Vincitore: E. Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Q. Wang 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 E. Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Q. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 E. Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Q. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Q. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 E. Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Q. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 E. Navarro 0-15 0-30 df 15-30 30-30 0-0 → 0-1

Court 17

T. Townsend vs A. Pavlyuchenkova



Slam Wimbledon T. Townsend T. Townsend 6 1 A. Pavlyuchenkova [25] A. Pavlyuchenkova [25] 7 6 Vincitore: A. Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 T. Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 T. Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 T. Townsend 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-1 → 0-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* df 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 T. Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 T. Townsend 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

S. Baez vs B. Nakashima



Slam Wimbledon S. Baez [18] S. Baez [18] 2 3 4 B. Nakashima B. Nakashima 6 6 6 Vincitore: B. Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 B. Nakashima 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-5 → 4-6 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Baez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 B. Nakashima 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 0-1 → 0-2 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Nakashima 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-5 → 3-6 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Baez 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Baez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-4 → 2-5 S. Baez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-4 → 2-4 B. Nakashima 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-3 → 1-4 S. Baez 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

J. Mensik vs A. Bublik



Slam Wimbledon J. Mensik J. Mensik 6 7 4 4 2 A. Bublik [23] A. Bublik [23] 4 6 6 6 6 Vincitore: A. Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 A. Bublik 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-5 → 2-6 J. Mensik 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 A. Bublik 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-3 → 2-4 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Bublik 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 J. Mensik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 A. Bublik 15-0 ace 4-5 → 4-6 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Bublik 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Mensik 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 4-6 J. Mensik 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Mensik 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 J. Mensik 15-0 30-0 ace ace 1-1 → 2-1 A. Bublik 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Bublik 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Bublik 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Bublik 15-0 30-0 3-1 → 3-2 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 A. Bublik 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-0 → 2-1 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Mensik 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 5-3 → 5-4 J. Mensik 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace ace 4-2 → 4-3 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Bublik 15-0 30-0 ace 3-1 → 3-2 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df ace A-40 ace 2-1 → 3-1 A. Bublik 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-0 → 2-1 J. Mensik 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Bublik 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-0 → 1-0

P. Badosa vs K. Muchova