Cocciaretto si ritira da Wimbledon: forfait dell’ultima ora per l’azzurra

Un duro colpo per il tennis italiano alla vigilia di Wimbledon: Elisabetta Cocciaretto è stata costretta a ritirarsi dal prestigioso torneo londinese a causa di un’infezione virale. La notizia è giunta a tabellone già compilato, riducendo a quattro il numero delle tenniste italiane in gara.

Il ritiro di Cocciaretto rappresenta una perdita significativa per la squadra azzurra, privata di una delle sue giovani promesse proprio all’inizio del torneo più importante della stagione su erba. Al suo posto entrerà nel tabellone principale la lucky loser serba Olga Danilovic.

Nonostante questa battuta d’arresto, l’Italia mantiene una presenza importante nel singolare femminile di Wimbledon. Jasmine Paolini, testa di serie numero 7, guida la pattuglia azzurra e si trova nella metà bassa del tabellone. Insieme a lei, nella stessa metà, ci sono Sara Errani e Martina Trevisan. Lucia Bronzetti, invece, è stata sorteggiata nella parte alta.

Ecco gli accoppiamenti delle italiane al primo turno:

– Lucia Bronzetti affronterà la testa di serie numero 30, la canadese Leylah Fernandez

– Jasmine Paolini (testa di serie n.7) se la vedrà con la spagnola Sara Sorribes Tormo

– Sara Errani incontrerà la testa di serie numero 26, la ceca Linda Noskova

– Martina Trevisan avrà un compito arduo contro la testa di serie numero 12, l’americana Madison Keys





Marco Rossi