Wimbledon alle porte: attesa per il sorteggio e allenamento speciale Sinner-Djokovic

L’attesa per Wimbledon, il torneo più prestigioso del tennis mondiale, sta per finire. Domani, venerdì 28 giugno alle ore 11:00 italiane, si terrà il sorteggio che definirà il tabellone principale del torneo.

Jannik Sinner, attuale numero 1 del mondo, sarà la prima testa di serie e si presenta all’appuntamento con grandi ambizioni. La recente vittoria nel torneo di Halle, il suo primo successo sull’erba nel circuito ATP, ha rafforzato la sua fiducia su questa superficie particolare.

Un’attenzione particolare è rivolta a Novak Djokovic, testa di serie numero 2. Il serbo, reduce da un’operazione al menisco del ginocchio destro effettuata circa venti giorni fa, sta valutando la sua partecipazione al torneo. Contro le aspettative di molti, Djokovic è apparso sui campi di Church Road per allenarsi e testare le condizioni del suo fisico.

L’evento più atteso della giornata di oggi sarà l’allenamento congiunto tra Sinner e Djokovic, in programma alle 15:15 ora italiana. I due campioni si affronteranno in un set di prova della durata di 60 minuti, un test cruciale soprattutto per il serbo per valutare il suo stato di forma.

In una curiosa coincidenza, domani si riproporranno gli incroci delle semifinali maschili del 2023: oltre a Sinner-Djokovic, anche Carlos Alcaraz (n.3 del mondo e campione in carica) e Daniil Medvedev (n.5 ATP) si alleneranno insieme a partire dalle 14:15 ora italiana.

Questi allenamenti e il sorteggio di domani segneranno l’inizio ufficiale dell’avvicinamento a Wimbledon 2024, un’edizione che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Con Sinner in grande forma, Djokovic in cerca di conferme sulla sua condizione fisica, e Alcaraz determinato a difendere il titolo, lo spettacolo sui prati londinesi è assicurato.





Francesco Paolo Villarico