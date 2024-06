Fognini torna al successo sull’erba: battuto Brouwer a Maiorca . Nardi sconfitto. Sfuma la sfida con Shelton

Fabio Fognini ritrova il successo sull’erba dopo tre anni, superando l’olandese Gijs Brouwer nel primo turno dell’ATP 250 di Maiorca con il punteggio di 7-6(4), 7-6(5) in un’ora e quaranta minuti di gioco. L’ultimo successo del ligure su questa superficie risaliva a Wimbledon 2021, quando aveva battuto Laslo Djere al secondo turno.

Il match è stato caratterizzato da un grande equilibrio, con entrambi i set decisi al tie-break. Nel primo parziale, Fognini ha annullato alcune palle break nel game iniziale, mentre sul 3-4 è riuscito a salvare tre opportunità di break consecutive. Nel tie-break, l’azzurro ha mostrato grande concentrazione, aggiudicandosi il set per 7-4.

Il secondo set ha visto un avvio difficile per Fognini, che ha ceduto il servizio nel primo game. Tuttavia, il tennista di Arma di Taggia ha prontamente recuperato lo svantaggio, riportandosi in parità. Anche in questo caso, il set si è deciso al tie-break, dove Fognini è partito forte portandosi sul 3-1. Nonostante un momento di difficoltà, l’italiano ha chiuso 7-5 grazie a un recupero clamoroso.

Questa vittoria rappresenta un importante segnale di ripresa per Fognini, che dimostra di poter essere ancora competitivo anche su una superficie ostica come l’erba. Al secondo turno, il ligure affronterà il vincente tra Eubanks e Mensik, con la speranza di proseguire il suo cammino nel torneo maiorchino.

Si ferma al primo turno l’avventura di Luca Nardi nel torneo ATP 250 di Maiorca. Il giovane tennista pesarese, numero 73 del ranking mondiale, è stato sconfitto dall’australiano Rinky Hijikata (n.75 ATP) con il punteggio di 6-2, 2-6, 7-5 dopo oltre due ore di battaglia.

In quella che era la loro prima sfida diretta, Nardi ha mostrato sprazzi del suo talento ma non è riuscito a capitalizzare nei momenti chiave. Dopo aver perso nettamente il primo set, l’azzurro ha reagito con carattere nel secondo, pareggiando i conti. Nel set decisivo, Nardi si è portato in vantaggio di un break (2-0 e 3-1), ma non è riuscito a mantenere il vantaggio. Il momento cruciale è arrivato nel nono game, quando il marchigiano ha avuto una palla break che, se convertita, gli avrebbe permesso di servire per il match. Hijikata, tuttavia, è stato bravo a salvarsi e a ribaltare la situazione nel finale.

L’australiano, reduce dai quarti di finale al Queen’s, ha dimostrato di trovarsi a suo agio sull’erba e ora si prepara ad affrontare il primo favorito del torneo, lo statunitense Ben Shelton. Il numero 14 del mondo (best ranking eguagliato) farà quindi il suo esordio contro Hijikata nel secondo turno.

Per Nardi, nonostante la sconfitta, ci sono segnali positivi da cui ripartire. Il ventenne ha dimostrato di poter competere ad alti livelli anche sull’erba, una superficie su cui sta ancora affinando il suo gioco. L’esperienza maturata in questo torneo sarà sicuramente preziosa in vista dei prossimi impegni e, soprattutto, in ottica Wimbledon.





Francesco Paolo Villarico