WTA 250 Bad Hamburg: Il Tabellone Unico di Qualificazione. Lucia Bronzetti presente

WTA 250 Bad Hamburg – Tabellone unico Qualificazione – erba

(1) Diane Parry vs (WC) Jule Niemeier

(2) Viktoriya Tomova vs Taylor Townsend

(3) Jaqueline Cristian vs (WC) Julia Stusek

(4) Lucia Bronzetti vs Tamara Korpatsch

Court 1 – ore 11:00

(1) Diane Parry vs Jule Niemeier Inizio 10:00

(4) Lucia Bronzetti vs Tamara Korpatsch

Court 2 – ore 11:00

(2) Viktoriya Tomova vs Taylor Townsend Inizio 10:00

(3) Jaqueline Cristian vs Julia Stusek