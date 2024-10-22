WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou e WTA 125 Tampico: I risultati con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
WTA 500 Tokyo 🇯🇵 (Giappone) – 1° Turno, cemento
Center Court – ore 03:00
(10) Xinyu Wang
vs Sofia Kenin Inizio 03:00
WTA Tokyo
Xinyu Wang [10]
0
1
4
0
Sofia Kenin
0
6
6
0
Vincitore: Kenin
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinyu Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Sofia Kenin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Xinyu Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Sofia Kenin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Xinyu Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Sofia Kenin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Xinyu Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Sofia Kenin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Xinyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Sara Saito vs Sayaka Ishii
WTA Tokyo
Sara Saito
0
1
1
0
Sayaka Ishii•
0
6
6
0
Vincitore: Ishii
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sara Saito
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Sayaka Ishii
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Sara Saito
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Sayaka Ishii
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Saito
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Sayaka Ishii
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Sara Saito
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Sayaka Ishii
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Sara Saito
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Nao Hibino vs Clara Tauson
WTA Tokyo
Nao Hibino
0
2
3
0
Clara Tauson•
0
6
6
0
Vincitore: Tauson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nao Hibino
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Clara Tauson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Clara Tauson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Clara Tauson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Nao Hibino
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Nao Hibino
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Clara Tauson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Mika Stojsavljevic vs Moyuka Uchijima Non prima 09:00
WTA Tokyo
Mika Stojsavljevic
3*
4
6
Moyuka Uchijima
3
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
2*-0
3*-0
3-1*
3-2*
3*-3
Mika Stojsavljevic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Mika Stojsavljevic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Mika Stojsavljevic
4-3 → 5-3
Mika Stojsavljevic
2-3 → 3-3
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Mika Stojsavljevic
1-2 → 2-2
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Mika Stojsavljevic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mika Stojsavljevic
4-5 → 4-6
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Mika Stojsavljevic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Mika Stojsavljevic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Mika Stojsavljevic
2-1 → 3-1
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Mika Stojsavljevic
0-1 → 1-1
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(9) Katie Boulter vs Priscilla Hon
Il match deve ancora iniziare
Show Court – ore 03:00
Elisabetta Cocciaretto vs McCartney Kessler Inizio 03:00
WTA Tokyo
Elisabetta Cocciaretto
0
3
3
0
McCartney Kessler•
0
6
6
0
Vincitore: Kessler
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
McCartney Kessler
3-5 → 3-6
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
McCartney Kessler
3-3 → 3-4
Elisabetta Cocciaretto
3-2 → 3-3
McCartney Kessler
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Elisabetta Cocciaretto
2-1 → 2-2
McCartney Kessler
2-0 → 2-1
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
McCartney Kessler
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
McCartney Kessler
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
McCartney Kessler
2-3 → 3-3
Elisabetta Cocciaretto
1-3 → 2-3
McCartney Kessler
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
McCartney Kessler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Kyoka Okamura vs Hailey Baptiste
WTA Tokyo
Kyoka Okamura•
0
7
6
0
Hailey Baptiste
0
6
3
0
Vincitore: Okamura
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hailey Baptiste
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Kyoka Okamura
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Hailey Baptiste
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Hailey Baptiste
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
2-2*
2-3*
3*-3
4*-3
4-4*
5-4*
6*-4
6-6 → 7-6
Kyoka Okamura
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Kyoka Okamura
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Hailey Baptiste
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Kyoka Okamura
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Kyoka Okamura
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Hailey Baptiste
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Hailey Baptiste
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu vs Nicole Melichar-Martinez / Diana Shnaider Non prima 06:00
WTA Tokyo
Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu
2
7
4
Nicole Melichar-Martinez / Diana Shnaider
6
6
10
Vincitore: Melichar-Martinez / Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 3
Nicole Melichar-Martinez / Diana Shnaider
Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu
0-1
0-2
1-2
2-2
2-3
3-3
3-4
3-5
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
2-2*
3-2*
3*-3
4*-3
4-4*
4-5*
4*-6
5*-6
6-6*
7-6*
6-6 → 7-6
Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu
5-6 → 6-6
Nicole Melichar-Martinez / Diana Shnaider
5-5 → 5-6
Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-5 → 5-5
Nicole Melichar-Martinez / Diana Shnaider
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
Nicole Melichar-Martinez / Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-2 → 3-3
Nicole Melichar-Martinez / Diana Shnaider
3-1 → 3-2
Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Nicole Melichar-Martinez / Diana Shnaider
1-1 → 2-1
Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu
0-1 → 1-1
Nicole Melichar-Martinez / Diana Shnaider
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-5 → 2-6
Nicole Melichar-Martinez / Diana Shnaider
2-4 → 2-5
Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu
1-4 → 2-4
Nicole Melichar-Martinez / Diana Shnaider
1-3 → 1-4
Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu
1-2 → 1-3
Nicole Melichar-Martinez / Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Nicole Melichar-Martinez / Diana Shnaider
0-0 → 0-1
Elisabetta Cocciaretto / Viktoriya Tomova vs Ena Shibahara / Laura Siegemund
WTA Tokyo
Elisabetta Cocciaretto / Viktoriya Tomova
6
3
4
Ena Shibahara / Laura Siegemund
1
6
10
Vincitore: Shibahara / Siegemund
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ena Shibahara / Laura Siegemund
Elisabetta Cocciaretto / Viktoriya Tomova
1-0
1-1
1-2
2-2
2-3
2-4
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
4-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ena Shibahara / Laura Siegemund
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Elisabetta Cocciaretto / Viktoriya Tomova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-5 → 3-5
Ena Shibahara / Laura Siegemund
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-5 → 2-5
Elisabetta Cocciaretto / Viktoriya Tomova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Ena Shibahara / Laura Siegemund
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-3 → 1-4
Elisabetta Cocciaretto / Viktoriya Tomova
0-3 → 1-3
Ena Shibahara / Laura Siegemund
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Elisabetta Cocciaretto / Viktoriya Tomova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-1 → 0-2
Ena Shibahara / Laura Siegemund
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elisabetta Cocciaretto / Viktoriya Tomova
5-1 → 6-1
Ena Shibahara / Laura Siegemund
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-1 → 5-1
Elisabetta Cocciaretto / Viktoriya Tomova
3-1 → 4-1
Ena Shibahara / Laura Siegemund
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Elisabetta Cocciaretto / Viktoriya Tomova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Ena Shibahara / Laura Siegemund
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Elisabetta Cocciaretto / Viktoriya Tomova
0-0 → 1-0
(4) Cristina Bucsa / (4) Monica Niculescu vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
WTA Tokyo
Cristina Bucsa / Monica Niculescu [4]
0
2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls•
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
Cristina Bucsa / Monica Niculescu
2-1 → 2-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
1-1 → 2-1
Cristina Bucsa / Monica Niculescu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
WTA 250 Guangzhou 🇨🇳 (Cina) – 1° Turno, cemento
Centre Court – ore 04:00
Han Shi
vs Jessika Ponchet Inizio 04:00
WTA Guangzhou
Han Shi
6
6
6
Jessika Ponchet
1
7
3
Vincitore: Shi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jessika Ponchet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Han Shi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Han Shi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Jessika Ponchet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Han Shi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
2-1*
3*-1
4*-1
4-2*
4-3*
4*-4
4*-5
4-6*
6-6 → 6-7
Jessika Ponchet
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-6 → 6-6
Han Shi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Jessika Ponchet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Han Shi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Jessika Ponchet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Jessika Ponchet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Jessika Ponchet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Han Shi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Jessika Ponchet
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessika Ponchet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Han Shi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Jessika Ponchet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Han Shi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Xiyu Wang vs Arantxa Rus Non prima 05:30
WTA Guangzhou
Xiyu Wang
0
6
6
0
Arantxa Rus
0
2
4
0
Vincitore: Wang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xiyu Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Xiyu Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Arantxa Rus
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Arantxa Rus
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Arantxa Rus
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Xiyu Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 4-2
Arantxa Rus
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Xiyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Arantxa Rus
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(1) Katerina Siniakova vs Petra Martic
WTA Guangzhou
Katerina Siniakova [1]
0
6
6
0
Petra Martic
0
2
1
0
Vincitore: Siniakova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katerina Siniakova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Petra Martic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Katerina Siniakova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-0 → 5-0
Petra Martic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Katerina Siniakova
2-0 → 3-0
Petra Martic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Katerina Siniakova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Petra Martic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Katerina Siniakova
4-2 → 5-2
Petra Martic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Katerina Siniakova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Katerina Siniakova
2-0 → 3-0
Petra Martic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Katerina Siniakova
0-0 → 1-0
(3) Yue Yuan vs Greet Minnen
WTA Guangzhou
Yue Yuan [3]•
40
7
1
Greet Minnen
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
2*-1
3-1*
4-1*
4*-2
5*-2
6-2*
6-6 → 7-6
Yue Yuan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Greet Minnen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Greet Minnen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Yue Yuan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Yue Yuan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Yue Yuan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Greet Minnen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Shuai Zhang vs (8) Kamilla Rakhimova Non prima 11:30
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 04:00
Emina Bektas vs (5) Diane Parry Inizio 04:00
WTA Guangzhou
Emina Bektas
0
3
2
0
Diane Parry [5]
0
6
6
0
Vincitore: Parry
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Diane Parry
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Emina Bektas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Emina Bektas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Diane Parry
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Emina Bektas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Diane Parry
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Diane Parry
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(7) Jessica Bouzas Maneiro vs Jana Fett
WTA Guangzhou
Jessica Bouzas Maneiro [7]
0
6
6
0
Jana Fett•
0
4
3
0
Vincitore: Bouzas Maneiro
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessica Bouzas Maneiro
5-2 → 5-3
Jana Fett
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Jana Fett
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-0 → 3-1
Jana Fett
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Jana Fett
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Bouzas Maneiro
5-4 → 6-4
Jana Fett
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Jessica Bouzas Maneiro
3-4 → 4-4
Jessica Bouzas Maneiro
2-3 → 3-3
Jana Fett
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Jana Fett
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Jessica Bouzas Maneiro
0-1 → 0-2
Jana Fett
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Alexandra Eala vs Bernarda Pera
WTA Guangzhou
Alexandra Eala
0
0
3
0
Bernarda Pera
0
6
6
0
Vincitore: Pera
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Bernarda Pera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Bernarda Pera
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Alexandra Eala
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Bernarda Pera
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Elena Pridankina vs Caroline Dolehide
WTA Guangzhou
Elena Pridankina
0
2
1
0
Caroline Dolehide•
0
6
6
0
Vincitore: Dolehide
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Caroline Dolehide
1-5 → 1-6
Elena Pridankina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Caroline Dolehide
1-3 → 1-4
Elena Pridankina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Caroline Dolehide
1-1 → 1-2
Elena Pridankina
1-0 → 1-1
Caroline Dolehide
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena Pridankina
2-5 → 2-6
Caroline Dolehide
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Elena Pridankina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Caroline Dolehide
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Elena Pridankina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Caroline Dolehide
0-2 → 1-2
Elena Pridankina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Caroline Dolehide
0-0 → 0-1
Shuo Feng / Zhaoxuan Yang vs Jessica Bouzas Maneiro / Olga Danilovic
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 04:00
Lucia Bronzetti vs (4) Elina Avanesyan Inizio 04:00
WTA Guangzhou
Lucia Bronzetti
0
6
6
0
Elina Avanesyan [4]
0
1
4
0
Vincitore: Bronzetti
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Elina Avanesyan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Lucia Bronzetti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Lucia Bronzetti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Elina Avanesyan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elina Avanesyan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Lucia Bronzetti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Elina Avanesyan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Elina Avanesyan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Ella Seidel vs Mananchaya Sawangkaew
WTA Guangzhou
Ella Seidel
1
6
2
Mananchaya Sawangkaew
6
2
6
Vincitore: Sawangkaew
Servizio
Svolgimento
Set 3
Mananchaya Sawangkaew
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Bondar vs Alycia Parks
WTA Guangzhou
Anna Bondar•
0
3
3
0
Alycia Parks
0
6
6
0
Vincitore: Parks
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Bondar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Tiebreak
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-15
2-5 → 3-5
Anna Bondar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 1-4
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Anna Bondar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alycia Parks
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Anna Bondar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Alycia Parks
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Anna Bondar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Alycia Parks
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Alycia Parks
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Suzan Lamens vs (2) Marie Bouzkova Non prima 10:00
WTA Guangzhou
Suzan Lamens
0
3
1
0
Marie Bouzkova [2]
0
6
6
0
Vincitore: Bouzkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marie Bouzkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Suzan Lamens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Marie Bouzkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marie Bouzkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Suzan Lamens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Marie Bouzkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Angelica Moratelli / Anna Siskova vs Samantha Murray Sharan / Eden Silva
WTA Guangzhou
Angelica Moratelli / Anna Siskova
0
0
Samantha Murray Sharan / Eden Silva
0
0
WTA 125 Tampico 🇲🇽 (Messico) – 1° Turno, cemento
Stadium 1 – ore 23:00
Varvara Lepchenko
vs (2) Jule Niemeier
Il match deve ancora iniziare
(4) Tatjana Maria vs Nina Stojanovic Non prima 01:00
Il match deve ancora iniziare
Victoria Rodriguez vs Jil Teichmann Non prima 03:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Nuria Parrizas Diaz vs Sahaja Yamalapalli Non prima 04:30
Il match deve ancora iniziare
Stadium 2 – ore 23:00
Polina Kudermetova
vs Astra Sharma
Il match deve ancora iniziare
Marina Stakusic vs Anastasiia Sobolieva
Il match deve ancora iniziare
Veronika Erjavec / Tamara Zidansek vs Maya Joint / Astra Sharma
Il match deve ancora iniziare
Emiliana Arango / Maria Paulina Perez Garcia vs Maja Chwalinska / Antonia Ruzic
Il match deve ancora iniziare
Stadium 3 – ore 23:00
(5) Anna Blinkova
vs Veronika Erjavec
Il match deve ancora iniziare
Alina Korneeva vs (3) Maria Lourdes Carle
Il match deve ancora iniziare
Rebecca Marino vs Jessica Hinojosa Gomez
Il match deve ancora iniziare
Ann Li vs Lucrezia Stefanini
Il match deve ancora iniziare
1 commento
La sfida tra le recenti due stelline juniores giapponesi, numero 2 e 5 ranking,non ha avuto storia, nell’unico precedente(2022)Saito si impose nella finale del J500 di Osaka.