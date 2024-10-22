Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou e WTA 125 Tampico: I risultati con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

22/10/2024 08:48 1 commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998

WTA 500 Tokyo 🇯🇵 (Giappone) – 1° Turno, cemento

Center Court – ore 03:00
(10) Xinyu Wang CHN vs Sofia Kenin USA Inizio 03:00
WTA Tokyo
Xinyu Wang [10]
0
1
4
0
Sofia Kenin
0
6
6
0
Vincitore: Kenin
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Sara Saito JPN vs Sayaka Ishii JPN

WTA Tokyo
Sara Saito
0
1
1
0
Sayaka Ishii
0
6
6
0
Vincitore: Ishii
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Nao Hibino JPN vs Clara Tauson DEN

WTA Tokyo
Nao Hibino
0
2
3
0
Clara Tauson
0
6
6
0
Vincitore: Tauson
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Mika Stojsavljevic GBR vs Moyuka Uchijima JPN Non prima 09:00

WTA Tokyo
Mika Stojsavljevic
3*
4
6
Moyuka Uchijima
3
6
6
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(9) Katie Boulter GBR vs Priscilla Hon AUS

Il match deve ancora iniziare



Show Court – ore 03:00
Elisabetta Cocciaretto ITA vs McCartney Kessler USA Inizio 03:00

WTA Tokyo
Elisabetta Cocciaretto
0
3
3
0
McCartney Kessler
0
6
6
0
Vincitore: Kessler
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Kyoka Okamura JPN vs Hailey Baptiste USA

WTA Tokyo
Kyoka Okamura
0
7
6
0
Hailey Baptiste
0
6
3
0
Vincitore: Okamura
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Xinyu Jiang CHN / Fang-Hsien Wu TPE vs Nicole Melichar-Martinez USA / Diana Shnaider RUS Non prima 06:00

WTA Tokyo
Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu
2
7
4
Nicole Melichar-Martinez / Diana Shnaider
6
6
10
Vincitore: Melichar-Martinez / Shnaider
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Elisabetta Cocciaretto ITA / Viktoriya Tomova BUL vs Ena Shibahara JPN / Laura Siegemund GER

WTA Tokyo
Elisabetta Cocciaretto / Viktoriya Tomova
6
3
4
Ena Shibahara / Laura Siegemund
1
6
10
Vincitore: Shibahara / Siegemund
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(4) Cristina Bucsa ESP / (4) Monica Niculescu ROU vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

WTA Tokyo
Cristina Bucsa / Monica Niculescu [4]
0
2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15
2
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WTA 250 Guangzhou 🇨🇳 (Cina) – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 04:00
Han Shi CHN vs Jessika Ponchet FRA Inizio 04:00
WTA Guangzhou
Han Shi
6
6
6
Jessika Ponchet
1
7
3
Vincitore: Shi
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Xiyu Wang CHN vs Arantxa Rus NED Non prima 05:30

WTA Guangzhou
Xiyu Wang
0
6
6
0
Arantxa Rus
0
2
4
0
Vincitore: Wang
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(1) Katerina Siniakova CZE vs Petra Martic CRO

WTA Guangzhou
Katerina Siniakova [1]
0
6
6
0
Petra Martic
0
2
1
0
Vincitore: Siniakova
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(3) Yue Yuan CHN vs Greet Minnen BEL

WTA Guangzhou
Yue Yuan [3]
40
7
1
Greet Minnen
0
6
1
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Shuai Zhang CHN vs (8) Kamilla Rakhimova RUS Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 04:00
Emina Bektas USA vs (5) Diane Parry FRA Inizio 04:00

WTA Guangzhou
Emina Bektas
0
3
2
0
Diane Parry [5]
0
6
6
0
Vincitore: Parry
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(7) Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Jana Fett CRO

WTA Guangzhou
Jessica Bouzas Maneiro [7]
0
6
6
0
Jana Fett
0
4
3
0
Vincitore: Bouzas Maneiro
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Alexandra Eala PHI vs Bernarda Pera USA

WTA Guangzhou
Alexandra Eala
0
0
3
0
Bernarda Pera
0
6
6
0
Vincitore: Pera
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Elena Pridankina RUS vs Caroline Dolehide USA

WTA Guangzhou
Elena Pridankina
0
2
1
0
Caroline Dolehide
0
6
6
0
Vincitore: Dolehide
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Shuo Feng CHN / Zhaoxuan Yang CHN vs Jessica Bouzas Maneiro ESP / Olga Danilovic SRB

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 04:00
Lucia Bronzetti ITA vs (4) Elina Avanesyan ARM Inizio 04:00

WTA Guangzhou
Lucia Bronzetti
0
6
6
0
Elina Avanesyan [4]
0
1
4
0
Vincitore: Bronzetti
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Ella Seidel GER vs Mananchaya Sawangkaew THA

WTA Guangzhou
Ella Seidel
1
6
2
Mananchaya Sawangkaew
6
2
6
Vincitore: Sawangkaew
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Anna Bondar HUN vs Alycia Parks USA

WTA Guangzhou
Anna Bondar
0
3
3
0
Alycia Parks
0
6
6
0
Vincitore: Parks
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Suzan Lamens NED vs (2) Marie Bouzkova CZE Non prima 10:00

WTA Guangzhou
Suzan Lamens
0
3
1
0
Marie Bouzkova [2]
0
6
6
0
Vincitore: Bouzkova
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Angelica Moratelli ITA / Anna Siskova CZE vs Samantha Murray Sharan GBR / Eden Silva GBR

WTA Guangzhou
Angelica Moratelli / Anna Siskova
0
0
Samantha Murray Sharan / Eden Silva
0
0
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WTA 125 Tampico 🇲🇽 (Messico) – 1° Turno, cemento

Stadium 1 – ore 23:00
Varvara Lepchenko USA vs (2) Jule Niemeier GER
Il match deve ancora iniziare

(4) Tatjana Maria GER vs Nina Stojanovic SRB Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

Victoria Rodriguez MEX vs Jil Teichmann SUI Non prima 03:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Nuria Parrizas Diaz ESP vs Sahaja Yamalapalli IND Non prima 04:30

Il match deve ancora iniziare




Stadium 2 – ore 23:00
Polina Kudermetova RUS vs Astra Sharma AUS
Il match deve ancora iniziare

Marina Stakusic CAN vs Anastasiia Sobolieva UKR

Il match deve ancora iniziare

Veronika Erjavec SLO / Tamara Zidansek SLO vs Maya Joint AUS / Astra Sharma AUS

Il match deve ancora iniziare

Emiliana Arango COL / Maria Paulina Perez Garcia COL vs Maja Chwalinska POL / Antonia Ruzic CRO

Il match deve ancora iniziare




Stadium 3 – ore 23:00
(5) Anna Blinkova RUS vs Veronika Erjavec SLO
Il match deve ancora iniziare

Alina Korneeva RUS vs (3) Maria Lourdes Carle ARG

Il match deve ancora iniziare

Rebecca Marino CAN vs Jessica Hinojosa Gomez MEX

Il match deve ancora iniziare

Ann Li USA vs Lucrezia Stefanini ITA

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Gaz (Guest) 22-10-2024 11:36

La sfida tra le recenti due stelline juniores giapponesi, numero 2 e 5 ranking,non ha avuto storia, nell’unico precedente(2022)Saito si impose nella finale del J500 di Osaka.

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