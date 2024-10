Challenger Campinas: Il Tabellone Principale e di qualificazione

Challenger Campinas – Tabellone Principale – terra

(9) Tomas Barrios Vera vs Qualifier

Qualifier vs Gustavo Heide

(Alt) Mateus Alves vs Gonzalo Bueno

Karue Sell vs (7) Henrique Rocha

(3) Daniel Elahi Galan vs (Alt) Gastao Elias

Adolfo Daniel Vallejo vs Facundo Mena

Qualifier vs (WC) Matheus Pucinelli De Almeida

Qualifier vs (5) Jaime Faria

(8) Felipe Meligeni Alves vs Pedro Sakamoto

Juan Pablo Ficovich vs Santiago Rodriguez Taverna

Hady Habib vs Qualifier

(Alt) Matias Soto vs (4) Roman Andres Burruchaga

(6) Juan Manuel Cerundolo vs Juan Pablo Varillas

Tristan Boyer vs (WC) Wilson Leite

Qualifier vs Alvaro Guillen Meza

(WC) Jose Pereira vs (2) Hugo Dellien

(1) Juan Carlos Prado Angelovs (Alt) Gilbert Klier Junior(Alt) Joao Eduardo Schiesslvs (12) Hernan Casanova

Alternate vs (WC) Ryan Augusto Dos Santos

(Alt) Eduardo Ribeiro vs (9) Gonzalo Villanueva

(3) Daniel Dutra da Silva vs (WC) Victor Hugo Remondy Pagotto

Mariano Kestelboim vs (8) Luciano Emanuel Ambrogi

(4) Franco Roncadelli vs Michiel De Krom

(Alt) Igor Gimenez vs (11) Orlando Luz

(5) Valerio Aboian vs Pedro Boscardin Dias

Tomas Farjat vs (10) Lautaro Midon

(6) Joao Lucas Reis Da Silva vs (WC) Gabriel Schenekenberg

(WC) Breno Braga vs (7) Ryan Nijboer