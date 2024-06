Billie Jean King Cup: le biancazzurre vincono anche contro l’Islanda

Ancora una vittoria per la Nazionale biancazzurra in Billie Jean King Cup. Dopo aver centrato, ieri, il primo storico successo contro l’Albania, oggi le ragazze del tecnico Alice Balducci si ripetute contro l’Islanda nella prima sfida dei playoff validi per assegnare le posizioni dal 7° al 9° posto.

Nel primo singolare Talita Giardi ha superato per 6-0 7-6 (2) Bryndis Rosa Armeso Nuevo; Silvia Alletti si è aggiudicata il secondo contro Anna Soffia Gronholm con il risultato di 6-2 1-6 6-3, mentre il doppio formato da Giorgia Benedettini e da Emma Pelliccioni ha ceduto ad Armannsdottir – Gronholm (6-3 6-3).

Domani giornata di riposo per le biancazzurre che torneranno in campo sabato contro il Montenegro nell’ultima sfida del torneo in svolgimento in Moldavia.