ATP 500 Halle e Queen’s: Il programma completo di Mercoledì 19 Giugno 2024. Berrettini, Darderi e Sonego in Germania. Matteo Arnaldi a Londra

ATP 500 Halle

OWL Arena – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Luciano Darderi vs Jan-Lennard Struff

2. [WC] Dominik Koepfer vs Arthur Fils

3. [3] Daniil Medvedev vs Zhizhen Zhang

4. Lorenzo Sonego vs [Q] Oscar Otte OR [2] Alexander Zverev

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [SE] Matteo Berrettini vs [Q] Alex Michelsen

2. Hubert Hurkacz / Jannik Sinner vs [3] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow

3. Christopher Eubanks vs [7] Alexander Bublik

4. Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer vs [2] Kevin Krawietz / Tim Puetz

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Sander Gille / Joran Vliegen vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul

2. [WC] Constantin Frantzen / Hendrik Jebens vs [Q] Yuki Bhambri / Albano Olivetti

3. [1] Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Lucky Loser /

4. [4] Hugo Nys / Jan Zielinski vs [WC] Yannick Hanfmann / Dominik Koepfer

ATP 500 Queen’s

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Rinky Hijikata vs Matteo Arnaldi

2. [3] Grigor Dimitrov vs Sebastian Korda

3. Jordan Thompson vs [WC] Andy Murray (non prima ore: 16:00)

4. [PR] Milos Raonic vs [4] Taylor Fritz

Court 1 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [7] Neal Skupski / Michael Venus vs Ugo Humbert / Ben Shelton

2. [6] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs [WC] Jack Draper / Cameron Norrie (non prima ore: 15:00)

Court 5 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Sebastian Baez / Adrian Mannarino vs [5] Wesley Koolhof / Nikola Mektic

2. [1] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs [LL] Alexander Erler / Lucas Miedler