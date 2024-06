Wimbledon aumenta il montepremi: nel 2024 quasi 50 milioni di sterline

A un anno di distanza dall’annuncio di un significativo aumento del montepremi per l’edizione 2023, Wimbledon, il prestigioso torneo del Grande Slam che si disputa sull’erba, ha deciso di ripetere il gesto per l’edizione 2024. I premi in denaro cresceranno in tutte le fasi del torneo, dalle qualificazioni alla finale, passando per il tabellone di doppio.

Il montepremi complessivo di Wimbledon 2024 raggiungerà la cifra record di quasi 50 milioni di sterline, superando il precedente primato di 44,7 milioni di sterline registrato nell’estate del 2023. Si tratta di un incremento dell’11,9% rispetto all’edizione precedente, un traguardo che sarà difficile da superare in futuro.

I vincitori dei singolari, sia nel tabellone maschile che in quello femminile, riceveranno 2,7 milioni di sterline, ben 350.000 sterline in più rispetto al 2023, quando Carlos Alcaraz e Marketa Vondrousova si erano aggiudicati 2,35 milioni di sterline a testa. Questo rappresenta un aumento di quasi il 15% per i campioni di Wimbledon.

Anche i giocatori eliminati al primo turno dei singolari beneficeranno dell’aumento dei premi, ricevendo 60.000 sterline, 5.000 in più rispetto all’anno precedente. Ma il cambiamento più significativo riguarda i semifinalisti e i finalisti che non riusciranno a conquistare il titolo: per loro, l’incremento sarà rispettivamente del 19,2% e del 19,1% rispetto al 2023.

La fase di qualificazione vedrà un aumento complessivo del montepremi del 14,9%, considerando sia il tabellone maschile che quello femminile. Questo cambiamento avrà un impatto enorme per i giocatori che accederanno alle qualificazioni grazie al loro ranking, offrendo loro l’opportunità di lottare per un posto nel tabellone principale.

L’aumento del montepremi di Wimbledon 2024 è un chiaro segnale dell’impegno degli organizzatori nel valorizzare il torneo e nel ricompensare adeguatamente i giocatori per i loro sforzi. Questa scelta rafforza ulteriormente il prestigio di uno dei tornei più iconici del mondo del tennis, attirando i migliori talenti da ogni angolo del globo

GENTLEMEN’S AND LADIES’ SINGLES (PER EVENTO)

– **Winner**: $2,700,000

– **Runner-up**: $1,400,000

– **Semi-Finalists**: $715,000

– **Quarter-Finalists**: $375,000

– **Fourth Round**: $226,000

– **Third Round**: $143,000

– **Second Round**: $100,000

– **First Round**: $60,000

– **Total per Event**: $17,942,000

TOTAL GENTLEMEN’S AND LADIES’ SINGLES (TWO EVENTS)

– **Total**: $35,884,000

QUALIFYING – GENTLEMEN’S AND LADIES’ SINGLES

– **Third Round**: $40,000

– **Second Round**: $25,000

– **First Round**: $15,000

– **Total per Event**: $960,000

TOTAL GENTLEMEN’S AND LADIES’ QUALIFYING SINGLES (TWO EVENTS)

– **Total**: $4,800,000

GENTLEMEN’S AND LADIES’ DOUBLES (PER Evento)

– **Winners**: $650,000

– **Runners-up**: $330,000

– **Semi-Finalists**: $167,000

– **Quarter-Finalists**: $84,000

– **Third Round**: $42,000

– **Second Round**: $25,000

– **First Round**: $15,750

– **Total per Event**: $2,890,000

TOTAL GENTLEMEN’S AND LADIES’ DOUBLES (TWO EVENTS)

– **Total**: $5,780,000

MIXED DOUBLES (PER PAIR)

– **Winners**: $130,000

– **Runners-up**: $65,000

– **Semi-Finalists**: $33,000

– **Quarter-Finalists**: $17,000

– **Second Round**: $8,250

– **First Round**: $4,125

– **Total per Event**: $287,000

GENTLEMEN’S AND LADIES’ WHEELCHAIR SINGLES

– **Winner**: $65,000

– **Runner-up**: $34,000

– **Semi-Finalists**: $23,000

– **First Round**: $10,000

– **Total per Event**: $260,000





Marco Rossi