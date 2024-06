Napolitano si fa rimontare da Mannarino: l’azzurro era avanti 6-3, 4-1 e cede al terzo nel torneo di s-Hertogenbosch

Una sconfitta che brucia quella subita da Stefano Napolitano al primo turno dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. Il tennista piemontese, infatti, era avanti 6-3, 4-1 e servizio contro il numero 21 del mondo Adrian Mannarino, ma si è fatto rimontare dal francese che ha chiuso l’incontro con il punteggio di 3-6, 7-6(5), 6-2.

L’avvio di partita di Napolitano era stato ottimo, con un break a zero nel quarto gioco del primo set che aveva innervosito non poco Mannarino. L’azzurro aveva poi salvato due palle del contro-break nel game successivo, prendendo ulteriore fiducia e chiudendo il primo parziale per 6-3.

Anche l’inizio del secondo set aveva visto Napolitano protagonista, con due break ottenuti nel terzo e nel quinto gioco grazie a un pessimo rendimento di Mannarino con la seconda di servizio. Sul 4-1, però, il francese ha avuto un sussulto d’orgoglio, recuperando un break. Napolitano ha poi fallito una palla del 5-2 e ha subito il secondo contro-break che ha rimesso in equilibrio il set sul 4-4. Nel tie-break, l’azzurro è stato avanti 5-3, ma ha perso quattro punti consecutivi e, di conseguenza, anche il secondo set.

Nel terzo parziale, Mannarino ha trovato maggiore scioltezza e sicurezza. Il francese ha annullato una palla break sullo 0-2, ha strappato il servizio a Napolitano sul 2-2 e ha cancellato ben quattro chance di contro-break all’azzurro. Il doppio break ha poi regalato a Mannarino una rimonta che sembrava insperata.

Per Stefano Napolitano sfuma così l’opportunità di conquistare la prima vittoria della carriera sull’erba nel circuito maggiore. Una sconfitta amara che lascia tanto rammarico, considerando il vantaggio accumulato nel corso della partita. Mannarino, dal canto suo, ha dimostrato grande carattere nel rimanere aggrappato al match e nel ribaltare completamente le sorti dell’incontro.

ATP 's-Hertogenbosch Stefano Napolitano Stefano Napolitano 6 6 2 Adrian Mannarino [5] Adrian Mannarino [5] 3 7 6 Vincitore: Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 S. Napolitano 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Napolitano 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 S. Napolitano 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 A. Mannarino 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-1 → 4-1 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Napolitano 15-0 30-0 ace 5-3 → 6-3 A. Mannarino 30-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Mannarino 0-15 0-30 df 0-40 2-1 → 3-1 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 Stefano Napolitano 🇫🇷 Adrian Mannarino Punteggio servizio 260 253 Ace 11 7 Doppi falli 1 1 Percentuale prime di servizio 69% (66/96) 58% (62/107) Punti vinti con la prima 68% (45/66) 68% (42/62) Punti vinti con la seconda 47% (14/30) 47% (21/45) Palle break salvate 33% (2/6) 70% (7/10) Giochi di servizio giocati 15 14 Punteggio risposta 137 178 Punti vinti in risposta sulla prima 32% (20/62) 32% (21/66) Punti vinti in risposta sulla seconda 53% (24/45) 53% (16/30) Palle break convertite 30% (3/10) 67% (4/6) Giochi di risposta giocati 14 15 Punti vinti a rete 56% (10/18) 71% (10/14) Vincenti 34 32 Errori non forzati 24 13 Punti vinti al servizio 61% (59/96) 59% (63/107) Punti vinti in risposta 41% (44/107) 39% (37/96) Punti totali vinti 51% (103/203) 49% (100/203) Velocità massima servizio 199 km/h 196 km/h Velocità media prima di servizio 188 km/h 176 km/h Velocità media seconda di servizio 162 km/h 146 km/h





Francesco Paolo Villarico