Zverev elogia Alcaraz dopo la finale persa al Roland Garros: “La sua intensità è superiore a tutti”

Anche al secondo tentativo, Alexander Zverev non è riuscito a conquistare il titolo del Roland Garros. Il tedesco si è arreso in finale a Carlos Alcaraz, che si è imposto in rimonta dopo essere stato sotto di un set. Sono passati due anni da quando Zverev si infortunò proprio sulla Philippe Chatrier, ma ora il tennista tedesco sembra essere tornato ai suoi livelli migliori. Nonostante la sconfitta, Sascha ha ritrovato la sua versione migliore sulla stessa terra rossa dove la sua carriera aveva subito una brusca frenata.

In conferenza stampa dopo la finale, Zverev ha parlato delle sue sensazioni: “Sento di aver giocato bene oggi. Ci sono stati momenti molto sfortunati nel quinto set. Ho sentito che la sua seconda di servizio sul 2-1 era fuori, l’ho visto dai dati dell’occhio di falco. Se gli avessi strappato il servizio lì poi ho avuto altre chance di break nei suoi turni successivi e avrebbe potuto finire diversamente. È andata così, lui ha giocato in modo incredibile, meglio di me nel quarto e quinto set. Sento che in questa finale ho fatto tutto quello che potevo. Agli US Open avevo abbassato le braccia, quindi è un po’ diverso”.

Riguardo al calo fisico nel quarto set, Zverev ha spiegato: “Sì, ho perso la concentrazione, non riuscivo a generare potenza nelle gambe per il servizio, qualcosa di strano. Di solito non mi stanco, non ho crampi, non sono mai affaticato normalmente. Di nuovo, Carlos ha un’intensità diversa, quindi forse è questo il caso. Forse devo rivedere la mia preparazione, come faccio le cose a livello fisico. Sento che, dal punto di vista tennistico, sono stato a un livello decente e lui uguale per tre set. Poi sono calato molto”.

Infine, il tedesco ha commentato il suo head-to-head contro Alcaraz: “Entrambi siamo forti fisicamente, ma lui è un vero animale sportivo. L’intensità con cui gioca a tennis è diversa in confronto agli altri. Può fare molte cose diverse. Credo che abbia cambiato molto la sua tattica nel quinto set, ha iniziato a giocare molto più alto, più profondo per non farmi creare tanta potenza. È diventato tutto più lento, specialmente con le ombre in campo. È un giocatore fantastico, anche fisicamente. Devo vedere insieme al mio team cosa posso fare per essere allo stesso livello”.





Francesco Paolo Villarico