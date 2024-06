Napolitano e Stefanini brillano nelle qualificazioni su erba: due italiani nel main draw di ‘s-Hertogenbosch e Nottingham

L’erba europea si tinge d’azzurro grazie alle prestazioni di Stefano Napolitano e Lucrezia Stefanini nelle qualificazioni dei tornei ATP di ‘s-Hertogenbosch e WTA di Nottingham.

Napolitano, dopo aver superato ieri Yu Hsiou Hsu di Cina Taipei, ha battuto oggi la vecchia gloria olandese Robin Haase con il punteggio di 6-4, 7-6(3). Il biellese ha dominato il tie-break del secondo set dopo aver sprecato un match point e aver subito il controbreak. Nel main draw, Napolitano sfiderà il francese Adrian Mannarino un match non semplice con il transalpino molto a suo agio sui campi in erba.

Md

(1) de Minaur, Alex vs Bye

(WC) van Rijthoven, Tim vs (LL) Bergs, Zizou

Bautista Agut, Roberto vs (Q) Huesler, Marc-Andrea

(PR) Raonic, Milos vs (8) Thompson, Jordan

(3) Humbert, Ugo vs Bye

Fils, Arthur vs Cazaux, Arthur

Mensik, Jakub vs (Q) Brouwer, Gijs

(Q) Napolitano, Stefano vs (5) Mannarino, Adrian

(6) Griekspoor, Tallon vs Kecmanovic, Miomir

(WC) van de Zandschulp, Botic vs McDonald, Mackenzie

Purcell, Max vs Vukic, Aleksandar

Bye vs (4) Khachanov, Karen

(7) Korda, Sebastian vs (Q) Schoolkate, Tristan

(WC) Goffin, David vs Nardi, Luca

Popyrin, Alexei vs Hijikata, Rinky

Bye vs (2) Paul, Tommy

ATP 's-Hertogenbosch Robin Haase Robin Haase 4 6 Stefano Napolitano [7] Stefano Napolitano [7] 6 7 Vincitore: Napolitano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 3-6* 6-6 → 6-7 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 R. Haase 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 S. Napolitano 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 R. Haase 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Haase 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Napolitano 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 R. Haase 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-3 → 2-3 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Haase 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Napolitano 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Haase 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 R. Haase 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 R. Haase 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 R. Haase 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

Anche Lucrezia Stefanini ha centrato l’accesso al tabellone principale del WTA 250 di Nottingham. La toscana, dopo aver battuto la britannica Amarni Banks al primo turno, si è imposta sull’australiana Talia Gibson con un netto 6-4, 6-1. Decisivi gli otto game consecutivi vinte da Stefanini dopo essere stata sotto 2-4 nel primo set. Per lei si tratta dell’ottavo torneo su erba in carriera, superficie su cui l’anno scorso aveva raggiunto il main draw di Wimbledon. Al primo turno, Stefanini potrebbe affrontare la britannica di origini giapponesi Yuriko Miyazaki, un’altra qualificata, la cinese Lin Zhu, la svizzera Viktorija Golubic o l’ex campionessa Slam Emma Raducanu.

WTA Nottingham Lucrezia Stefanini [5] • Lucrezia Stefanini [5] 0 6 6 0 Talia Gibson [7] Talia Gibson [7] 0 4 1 0 Vincitore: Stefanini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lucrezia Stefanini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Talia Gibson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 4-1 Talia Gibson 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Talia Gibson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Talia Gibson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi