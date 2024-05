Laver Cup: Yannick Noah capitano del team Europa dal 2025 (video)

Ha guidato la Francia a 3 vittorie in Davis Suo come capitano

Dopo McEnroe, anche Borg nel 2025 lascia il ruolo di capitano del team europeo di Laver Cup. A San Francisco il nuovo capitano dei “blu” sarà Yannick Noah, leggenda del tennis francese e ultimo vincitore nel maschile di uno Slam, a Roland Garros nel 1983. L’annuncio viene attraverso il sito ufficiale dell’evento, che ha pubblicato anche un simpatico video con la lettera che comunica a Yannick la scelta. Andre Agassi guiderà, sempre dal 2025, i rossi del team “mondo”.

Yannick Noah received a special message about becoming the Team Europe Captain starting with Laver Cup San Francisco 2025. pic.twitter.com/kH1EOBfDSj — Laver Cup (@LaverCup) May 29, 2024

Vincitore di 23 titoli in singolo e 16 titoli in doppio, Noah raggiunse il terzo posto nel ranking mondiale nel luglio 1986 e il numero 1 al mondo in doppio un mese dopo. È il giocatore maschile con miglior classifica della Francia da quando il ranking computerizzato è stato introdotta nel 1973. Dopo il ritiro, Noah ha assunto il ruolo di capitano della Coppa Davis in diverse occasioni, guidando la squadra francese alla vittoria nel 1991, 1996 e 2017. Ha anche capitanato la squadra della Fed Cup al successo nel 1997. È stato inserito nell’International Tennis Hall of Fame nel 2005. Quest’anno sta seguendo di persona la preparazione del team paralimpico di tennis francese in vista dei giochi del prossimo luglio a Parigi.

Noah in Francia è una vera a propria icona a 360° per il suo carisma e attività extra tennistiche, dalla beneficenza alla musica. Ha inciso vari dischi vendendo oltre quattro milioni di album e esibendosi al concerto Live 8 di Bob Geldof nel 2005.

“Sono davvero onorato che mi sia stato chiesto di assumere il ruolo di capitano del Team Europe per la Laver Cup”, ha affermato Noah. “Sono stato fuori dai giochi per un po’, a fare la mia musica, ma sono davvero entusiasta di questa nuova avventura.”

“Amo le competizioni di squadra, le emozioni che portano, conoscere i ragazzi, come sono dentro e fuori dal campo come persone: sarà fantastico. Inoltre non vedo l’ora di rivedere Andre dopo un paio di decenni e di affrontarlo dall’altra parte del campo in questo ruolo nuovo. Forse mi sono addolcito un po’ adesso, ma il mio lato competitivo è vivo per sempre. Voglio che il Team Europa vinca!” conclude Yannick.

Un bel rinnovamento per i capitani della manifestazione, due icone del tennis e soprattutto personaggi estremamente carismatici e rispettati. Vedremo chi l’anno prossimo parteciperà all’evento a San Francisco, magari sarà la volta del debutto di Sinner…

Marco Mazzoni