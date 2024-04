Masters 1000 da 96, sì o no? (Video editoriale)

Dopo la doppietta Indian Wells – Miami, arriva quella primaverile su terra battuta Madrid – Roma. Due Masters 1000 uno dopo l’altro, per un mese di tour ATP e WTA concentrato su due soli tornei con tabelloni da 96 giocatori. Un format nel quale l’ATP crede molto, portandolo anche in estate nel prossimo futuro con l’Open del Canada e Cincinnati. Ma è il formato migliore, per i giocatori e per il pubblico? Ci sono pro e contro, vediamoli nel video editoriale di Marco Mazzoni.

📺❤️ LiveTennis TV – Masters 1000 da 96, sì o no?