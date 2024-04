ATP 500 Barcellona, ATP 250 Monaco e Bucharest, WTA 500 Stoccarda, WTA 250 Rouen e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

🇪🇸 ATP 500 Barcellona (Spagna) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Casper Ruudvs [13] Tomas Martin Etcheverry

2. [5] Stefanos Tsitsipas vs Dusan Lajovic (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic



Il match deve ancora iniziare

Pista Andres Gimeno – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

2. [Q] Tomas Machac / Zhizhen Zhang vs Hugo Nys / Jan Zielinski (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

🇩🇪 ATP 250 Monaco (Germania) – Semifinali, terra battuta

ATP Munich Felix Auger-Aliassime [5] • Felix Auger-Aliassime [5] 0 5 1 Jan-Lennard Struff [4] Jan-Lennard Struff [4] 0 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Auger-Aliassime 1-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 J. Struff 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

1. [5] Felix Auger-Aliassimevs [4] Jan-Lennard StruffQF

2. Cristian Garin vs [3] Taylor Fritz (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Felix Auger-Aliassime OR [4] Jan-Lennard Struff vs [2] Holger Rune (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Theo Arribage / Victor Cornea vs [WC] Andreas Mies / Jan-Lennard Struff



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 🇷🇴 Bucarest (Romania), – Semifinali, terra battuta

ATP Bucharest Francisco Cerundolo [1] Francisco Cerundolo [1] 0 7 4 0 Mariano Navone [5] • Mariano Navone [5] 0 5 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Navone 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 M. Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Navone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 M. Navone 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 M. Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 M. Navone 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Navone 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. [1] Francisco Cerundolovs [5] Mariano NavoneQF

2. [4] Alejandro Tabilo vs Marton Fucsovics (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Francisco Cerundolo OR [5] Mariano Navone vs [Q] Gregoire Barrere (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Sander Arends / Matwe Middelkoop vs [3] Harri Heliovaara / Henry Patten



Il match deve ancora iniziare

2. Nuno Borges / Reese Stalder vs [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul



ATP Bucharest Nuno Borges / Reese Stalder • Nuno Borges / Reese Stalder 0 6 3 0 Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2] 0 4 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Borges / Stalder 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 N. Borges / Stalder 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 N. Borges / Stalder 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Borges / Stalder 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 N. Borges / Stalder 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Borges / Stalder 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-4 → 6-4 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 N. Borges / Stalder 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Borges / Stalder 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 N. Borges / Stalder 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Borges / Stalder 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 S. Doumbia / Reboul 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

3. [4] Nicolas Barrientos / Rafael Matos vs Nuno Borges / Reese Stalder OR [2] Sadio Doumbia / Fabien Reboul



Il match deve ancora iniziare

🇩🇪 WTA 500 Stoccarda (Germania) – Semifinali, terra battuta (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

Hao-Ching Chan/ Veronika Kudermetovavs Bethanie Mattek-Sands/ Shuai Zhang

(1) Iga Swiatek vs (4) Elena Rybakina Non prima 14:00



Il match deve ancora iniziare

Marta Kostyuk vs (6) Marketa Vondrousova Non prima 16:00



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Nao Hibino/ Oksana Kalashnikovavs Naiktha Bains/ Maia Lumsden

(6) Sloane Stephens vs (2) Caroline Garcia Non prima 14:00



Il match deve ancora iniziare

Magda Linette vs (3) Anhelina Kalinina



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

(1) Bernarda Peravs (4) Clara Tauson

Suzan Lamens vs Kristina Mladenovic Non prima 12:00



Il match deve ancora iniziare

/ vs (2) Harriet Dart / (2) Kristina Mladenovic



Il match deve ancora iniziare