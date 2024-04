La singolare richiesta di Alexandre Muller all’ATP dopo la sconfitta al Conde de Godó

Alexandre Muller, numero 110 del ranking mondiale, è stato sconfitto questo mercoledì al Conde de Godó 2024 da Casper Ruud. Il francese, appena un’ora dopo la sua sconfitta, ha inviato un messaggio attraverso i suoi social media all’ATP con una curiosa richiesta: “Ciao ATP, non so se sapete chi sono, ma vorrei che interrompeste i controlli antidoping ogni settimana. Non perderei al primo o al secondo turno ogni settimana se fossi dopato, grazie mille”.

hello @atptour , I don't know if you know me but I would like the anti-doping controls every week to stop, I wouldn't lose in the first or second round every week if I was doped thank you so much ☺️

— Alexandre Müller (@Alex2Mumu) April 17, 2024