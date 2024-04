Stefanos Tsitsipas domina ancora una volta a Monte Carlo, terzo titolo nel Principato (Sintesi video della partita)

Stefanos Tsitsipas si conferma un animale feroce nel suo habitat naturale. Questo è ciò che il greco trasmette ogni volta che mette piede sui campi in cui oggi è stato incoronato campione per la terza volta. Tsitsipas si aggiudica il titolo all’ATP Masters 1000 di Monte Carlo 2024 dopo aver sconfitto Casper Ruud con il punteggio di 6-1, 6-4 dopo 1 ora e 37 minuti di partita. Il norvegese perde nuovamente una finale di un grande torneo.

C’erano grandi aspettative per vedere lo scontro tra i due giocatori che hanno mostrato il miglior livello durante tutta la settimana all’ATP Masters 1000 di Monte Carlo 2024 e che sono stati in grado di sovvertire i pronostici in semifinale. Stefanos Tsitsipas cercava il suo terzo titolo, mentre Casper Ruud voleva porre fine alla maledizione delle finali perse nei grandi tornei. Alla fine, la bilancia si è spostata a favore del greco dopo un bel match.

Il greco ha servito meglio, vincendo una percentuale più alta di punti sia sulla seconda di servizio (68% vs 37%) che complessivamente (64% vs 56%), salvando anche tutte le palle break affrontate. In risposta, Tsitsipas è stato molto più efficace, vincendo il 44% dei punti totali, in particolare sulla seconda di servizio di Ruud (63%), e convertendo il 50% delle palle break. Ruud, invece, pur avendo una percentuale più alta di prime di servizio (65% vs 48%), ha faticato sulla seconda (37%) e non è riuscito a convertire nessuna delle 8 palle break avute a disposizione. Tsitsipas ha anche messo a segno più vincenti (23 vs 17) e commesso meno errori non forzati (12 vs 16). Nel complesso, Tsitsipas si è aggiudicato il 55% dei punti totali contro il 45% di Ruud, dimostrando una maggiore solidità al servizio e una migliore capacità di sfruttare le occasioni in risposta.

Giocare una finale di un grande torneo non è mai facile, soprattutto quando si ha un bilancio così negativo come quello di Ruud. Questo si è notato molto nel rendimento del norvegese durante il primo set, commettendo troppi errori, rimanendo molto corto nei suoi colpi di rovescio e senza sentirsi a suo agio con il diritto. Il giocatore ellenico è riuscito a dominare con il suo dritto, imporre il suo ritmo e aprirsi il campo sul lato del rovescio del suo avversario, per poi attaccare senza pietà a metà campo vincendo la prima frazione per 6 a 1, con i break al terzo, quinto e settimo gioco e con Casper che sulla palla set chiudeva la frazione con un doppio fallo malinconico.

Nel secondo set, Ruud ha avuto cinque opportunità di break, ma Tsitsipas ha superato la pressione, dimostrando l’enorme fiducia con cui gioca a Monte Carlo. Il norvegese ha pagato a caro prezzo il fatto di non aver brekkato Tsitsipas che si è ribellato con ferocia ed è stato in grado di ottenere l’agognato break nel decimo gioco del set vincendo la partita per 6 a 4.

Terzo titolo a Monte Carlo per il greco, che ritrova il sorriso dopo un periodo davvero complicato per lui.

ATP Monte-Carlo Casper Ruud [8] Casper Ruud [8] 1 4 Stefanos Tsitsipas [12] Stefanos Tsitsipas [12] 6 6 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-5 → 1-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

🇳🇴 Casper Ruud vs 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇳🇴 Ruud | 🇬🇷 Tsitsipas |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 225 | **277** |

| Aces | 2 | **3** |

| Double Faults | 1 | 1 |

| First Serve % | **65% (36/55)** | 48% (35/73) |

| 1st Serve Points Won % | **67% (24/36)** | 60% (21/35) |

| 2nd Serve Points Won % | 37% (7/19) | **68% (26/38)** |

| Break Points Saved % | 50% (4/8) | **100% (8/8)** |

| Service Games Played | **9** | 8 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇳🇴 Ruud | 🇬🇷 Tsitsipas |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 72 | **191** |

| 1st Serve Return Points Won %| **40% (14/35)** | 33% (12/36) |

| 2nd Serve Return Points Won %| 32% (12/38) | **63% (12/19)** |

| Break Points Converted % | 0% (0/8) | **50% (4/8)** |

| Return Games Played | 8 | **9** |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇳🇴 Ruud | 🇬🇷 Tsitsipas |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | **79% (15/19)** | 72% (21/29) |

| Winners | 17 | **23** |

| Unforced Errors | 16 | **12** |

| Service Points Won % | 56% (31/55) | **64% (47/73)** |

| Return Points Won % | 36% (26/73) | **44% (24/55)** |

| Total Points Won % | 45% (57/128) | **55% (71/128)**|

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇳🇴 Ruud | 🇬🇷 Tsitsipas |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | 207km/h (128mph)| **213km/h (132mph)** |

| 1st Serve Average Speed | 187km/h (116mph)| **199km/h (123mph)** |

| 2nd Serve Average Speed | **161km/h (100mph)** | 156km/h (96mph) |





Francesco Paolo Villarico