Khachanov supera Medvedev (che prende anche un penalty point) e raggiunge i quarti di finale a Monte-Carlo, De Minaur continua a brillare (Video)

Karen Khachanov aveva in Daniil Medvedev un avversario molto difficile da affrontare, dato che ha iniziato la sfida degli ottavi di finale di Monte-Carlo con solo una vittoria in sei incontri. Ma questo è stato il primo scontro sulla terra battuta e il numero 17 del mondo si è aggrappato a questo per utilizzare altre tattiche e alzare il suo livello, al punto di aver firmato il secondo trionfo per garantirsi un accesso inedito ai quarti di finale del Masters 1000 monegasco.

Khachanov si è presentato molto solido, specialmente dopo un inizio strano di incontro con quattro break consecutivi, timbrando la vittoria con i parziali 6-3 7-5, in quasi due ore. Dopo essersi sciolto nel primo set, il russo meno quotato ha fatto pressione nel secondo, ma si è trovato in un momento difficile quando ha affrontato un set point sul 4-5 sul suo servizio. Lo ha salvato e ha fatto la differenza poco dopo. Medvedev si è irritato quando una palla fuori non è stata chiamata in quel modo sul 5-5, 15-30, venendo breakkato poco dopo. Il numero quattro del mondo ha lanciato la racchetta in fondo al campo e ha ricevuto un warning, si è coinvolto in una discussione con il supervisore e con l’arbitro Carlos Bernardes, ricevendo un altro warning e un penalty point, senza riuscire a reagire in quell’ultimo gioco.

Così, Khachanov si qualifica per i ‘quarti’ di un Masters 1000 sulla terra battuta per la seconda volta, dopo averlo fatto a Madrid, e attende il vincitore del duello tra Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas.

Alex de Minaur continua ad essere una delle grandi figure del 2024. Il numero 11 del ranking ATP ha ottenuto la sua 22ª vittoria della stagione – superato solo dalle 23 di Jannik Sinner – per qualificarsi per la prima volta in carriera ai quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo, un torneo in cui era solito incontrare molte difficoltà, dato che non era mai superato il secondo turno.

Demon si è presentato ancora una volta molto efficiente per dominare il connazionale Alexei Popyrin (46°), carnefice del campione Andrey Rublev, con i parziali 6-3 6-4, in solo 1h16. De Minaur è stato breakkato quando serviva per chiudere l’incontro sul 5-3, in quello che è stato l’unico momento in cui ha tremato, ma ha reagito con un nuovo break per chiudere il duello e diventare il primo australiano dai tempi di Mark Philippoussis, nel 1999, a raggiungere i ‘quarti’ nel Principato. Virtualmente al nono posto del ranking, De Minaur ora attende l’esito del duello tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti per sapere chi affronterà nella lotta per un posto nelle semifinali di Monte-Carlo.

ATP Monte-Carlo Karen Khachanov [15] Karen Khachanov [15] 6 7 Daniil Medvedev [4] Daniil Medvedev [4] 3 5 Vincitore: Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 5-5 → 6-5 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 4-4 → 4-5 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 4-3 → 5-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 0-0 → 0-1