Luciano Darderi annulla 3 match point batte Kudla e conquista il secondo turno nel torneo ATP 250 di Houston

Luciano Darderi ha dimostrato ancora una volta la sua tenacia e determinazione nel primo turno del torneo Atp 250 di Houston. In una partita che sembrava ormai compromessa, l’italo argentino è riuscito a ribaltare le sorti del match contro il padrone di casa Denis Kudla, trionfando con il punteggio di 3-6 7-6(3) 6-2 dopo una battaglia durata due ore e diciotto minuti.

Le statistiche mostrano una prestazione leggermente superiore di Darderi rispetto a Kudla. L’italiano ha servito meglio, con una percentuale più alta di prime di servizio (62% vs 56%) e di punti vinti sia sulla prima (76% vs 70%) che sulla seconda (53% vs 49%). Inoltre, Darderi ha salvato il 75% delle palle break affrontate, mentre Kudla solo il 63%. In risposta, Darderi è stato più efficace, vincendo il 30% dei punti sulla prima di Kudla e il 51% sulla seconda, oltre a convertire il 38% delle palle break contro il 25% di Kudla. Nel complesso, Darderi ha vinto il 53% dei punti totali contro il 47% di Kudla, dimostrando una maggiore solidità al servizio e in risposta.

L’incontro è iniziato in modo equilibrato, con Darderi che ha avuto due opportunità di break nel quarto gioco, sul 2-1 in suo favore, ma non è riuscito a sfruttarle. Kudla, invece, è stato abile a evitare i guai e, sul 3-3, ha piazzato l’allungo decisivo, mettendo a segno due break consecutivi e aggiudicandosi il primo set per 6-3.

Nonostante lo svantaggio, Darderi non si è lasciato scoraggiare e ha continuato a lottare. Nel secondo set, è stato il primo ad avere una palla break, ma Kudla è riuscito ad annullarla. Sul 3-3, l’italo argentino ha preso il largo, portandosi sul 5-3, ma non è riuscito a chiudere il set. L’inerzia del match sembrava essersi spostata completamente a favore dell’americano, che si è ritrovato a servire per il match sul 6-5, con tre match point a disposizione (era sul 40-15).

È qui che Darderi ha compiuto l’impresa: con grande determinazione e una buona dose di fortuna, è riuscito ad annullare tutti e tre i match point, trascinando Kudla al tie-break. L’azzurro ha dominato il tie-break, vincendolo per 7-3 e portando il match al terzo set.

Nel set decisivo, Darderi ha preso il controllo del gioco, volando sul 3-0 e mettendo la partita in discesa. Kudla, visibilmente scosso, non è riuscito a reagire, commettendo diversi errori gratuiti. L’italiano ha continuato a servire bene e si è portato sul 5-2, prima di piazzare l’ultimo break che ha chiuso definitivamente i conti per 6 a 2.

Grazie a questa vittoria, Luciano Darderi accede al secondo turno del torneo Atp 250 di Houston, dove affronterà l’argentino Francisco Cerundolo, seconda testa di serie del torneo. L’italo argentino continua a stupire e a dimostrare il suo grande potenziale, confermandosi come una delle giovani promesse più interessanti del tennis italiano.

ATP Houston Luciano Darderi Luciano Darderi 3 7 6 Denis Kudla Denis Kudla 6 6 2 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 D. Kudla 0-15 0-30 0-40 df 5-2 → 6-2 L. Darderi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Darderi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 ace 4*-2 4-3* 5-3* df 6*-3 6-6 → 7-6 L. Darderi 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 D. Kudla 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 D. Kudla 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-3 → 4-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-0 ace 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-3 → 3-4 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Darderi 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Darderi | 🇺🇸 Kudla |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **273** | 254 |

| Aces | **8** | 7 |

| Double Faults | **3** | 5 |

| First Serve % | **62% (55/89)** | 56% (50/89) |

| 1st Serve Points Won % | **76% (42/55)** | 70% (35/50) |

| 2nd Serve Points Won % | **53% (18/34)** | 49% (19/39) |

| Break Points Saved % | **75% (9/12)** | 63% (5/8) |

| Service Games Played | **15** | 14 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Darderi | 🇺🇸 Kudla |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **140** | 116 |

| 1st Serve Return Points Won %| **30% (15/50)** | 24% (13/55) |

| 2nd Serve Return Points Won %| **51% (20/39)** | 47% (16/34) |

| Break Points Converted % | **38% (3/8)** | 25% (3/12) |

| Return Games Played | 14 | **15** |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Darderi | 🇺🇸 Kudla |

|——————————|—————–|—————–|

| Service Points Won % | **67% (60/89)** | 61% (54/89) |

| Return Points Won % | **39% (35/89)** | 33% (29/89) |

| Total Points Won % | **53% (95/178)**| 47% (83/178) |





Marco Rossi