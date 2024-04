ITF Split e Florianopolis: I Main Draw

ITF SPLIT(Cro 75k terra)

[1] Julia Grabher vs Pia Lovric

Stephanie Wagner vs Kathinka Von deichmann

Rebecca Peterson vs Lesley Pattinama kerkhove

Tara Wurth vs [7] Tena Lukas

[4] Simona Waltert vs Louisa Chirico

Ipek Oz vs Dejana Radanovic

Barbora Palicova vs Natalia Szabanin

Lena Papadakis vs [8] Polona Hercog

[6] Carole Monnet vs Valentini Grammatikopoulou

Iva Primorac vs Veronika Miroshnichenko

Lea Boskovic vs Berfu Cengiz

Luna Ivkovic vs [3] Panna Udvardy

[5] Veronika Erjavec vs Jesika Maleckova

Nastasja Schunk vs Lina Gjorcheska

Justina Mikulskyte vs Julia Middendorf

Nigina Abduraimova vs [2] Jana Fett

ITF FLORIANOPOLIS(Bra 75k terra)

[1] Ekaterina Makarova vs TBD

Irina Fetecau vs TBD

Kaylah Mcphee vs TBD

Daria Lodikova vs [7] Maria Mateas

[4] Raluca Georgiana Serban vs TBD

Raveena Kingsley vs Carolina Alves

Gabriela Ce vs TBD

Miriana Tona vs [6] Valeriya Strakhova

[5] Selena Janicijevic vs Julia Konishi camargo silva

Maria Kozyreva vs TBD

Ana Candiotto vs Madison Sieg

Camilla Bossi vs [3] Solana Sierra

[8] Giorgia Pedone vs TBD

Julieta Lara Estable vs Luiza Fullana

Amandine Hesse vs TBD

Michaela Bayerlova vs [2] Martina Capurro taborda