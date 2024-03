Napoli Tennis Cup 2024. Nardi, due vittorie in un giorno e vola in semifinale: battuti il francese Martineau e l’azzurro Gigante. Domani affronta Passaro che ha superato il francese Blanchet (Video interviste a Nardi e Passaro)

Luca Nardi Protagonista alla Napoli Tennis Cup 2024

Luca Nardi accende gli entusiasmi alla Napoli Tennis Cup 2024, il Challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Club Napoli, con eventi previsti fino al 31 marzo. Il giovane di Pesaro, ventenne, ottiene due successi in un solo giorno: prima vince contro il francese Matteo Martineau 7-6 (4) 6-1 nel recupero del secondo turno, poi sconfigge nei quarti di finale l’altro italiano Matteo Gigante, testa di serie n.7, in una sfida in tre-set (4-6 6-4 6-1) durata quasi due ore (1h56’).

Passaro Avanza alle Semifinali

La giornata si arricchisce con la vittoria di Francesco Passaro che in 1h52’ di gioco supera il francese Ugo Blanchet 6-2 2-6 6-2, in un match equilibrato e combattuto. Passaro si qualifica quindi per la semifinale, dove incontrerà Luca Nardi.

Dominio Francese nella Parte Alta del Tabellone

Nel Challenger 125 ATP di Napoli, i francesi si impongono nella parte alta del tabellone, con una semifinale tutta transalpina tra Courentin Moutet e Pierre-Hugues Herbert. Moutet ha eliminato nei quarti la testa di serie numero 1, l’argentino Federico Coria, con un 6-1 7-5, mentre Herbert ha battuto il sorprendente diciannovenne connazionale Arthur Gea 6-7 (4), 6-4 6-4.

Risultati degli Ottavi e Programma dei Quarti

L’intensa giornata di venerdì ha visto concludersi gli ultimi quattro incontri degli ottavi di finale, con vittorie importanti che hanno delineato il cammino verso i quarti. Tra gli incontri salienti, Matteo Gigante ha vinto il derby italiano contro Samuel Vincent Ruggeri, e Moutet ha superato il georgiano Nikoloz Basilashvili in un match equilibrato.

Prossimi Incontri e Finali

Sabato le competizioni riprendono alle 11,30 con una semifinale di doppio sul campo centrale “D’Avalos”, seguita dalle semifinali di singolare e dalla finale di doppio. La finale di singolare della Napoli Tennis Cup 2024 si terrà domenica 31 marzo alle 16, con i biglietti ancora disponibili per le tribune Diaz e Mergellina, promettendo un finale entusiasmante per il torneo.

CAMPO D’AVALOS – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Petr Nouza / Patrik Rikl vs Guido Andreozzi / Miguel Angel Reyes-Varela

2. [5] Corentin Moutet vs [8] Pierre-Hugues Herbert (non prima ore: 13:30)

3. [Alt] Francesco Passaro vs [2] Luca Nardi (non prima ore: 15:00)

4. Petr Nouza / Patrik Rikl OR Guido Andreozzi / Miguel Angel Reyes-Varela vs Theo Arribage / Victor Cornea OR [2] Romain Arneodo / Sam Weissborn

CAMPO FABRIZIO GASPARINI – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Theo Arribage / Victor Cornea vs [2] Romain Arneodo / Sam Weissborn