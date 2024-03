Daniil Medvedev ai quarti a Miami. Fuori Casper Ruud (Video)

Daniil Medvedev, numero quattro del mondo, continua il suo percorso imbattibile a Miami e, questo martedì, si è qualificato per i quarti di finale, segnando la sua nona vittoria consecutiva in Florida e la 350ª della sua carriera nei tornei ATP.

Il tennista russo ha incontrato difficoltà nel primo set, ma poi ha dominato nel secondo, superando Dominik Koepfer con i punteggi di 7-6(5) 6-0, in 1 ora e 30 minuti.

Da sottolineare il tie-break, che si è rivelato decisivo, con Medvedev che è riuscito a recuperare da uno svantaggio di 4-0. Il russo affronterà ora Nicolas Jarry.

Il numero 23 del mondo, infatti, si è qualificato per i quarti di finale ottenendo un’imponente vittoria su Casper Ruud, numero otto del mondo, con i punteggi di 7-6(3) 6-3, dopo 1 ora e 50 minuti, in un match che ha visto ancora una volta un nutrito pubblico cileno sugli spalti.

Jarry, che si avvicina al ritorno nella top 20 mondiale, ora si troverà di fronte Daniil Medvedev, attuale detentore del trofeo. Ruud, invece, torna in Europa per iniziare la stagione sulla terra battuta, con il suo primo torneo su questa superficie che sarà il Millennium Estoril Open.





Marco Rossi