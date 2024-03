Ruud si lamenta per il trattamento dei giocatori a Miami: “È uno scherzo” (video)

Un Casper Ruud insolitamente stizzito e polemico quello visto al Miami Open. Il norvegese sta continuando spedito la sua corsa nel torneo, ma ha fatto il giro del mondo la sua dura polemica con il giudice di sedia ad un cambio di campo. Niente contro il referee, dure invece le sue lamentele contro l’organizzazione del torneo, definito “cheap” (ossia economico, scadente) riguardo al trattamento dei giocatori. Con il caldo umido che sta opprimendo Miami in questi giorni, a detta di Ruud i giocatori avrebbero bisogno di ben altro riguardo, comparando lo standard dell’evento (Masters 1000) a quello degli altri di pari categoria.

Casper not happy with the tournament service. I always get the feeling that Stef is not feeling well in Miami either; the heat, wind and high humidity are bothering him and the players are obviously not being treated adequately either. pic.twitter.com/TwK4v5o1Ka

— Tsitsidaily🇬🇷🇺🇦 (@tsitsidaily) March 23, 2024