WTA 125 San Luis Potosi: Il Tabellone Principale. Cocciaretto e Stefanini al via

WTA 125 San Luis Potosi – Tabellone Principale – terra

(1) Tatjana Maria vs Anna Bondar

Francesca Jones vs Yuliia Starodubtseva

Astra Sharma vs Robin Montgomery

(WC) Maria Fernanda Navarro Oliva vs (6) Hailey Baptiste

(3) Sara Sorribes Tormo vs Qualifier

Qualifier vs Julia Riera

Qualifier vs Suzan Lamens

Linda Fruhvirtova vs (8) Maria Lourdes Carle

(5) Erika Andreeva vs (WC) Ana Sofia Sánchez

Natalija Stevanovic vs Lucrezia Stefanini

Rebecca Marino vs (WC) Marina Stakusic

McCartney Kessler vs (4) Nadia Podoroska

(7) Alizé Cornet vs Qualifier

Laura Pigossi vs Dalila Jakupovic

Tamara Zidansek vs Jule Niemeier

Irina Bara vs (2/WC) Elisabetta Cocciaretto