La Rai scommette forte sui Diritti TV Sportivi: Europa League e Internazionali d’Italia tra le Novità

Nell’ambito dei diritti televisivi sportivi, la Rai ha fatto una mossa decisiva, annunciando tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito dedicato all’ufficio stampa, l’acquisizione di pacchetti prestigiosi che riguardano due eventi di risonanza internazionale: l’Europa League per la stagione 2023-2024 e gli Internazionali d’Italia di tennis.

Per quanto concerne il calcio europeo, Rai ha messo a segno un colpo importante assicurandosi la trasmissione di due partite di quarti di finale e due di semifinale dell’Europa League, a patto che ci siano squadre italiane in campo. L’attenzione è catalizzata dal derby tutto italiano tra Milan e Roma, collocati nella stessa metà di tabellone di Atalanta e Liverpool, promettendo sfide emozionanti e di alto livello. L’accordo include anche la finale, nel caso in cui almeno una delle tre squadre italiane dovesse raggiungerla, riecheggiando il format della scorsa stagione che vide la Rai trasmettere in chiaro le fasi salienti del torneo con Roma e Juventus protagoniste, e la finale con la partecipazione dei giallorossi.

Il grande ritorno degli Internazionali d’Italia sulla Rai, dopo otto anni di assenza, segna un altro capitolo importante nella strategia della tv di Stato. La Rai trasmetterà undici match del torneo maschile, inclusa la finale femminile, o, in alternativa, la finale di doppio, sia maschile che femminile, a seconda delle presenze italiane. Questo arricchimento dell’offerta sportiva in chiaro, in simulcast con Sky e Now e con diritti multipiattaforma, promette di portare nelle case degli appassionati momenti indimenticabili di sport, sottolineando l’impegno della Rai nel rendere accessibili eventi sportivi di grande rilievo.

Queste acquisizioni rappresentano un punto di svolta per la Rai e i suoi spettatori, garantendo una copertura ampia e di qualità di eventi sportivi internazionali di grande appeal. Per l’Europa League, la prospettiva di vedere squadre italiane competere per un posto in finale su un canale in chiaro aumenta l’attesa e l’emozione tra i tifosi. Allo stesso modo, per gli appassionati di tennis, il ritorno degli Internazionali d’Italia su Rai apre la possibilità di seguire da vicino le prestazioni degli atleti in uno dei tornei più affascinanti del circuito.





Marco Rossi