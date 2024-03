Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Oggi in campo sei azzurri ma potrebbe piovere (LIVE)

📺❤️ LiveTennis TV – Matteo Berrettini rivela: “Sono quasi svenuto in campo a causa di un Virus. Ora sto bene..

Maltempo a Miami: Il Tennis Italiano in Attesa

Il Miami Open 2024, uno dei tornei più attesi del circuito Masters 1000 e WTA 1000, potrebbe oggi subire un pesante contraccolpo a causa del maltempo previsto in Florida. Le condizioni atmosferiche incerte pongono tutti gli incontri in programma a serio rischio, con previsioni meteorologiche che annunciano fino al 70% di possibilità di pioggia nel migliore dei casi.

Per gli appassionati di tennis italiani, la giornata si prospettava particolarmente interessante, con diversi azzurri pronti a scendere in campo. Il programma prevedeva, tra gli altri, il match di Jasmine Paolini contro l’americana Katie Volynets alle ore 16.00 italiane, seguito dal derby tutto italiano tra Jannik Sinner e Andrea Vavassori, secondo match dalle 17.00 sul campo centrale. Matteo Arnaldi è atteso alla sfida contro il kazako Alexander Bublik, mentre Flavio Cobolli dovrebbe incontrare il britannico Cameron Norrie (ultimo match sul campo 1). Infine, il confronto tra Camila Giorgi e la polacca Iga Swiatek è programmato non prima della mezzanotte italiana.

Tuttavia, le previsioni non sono affatto rassicuranti. I principali siti meteorologici indicano tra il 70% e il 100% di probabilità di pioggia nell’arco della giornata, dalle 11.00 alle 22.00 ora locale (dalle 16.00 alle 03.00 in Italia), mettendo in dubbio la realizzazione degli incontri previsti. Di fronte a questa situazione, l’organizzazione del torneo potrebbe essere costretta a rimandare l’intera giornata di gare a domani, con inevitabili ripercussioni sul calendario degli incontri.

La possibilità di una sospensione delle partite rappresenta un ulteriore ostacolo per gli atleti, che si vedrebbero costretti a gestire non solo la pressione della competizione ma anche l’incertezza legata al meteo. La compressione del programma nei giorni successivi potrebbe inoltre influenzare la preparazione e la strategia dei giocatori, aggiungendo un ulteriore livello di complessità a un torneo già carico di aspettative.

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Coco Gauff vs [Q] Nadia Podoroska



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Andrea Vavassori vs [2] Jannik Sinner



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Thiago Seyboth Wild vs [12] Taylor Fritz



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Iga Swiatek vs Camila Giorgi (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Marton Fucsovics vs [3] Daniil Medvedev (non prima ore: 01:30)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Paula Badosa vs [2] Aryna Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

2. [PR] Denis Shapovalov vs [10] Stefanos Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

3. Lin Zhu vs [5] Jessica Pegula (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Naomi Osaka vs [15] Elina Svitolina



Il match deve ancora iniziare

5. Christopher O’Connell vs [21] Frances Tiafoe (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Butch Buchholz – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Andrey Rublev vs Tomas Machac



Il match deve ancora iniziare

2. Andy Murray vs [29] Tomas Martin Etcheverry



Il match deve ancora iniziare

3. [7] Casper Ruud vs Luca Van Assche



Il match deve ancora iniziare

4. Sloane Stephens vs [19] Sorana Cirstea



Il match deve ancora iniziare

5. Elina Avanesyan vs [6] Ons Jabeur



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Storm Hunter vs [20] Emma Navarro



Il match deve ancora iniziare

2. Donna Vekic vs [14] Ekaterina Alexandrova



Il match deve ancora iniziare

3. [30] Anastasia Potapova vs Danielle Collins



Il match deve ancora iniziare

4. [13] Tommy Paul vs [WC] Martin Damm



Il match deve ancora iniziare

5. [30] Cameron Norrie vs Flavio Cobolli



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [21] Anastasia Pavlyuchenkova vs Shelby Rogers



Il match deve ancora iniziare

2. [10] Daria Kasatkina vs [Q] Claire Liu



Il match deve ancora iniziare

3. [25] Tallon Griekspoor vs Alex Michelsen



Il match deve ancora iniziare

4. [22] Nicolas Jarry vs Jack Draper



Il match deve ancora iniziare

5. Ariel Behar / Adam Pavlasek vs Max Purcell / Jordan Thompson



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [14] Ugo Humbert vs Botic van de Zandschulp



Il match deve ancora iniziare

2. Dominik Koepfer vs [18] Sebastian Baez



Il match deve ancora iniziare

3. [17] Alexander Bublik vs Matteo Arnaldi



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Juncheng Shang vs [27] Alejandro Davidovich Fokina



Il match deve ancora iniziare

5. [5] Santiago Gonzalez / Neal Skupski vs Marcelo Melo / Edouard Roger-Vasselin



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [12] Jasmine Paolini vs [Q] Katie Volynets



Il match deve ancora iniziare

2. [23] Caroline Garcia vs Viktoriya Tomova



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Maria Timofeeva vs [26] Linda Noskova



Il match deve ancora iniziare

4. Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko vs Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Xinyu Jiang / Yue Yuan vs [WC] Madison Keys / Peyton Stearns



Il match deve ancora iniziare

6. Oksana Kalashnikova / Monica Niculescu vs [7] Demi Schuurs / Luisa Stefani



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Arantxa Rus vs [29] Marta Kostyuk



Il match deve ancora iniziare

2. [31] Leylah Fernandez vs [Q] Emiliana Arango



Il match deve ancora iniziare

3. Christopher Eubanks / Ben Shelton vs Robin Haase / Andreas Mies



Il match deve ancora iniziare

4. Adrian Mannarino / Fabrice Martin vs Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer



Il match deve ancora iniziare

5. [OSE] Anhelina Kalinina / Dayana Yastremska vs Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk



Il match deve ancora iniziare

6. [6] Beatriz Haddad Maia / Taylor Townsend vs Asia Muhammad / Alycia Parks



Il match deve ancora iniziare