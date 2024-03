Challenger Murcia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel md e tre nelle quali

Challenger Murcia – Tabellone Principale – terra

(1) Ramos-Vinolas, Albert vs Qualifier

Hemery, Calvin vs Qualifier

Qualifier vs Bu, Yunchaokete

Droguet, Titouan vs (8) Napolitano, Stefano

(4) de Jong, Jesper vs Qualifier

Blanchet, Ugo vs (Alt) Moro Canas, Alejandro

(WC) Barranco Cosano, Javier vs Trungelliti, Marco

(WC) Merida, Daniel vs (7) Pellegrino, Andrea

(5) Albot, Radu vs Cecchinato, Marco

(Alt) Bourgue, Mathias vs (WC) Sanchez Izquierdo, Nikolas

(Alt) Rocha, Henrique vs Roca Batalla, Oriol

Qualifier vs (3) Barrere, Gregoire

(6) Llamas Ruiz, Pablo vs Choinski, Jan

(SE) Tseng, Chun-Hsin vs Gakhov, Ivan

Qualifier vs Harris, Lloyd

Rodriguez Taverna, Santiago vs (2) Gasquet, Richard

(1/Alt) Yevseyev, Denisvs (Alt) Basilashvili, NikolozBarreto Sanchez, Diego Augustovs (12) Chappell, Nick

(2) Elias, Gastao vs (WC) Djukic Valera, Nikola

Moroni, Gian Marco vs (9) Debru, Gabriel

(3) Vincent Ruggeri, Samuel vs (Alt) Jecan, Alexandru

(Alt) Kaliyanda Poonacha, Niki vs (7) Gaubas, Vilius

(4) Brancaccio, Raul vs Damas, Miguel

(WC) Alvarez Varona, Nicolas vs (11) Lopez Montagud, Carlos

(5) Jorda Sanchis, David vs (WC) Tsitsipas, Petros

(WC) Martinez Gomez, Pablo vs (10) Taberner, Carlos

(6) Gill, Felix vs Kuhn, Nicola

(Alt) Liutarevich, Ivan vs (8) Cretu, Cezar

1. [4] Raul Brancacciovs Miguel Damas2. [WC] Pablo Martinez Gomezvs [10] Carlos Taberner3. [6] Felix Gillvs Nicola Kuhn4. [2] Gastao Eliasvs [WC] Nikola Djukic Valera

Pista 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Samuel Vincent Ruggeri vs [Alt] Alexandru Jecan

2. [WC] Nicolas Alvarez Varona vs [11] Carlos Lopez Montagud

3. [1/Alt] Denis Yevseyev vs [Alt] Nikoloz Basilashvili

4. Diego Augusto Barreto Sanchez vs [12] Nick Chappell

Pista 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Niki Kaliyanda Poonacha vs [7] Vilius Gaubas

2. [5] David Jorda Sanchis vs [WC] Petros Tsitsipas

3. [Alt] Ivan Liutarevich vs [8] Cezar Cretu

4. Gian Marco Moroni vs [9] Gabriel Debru