Masters ATP e WTA 1000 Indian Wells: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. Daniil Medvedev secondo finalista. Sfiderà Carlos Alcaraz (Video e con il programma delle finali)

Daniil Medvedev, numero quattro del mondo, si è assicurato sabato sera la sua qualificazione per la finale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells per il secondo anno consecutivo e si appresta a ripetere l’incontro per il titolo dell’anno scorso contro Carlos Alcaraz, un evento che non si verificava da quando Novak Djokovic sconfisse Roger Federer in finali consecutive nel Deserto, nel 2014 e nel 2015.

Nelle semifinali, il russo di 28 anni ha sconfitto Tommy Paul, numero 17 ATP e in grande forma in questo torneo, con il punteggio di 1-6, 7-6(3), 6-2, in un match in cui l’americano è stato vicino a chiudere in due set e qualificarsi per la finale più importante della sua vita. Alcaraz guida i confronti diretti con Medvedev per 3-2. Questa domenica assisteremo al sesto capitolo di questa rivalità.

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Iga Swiatek vs [9] Maria Sakkari

2. [4] Daniil Medvedev vs [2] Carlos Alcaraz (non prima ore: 22:00)

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens vs [3] Storm Hunter / Katerina Siniakova F



WTA Indian Wells Su-Wei Hsieh / Elise Mertens [1] • Su-Wei Hsieh / Elise Mertens [1] 0 6 6 0 Storm Hunter / Katerina Siniakova [3] Storm Hunter / Katerina Siniakova [3] 0 3 4 0 Vincitore: Hsieh / Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Storm Hunter / Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Storm Hunter / Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Storm Hunter / Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Storm Hunter / Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Storm Hunter / Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Storm Hunter / Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3

2. [3] Jannik Sinner vs [2] Carlos Alcaraz (non prima ore: 21:30)



ATP Indian Wells Jannik Sinner [3] Jannik Sinner [3] 6 3 2 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 1 6 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-1 → 6-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

Masters 1000 Indian Wells - Semifinale - Chi vincerà? Sinner (2-1) (46%, 557 Votes)

Sinner (2-0) (27%, 323 Votes)

Alcaraz (2-1) (18%, 216 Votes)

Alcaraz (2-0) (9%, 103 Votes) Total Voters: 1.199

Loading ... Loading ...

3. [17] Tommy Paul vs [4] Daniil Medvedev



ATP Indian Wells Tommy Paul [17] Tommy Paul [17] 6 6 2 Daniil Medvedev [4] Daniil Medvedev [4] 1 7 6 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 1-2 → 1-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 T. Paul 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-2 → 0-3 T. Paul 0-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 T. Paul 0-15 0-30 0-40 4-0 → 4-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 T. Paul 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Masters 1000 Indian Wells - Semifinale - Chi vincerà? Medvedev (2-0) (71%, 649 Votes)

Medvedev (2-1) (20%, 187 Votes)

Paul (2-1) (7%, 63 Votes)

Paul (2-0) (2%, 18 Votes) Total Voters: 917