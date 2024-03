Masters 1000 Indian Wells: Alcaraz batte Zverev e… le api. Sfiderà Sinner in semifinale. Medvedev supera Rune in due set. Sul match con Sinner così Carlos:”È importante che l’avversario non sappia cosa aspettarsi” (sintesi video delle partite)

Carlos Alcaraz, attualmente numero due del mondo e campione in carica del Masters 1000 di Indian Wells, ha ottenuto giovedì la sua decima vittoria consecutiva nel torneo californiano, qualificandosi per le semifinali per il terzo anno consecutivo. Questa è l’ottava volta che lo spagnolo, 20 anni, raggiunge i top 4 in un torneo Masters 1000, avendo anche raggiunto quattro volte le semifinali in tornei del Grand Slam in carriera.

Nei quarti di finale, Alcaraz ha messo in campo la sua migliore prestazione stagionale, sconfiggendo con estrema facilità il tedesco Alexander Zverev, numero sei del mondo e contro il quale aveva (e mantiene) uno svantaggio nei confronti diretto (4-5), con il punteggio di 6-3, 6-1, in poco più di un’ora—escludendo, naturalmente, il periodo di quasi due ore in cui il match è stato sospeso a causa di un’invasione di api.

Alcaraz ha impressionato per il modo in cui si è mosso e ha colpito la palla, dominando completamente l’avversario che lo aveva battuto nei recenti quarti di finale dell’Australian Open. In semifinale, Alcaraz affronterà Jannik Sinner, numero tre del mondo, in un duello molto atteso. L’italiano è attualmente in una striscia di 19 vittorie consecutive, guida il confronto diretto contro lo spagnolo per 4-3 e ha vinto gli ultimi due incontri. L’ultima vittoria di Alcaraz, tuttavia, è stata proprio nelle semifinali di Indian Wells 2023.

Carlos Alcaraz ha vissuto un’esperienza surreale con un’invasione di api che ha sospeso il suo match contro Alexander Zverev. Ciò che è certo è che il numero due del mondo ha dominato comunque l’incontro ed è approdato alle semifinali.

“È stato strano, non avevo mai visto nulla del genere in un incontro di tennis. Siamo scappati dal campo, abbiamo guardato l’invasione delle api in televisione. È stato divertente ascoltare i commenti. Ricorderò questo incontro non per il tennis, ma per le api. È stata una grande partita. Ero molto concentrato nello spogliatoio in attesa che l’incontro riprendesse, penso di essere stato bravo”, ha affermato

Interrogato direttamente sulle api, Alcaraz ha confessato: “Non mentirò. Ho un po’ paura delle api. Ne vedevo alcune intorno a me durante il riscaldamento. Non ero al cento per cento a mio agio con le api lì. Ero un po’ frustrato, non ero sicuro di voler iniziare, ma quando il match è ricominciato, volevo solo stare lontano dalle api e concentrarmi sulla partita”.

Guardando al duello con Jannik Sinner in semifinale, Alcaraz ha lasciato un messaggio. “Sono molto contento del livello in cui sto giocando e di come sto utilizzando il campo. È molto importante per me che l’avversario non sappia cosa aspettarsi. Questo è il mio stile e sono felice di giocare così”, ha concluso.

Daniil Medvedev, ex numero uno del mondo e attuale quarto nel ranking ATP, si è assicurato giovedì sera il suo ritorno alle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells, dove nel 2023 ha perso solo in finale contro Carlos Alcaraz. È la tredicesima volta che il russo, 28 anni, raggiunge i migliori quattro in un torneo Masters 1000!

Nei quarti di finale, il campione degli US Open 2021 e finalista in altri quattro tornei del Grand Slam ha sconfitto il danese Holger Rune, numero sette del mondo, in un eccellente duello di due ore, con il punteggio di 7-5, 6-4. Il nordico è stato molto aggressivo, ha lottato duramente, ma ha commesso troppi errori (41), specialmente nei momenti cruciali.

Il match è stato caratterizzato da un saluto molto teso alla rete tra i due, dopo un episodio in cui il russo aveva accusato (erroneamente) il danese di non avergli chiesto scusa per averlo colpito accidentalmente. Il russo ha cercato di scusarsi, ma il nordico non ha mostrato grande disponibilità. In semifinale, Medvedev affronterà l’americano Tommy Paul, 17° ATP, nel loro terzo incontro. Il russo ha vinto i due precedenti.





Marco Rossi