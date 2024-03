Masters 1000 Indian Wells: Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas avanti tutta

Benvenuto alla festa, Carlos Alcaraz! Il numero due del ranking ATP ha sfoggiato quella che è stata la sua performance più brillante e completa di questo inizio di stagione, finora al di sotto delle aspettative, per assicurarsi un posto agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il campione in carica ha esibito una maggiore efficacia e ha offerto un ottimo spettacolo contro Felix Auger-Aliassime, classificato al 31° posto.

Carlitos ha dominato l’incontro con il canadese, che ha avuto una giornata negativa, realizzando solo sei colpi vincenti e commettendo 23 errori non forzati, avanzando con i tranquilli punteggi di 6-2 6-3, in soli 1h17. Alcaraz ha avuto il sopravvento in ogni aspetto del gioco, salvando l’unica palla break che ha dovuto affrontare e convertendo quattro delle sette opportunità di break, mostrando una percentuale di successo superiore alla sua norma, il che ha reso la vittoria ancora più agevole.

Mentre cerca di difendere il suo titolo e di mantenere la posizione di numero due nel ranking ATP, Alcaraz si appresta ad affrontare ora Fabian Marozsan, classificato al 58° posto, il tennista che lo ha battuto in modo sorprendente nel torneo di Roma nella scorsa stagione. Sarà l’occasione per una rivincita o assisteremo a un’altra sorpresa? Anche Alex de Minaur ha vinto in modo deciso, posizionandosi momentaneamente al decimo posto nel ranking mondiale e ottenendo la sua quarta vittoria consecutiva contro Alexander Bublik, ventesimo nel ranking, con i set di 7-5 6-0. Ora è in attesa di conoscere il suo prossimo avversario tra Alexander Zverev o Tallon Griekspoor, il quale determinerà il suo incontro nei quarti con Alcaraz.

ATP Indian Wells Felix Auger-Aliassime [31] Felix Auger-Aliassime [31] 2 3 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-5 → 2-6 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Senza intoppi! Stefanos Tsitsipas ha messo in mostra una performance autorevole per dimostrare perché è stato il secondo tennista in attività con più settimane consecutive nella top 10, battendo Frances Tiafoe sulla strada verso gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells.

L’attuale numero 11 della classifica ATP ha liquidato l’americano, attualmente al 18º posto, con i parziali di 6-3 6-3, con due break per set a consolidare un dominio più che evidente del greco, che così continua la lotta per ritornare nella top 10 dopo il Masters 1000 californiano.

Mentre relega Tiafoe fuori dalla top 20 per la prima volta da ottobre 2022, Tsitsipas attende il vincitore dello scontro tra Andrey Rublev e Jiri Lehecka per scoprire chi sarà il suo avversario nella battaglia per un posto nei quarti di finale.

ATP Indian Wells Frances Tiafoe [18] Frances Tiafoe [18] 3 3 Stefanos Tsitsipas [11] Stefanos Tsitsipas [11] 6 6 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 S. Tsitsipas 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-4 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 S. Tsitsipas 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-5 → 2-5 F. Tiafoe 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-2 → 0-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1





