Da Indian Wells: Parlano Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Lucia Bronzetti. Fognini “potrebbe essere il mio ultimo Indian Wells”

Fabio Fognini: “Una bella vittoria, come ho detto, sono contento perché oggi pretendere di giocare bene a tennis era molto difficile. L’ho fatto per tre game, insomma, l’ho fatto in maniera molto diversa da quando sono rientrato dopo la pausa. Mi sono messo lì, non ho sbagliato, ho accelerato quando dovevo accelerare.

Ovviamente il servizio, diciamo, un pochettino la pecca di oggi, però come ho detto, sono contento perché sapevo che questa poteva essere una delle mie ultime chance qui a India n Wells, quindi sono contento di aver vinto questa partita.

Ovviamente c’è da dire e da essere sinceri che non era un avversario che era in forma, ha perso un pochettino di confidenza, però a me poco importa, io ho 37 anni e prendo tutto quello che viene ora.

Sì, Baez è un avversario molto duro, ha vinto gli ultimi due tornei speriamo arrivi stanco, ma ha vent’anni ragazzi.”

