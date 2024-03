Halep: il CAS di Losanna accoglie il ricorso, la squalifica è ridotta a soli 9 mesi e può tornare alle competizioni

La lunga e tribolata diatriba giudiziale di Simona Halep è giunta al termine, e con esito positivo per la ex n.1 WTA rumena. Il CAS di Losanna ha accolto le tesi difensive di Simona, affermando che la squalifica per doping debba essere ridotta da 4 anni e soli 9 mesi, pertanto sino al 23 luglio 2023. Essendo quindi già terminato (e molti mesi…) il periodo di squalifica, Halep può tornare immediatamente alle competizioni.

“La giuria del CAS ha stabilito all’unanimità che il periodo di squalifica di quattro anni imposto dall’ITF dovrebbe essere ridotto a un periodo di squalifica di nove mesi a partire dal 7 ottobre 2022, periodo che scade il 6 luglio 2023″. Pertanto l”International Tennis Integrity Agency (ITIA), visto il ricorso della tennista accolto dal tribunale, ha ridotto di conseguenza la squalifica.

Simona fu trovata positiva a US Open 2022, ma si è subito dichiarata innocente, attivandosi con i tutti i mezzi a sua disposizione per difendere la sua posizione. Ha ricevuto molti attestati di stima, tra cui quello di Darren Cahill, attuale coach di Jannik Sinner e in passato nell’angolo della rumena. Simona ha dovuto sopportare anche un certo ritardo nell’essere ascoltata, ma alla fine l’ultimo grado di giudizio ha accolto la sua tesi difensiva, ossia di aver contratto la sostanza proibita (un anti anemico) per mezzo di un integratore contaminato, che le fu somministrato da un collaboratore di Patrick Mouratoglou, allora coach della giocatrice. Proprio l’allenatore francese si è preso la colpa del fatto.

Nel frattempo Simona ha anche iniziato una causa milionaria contro l’azienda produttrice dell’integratore. A questo punto non resta che attendere il ritorno in campo di Halep, che ha continuato ad allenarsi, fiduciosa di poter dimostrare la sua innocenza.

Mario Cecchi