Carlos Alcaraz si allena ad Indian Wells (Video)

Il Masters 1000 di Indian Wells inizierà solo la prossima settimana, ma le stelle si stanno già radunando in California. Una prova di ciò è stata il video condiviso sui social network del torneo stesso, che mostra l’arrivo di un’altra grande figura a Palm Springs per prepararsi ad affrontare il primo Masters 1000 della stagione.

Parliamo di Carlos Alcaraz, attuale numero due del ranking ATP, che non lascia più dubbi sul fatto che competerà effettivamente a Indian Wells dopo essersi infortunato al Rio Open. Lo spagnolo sta allenandosi sui campi del torneo californiano proprio come Rafael Nadal o Jannik Sinner, mentre Novak Djokovic è già anch’esso negli Stati Uniti, sebbene si trovi all’università di UCLA.

A Dream Stadium lineup 😍@RafaelNadal, @janniksin & @carlosalcaraz all got in their reps 💪#TennisParadise pic.twitter.com/3xQLMWmfnv

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 1, 2024