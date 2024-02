Sorpresa ad Acapulco: Zverev esce al primo turno contro Altmaier (Video)

Alexander Zverev, numero sei al mondo e campione dell’ATP 500 di Acapulco nel 2021, è stato sorpreso martedì sera nel primo turno del torneo, confermando il periodo meno brillante delle ultime settimane, che lo avevano già visto perdere in un epico duello di semifinali all’ATP 250 di Los Cabos, contro Jordan Thompson.

Il tedesco di 26 anni, che non è più tornato lo stesso da quando ha sprecato un buon vantaggio nelle semifinali dell’Australian Open contro Daniil Medvedev, è uscito di scena al primo turno ad Acapulco perdendo contro il talentuoso connazionale Daniel Altmaier, numero 57 del mondo, per 6-3, 3-6, 6-3, in 2 ore e 30 minuti di una grande battaglia.

Altmaier era in una serie di quattro sconfitte consecutive, ma migliora a 4-2 il suo record contro i giocatori della top 10. Nel 2023 aveva già sconfitto Jannik Sinner a Roland Garros e Andrey Rublev ad Amburgo.