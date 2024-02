Sinner ora punta Djokovic: i bookmaker quotano il primo posto nel ranking entro fine anno

Nessuno può fermare Jannik Sinner. A tre settimane dal trionfo agli Australian Open, il tennista italiano torna ad alzare un trofeo nell’ATP 500 di Rotterdam, guadagnandosi la terza posizione nel ranking ATP e lanciandosi all’inseguimento delle prime due.

Anche per i bookmaker, i traguardi raggiunti dal classe 2001 nei primi due mesi sono solo l’inizio: un 2024 terminato da numero uno del mondo è quotato a 2,50. Ma non finisce qui, perché i quotisti vedono concretamente la possibilità di altri slam nell’anno in corso: la vittoria di un altro Major nel 2024 si gioca a 1,85 mentre una clamoroso tris vale 3,50 la posta.