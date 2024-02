La sorpresa di Buenos Aires: Nicolas Jarry sconfigge Carlos Alcaraz e vola in finale

Nicolas Jarry aveva promesso che avrebbe dato il massimo e sarebbe stato sempre all’attacco per cercare di avere anche solo una minima possibilità di sconfiggere Carlos Alcaraz. Promessa mantenuta. Tuttavia, il cileno ha avuto più di una semplice opportunità. Infatti, il numero 21 del mondo ha creato la sorpresa e ha finito per lasciare il n.2 della classifica ATP in stato di shock, ponendo fine alla sua difesa del titolo a Buenos Aires.

Il cileno, che nel primo turno aveva visto Stan Wawrinka servire per chiudere l’incontro, si è assicurato l’accesso alla finale con i parziali di 7-6(2) 6-3, in quasi due ore, raggiungendo la più grande vittoria della sua carriera in termini di classifica. Tutto è iniziato con un set senza break point, prima che Jarry dominasse completamente nel tie-break. Ma la storia sembrava pendere verso il murciano nella seconda partita quando Alcaraz ha iniziato subito con un break. Niente di tutto questo però.

Jarry ha reagito immediatamente, sfruttando anche una prestazione sottotono di Carlitos, fino a portarsi a un gioco di servizio dal compiere ciò che sembrava inimmaginabile e battere Alcaraz. Jarry ha poi dovuto dimostrare grande freddezza per annullare due palle break prima di chiudere definitivamente l’incontro, assicurandosi la sua sesta finale in carriera. Con un risultato notevole: Alcaraz aveva vinto almeno un set in 66 dei suoi ultimi 67 incontri giocati sulla terra rossa.

Ora, Jarry affronterà un esordiente a questi livelli. Si tratta dell’argentino Facundo Díaz Acosta (87° nel ranking), che ha superato il connazionale Federico Coria (106°), con il punteggio di 6-2 6-3.

ATP Buenos Aires Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 3 Nicolas Jarry [3] Nicolas Jarry [3] 7 6 Vincitore: Jarry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 N. Jarry 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 6-5 → 6-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 269 vs 282

– Aces: 0 vs 7

– Double Faults: 2 vs 2

– First Serve: 40/61 (66%) vs 53/77 (69%)

– 1st Serve Points Won: 29/40 (73%) vs 39/53 (74%)

– 2nd Serve Points Won: 11/21 (52%) vs 11/24 (46%)

– Break Points Saved: 2/4 (50%) vs 3/4 (75%)

– Service Games Played: 10 vs 11

RETURN STATS:

– Return Rating: 115 vs 145

– 1st Serve Return Points Won: 14/53 (26%) vs 11/40 (28%)

– 2nd Serve Return Points Won: 13/24 (54%) vs 10/21 (48%)

– Break Points Converted: 1/4 (25%) vs 2/4 (50%)

– Return Games Played: 11 vs 10

POINT STATS:

– Service Points Won: 40/61 (66%) vs 50/77 (65%)

– Return Points Won: 27/77 (35%) vs 21/61 (34%)

– Total Points Won: 67/138 (49%) vs 71/138 (51%)





Marco Rossi