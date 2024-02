ATP 500 Rio de Janeiro: Il Tabellone Principale. Carlos Alcaraz guida il seeding

ATP 500 Rio de Janeiro – Tabellone Principale – terra

(1) Alcaraz, Carlos vs (WC) Monteiro, Thiago

Qualifier vs Cachin, Pedro

Diaz Acosta, Facundo vs Wawrinka, Stan

Qualifier vs (5) Baez, Sebastian

(4) Cerundolo, Francisco vs Qualifier

Varillas, Juan Pablo vs Ramos-Vinolas, Albert

Lajovic, Dusan vs Galan, Daniel Elahi

Zapata Miralles, Bernabe vs (6) Djere, Laslo

(7) Fils, Arthur vs (WC) Fonseca, Joao

Carballes Baena, Roberto vs Garin, Cristian

Coria, Federico vs Qualifier

Hanfmann, Yannick vs (3) Jarry, Nicolas

(8) Ofner, Sebastian vs Munar, Jaume

Tabilo, Alejandro vs Seyboth Wild, Thiago

(WC) Heide, Gustavo vs Barrios Vera, Tomas

Dellien, Hugo vs (2) Norrie, Cameron