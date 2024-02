Jannik Sinner dopo l’accesso alle semifinali di Rotterdam: “sto facendo un po’ fatica a ritrovarmi in campo e anche oggi credo che nel primo set Raonic abbia giocato neglio di me” (con il video della partita)

Jannik Sinner: “Di sicuro Milos è uno dei giocatori più difficili da affrontare. Giocarci contro è una sfida inusuale. Serve benissimo, io invece ho sbagliato un paio di cose dopo essere andato avanti di un break. Già dai due turni precedenti sto facendo un po’ fatica a ritrovarmi in campo e anche oggi credo che nel primo set Raonic abbia giocato neglio di me. Ho cercato di rimanere mentalmente in partita, anche se alla fine non è così che vorresti vincere. Milos ha già avuto tantissimi infortuni, gli auguro di recuperare presto”.

“Credo di aver portato a casa la partita con una mentalità giusta, ero in difficoltà, almeno così mi sono sentito in campo. E’ stata un’ottima lezione, spero di giocare ancora con lui, mi serve per maturare. Domani è una partita diversa e non vedo l’ora di scendere in campo e giocare un po meglio di oggi. Tallon qui gioca sempre molto meglio. Credo sia migliorato, un anno nel circuito fa tanto. E’ maturato tanto anche lui, non vedo l’ora di affrontare queste partite, spero di giocare un po’ più libero. Diciamo che sono contento di essere ancora in semifinale”.

“E’ una partita importante per ritrovare soprattutto il mio livello in campo non per il ranking. So che se vinco si sale ma non ci sto pensando. Il lavoro che ho da fare è ancora tanto se lo merito sarò numero tre altrimenti resto al numero quattro. La cosa più importante è crederci. Vediamo come va, sono abbastanza tranquillo“.