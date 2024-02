Maria Sharapova esplora il Pickleball e riflette sul futuro del tennis

Nel mondo del tennis, dove le leggende spesso continuano a influenzare lo sport ben oltre il termine della loro carriera agonistica, Maria Sharapova si è recentemente distinta non solo per la sua incursione nel pickleball, ma anche per le sue riflessioni sul futuro del tennis. Durante un’intervista concessa a Forbes a margine di un evento che ha visto la partecipazione di altre icone del tennis come Steffi Graf, Andre Agassi e John McEnroe, l’ex numero 1 mondiale ha condiviso il suo entusiasmo per l’evoluzione del tennis, soprattutto per quanto riguarda la nuova generazione di atlete.

Sharapova, che ha lasciato un’impronta indelebile nel tennis con la sua grinta e il suo stile di gioco unico, ha espresso particolare ammirazione per Coco Gauff, la giovane stella americana che ha trionfato a New York l’anno scorso. “Ho adorato vedere una nuova generazione mostrarsi all’altezza,” ha detto Sharapova, “Sono stata molto impressionata dalla modo in cui Coco Gauff ha gestito la sua vittoria a New York l’anno scorso.”

Ma l’ammirazione di Sharapova non si ferma a Gauff. La russa ha anche evidenziato l’emergere di nuovi talenti come Mirra Andreeva, segno che il tennis femminile sta vivendo un periodo di rinnovamento caratterizzato da maggiore coerenza e stabilità. “Vediamo molto più coerenza e costanza nel tennis femminile, ed è davvero rinfrescante per il tennis femminile,” ha aggiunto Sharapova.

Il passaggio di Sharapova al pickleball, uno sport in rapida ascesa che combina elementi del tennis, del badminton e del ping-pong, evidenzia la sua continua passione per il mondo dello sport e il desiderio di esplorare nuove sfide. Tuttavia, il suo legame con il tennis rimane forte, come dimostra il suo interesse e il suo sostegno per la nuova generazione di giocatrici.





Marco Rossi