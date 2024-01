Sorprese agli Australian Open Junior: Difficoltà per il Tennis Italiano a Melbourne Park. Fuori Federico Cinà n.1 del seeding

Melbourne Park, teatro dell’Australian Open Junior Championship, ha già riservato delle sorprese sin dalle prime battute del torneo, e purtroppo per il tennis italiano, non sono delle più positive.

Nel tabellone maschile, il numero uno azzurro Federico Cinà, ha subito un’imprevista eliminazione. Il sedicenne palermitano, numero 4 del ranking junior e semifinalista lo scorso anno agli US Open (fermatosi al terzo turno a Melbourne), è stato battuto dal sedicenne kazako Amir Omarkhanov. Omarkhanov ha ribaltato il match con un’impressionante rimonta, vincendo 0-6, 6-3, 6-3, in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Anche Daniele Rapagnetta, il diciassettenne romano, ha fatto i conti con una sconfitta all’esordio. Ha ceduto 7-5, 6-4 in poco meno di un’ora e mezza al coetaneo australiano Hayden Jones, sedicesima testa di serie del torneo.

Nonostante queste battute d’arresto, il tennis italiano vede ancora dei rappresentanti in gara. Lorenzo Angelini, diciassettenne forlivese, si troverà di fronte domenica il russo Timofei Derepasko, suo coetaneo. Nel frattempo, Andrea De Marchi, anch’egli diciassettenne, originario di Pomezia, dopo aver superato le qualificazioni, farà il suo debutto nel tabellone principale affrontando il bulgaro Anas Mazdrashki, diciassettenne e anch’egli qualificato.

Australian Open Juniores – 1° Turno – Hard

