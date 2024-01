Australian Open: Successi per Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan. Out Camila Giorgi sconfitta in tre set da Vika Azarenka

Camila Giorgi ha dovuto cedere il passo a Viktoria Azarenka, ex numero 1 del mondo, nel suo match di debutto agli Australian Open 2024. Nonostante una prestazione combattiva, la tennista italiana è stata sconfitta con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 dopo due ore e mezza di gioco, in un incontro che ha messo in luce le sue consuete oscillazioni di rendimento.

Il primo set è stato un dominio quasi totale di Azarenka. Giorgi, dopo un inizio promettente, è stata sopraffatta dall’avversaria, che ha realizzato una serie di undici punti consecutivi. Il tennis aggressivo e rischioso di Giorgi ha portato a numerosi errori, 15 in totale nel primo set, consentendo a Azarenka di chiudere con facilità per 6-1.

Nel secondo set, tuttavia, Giorgi ha iniziato a mostrare segni di ripresa, approfittando di un leggero calo di Azarenka. Con un gioco più efficace, l’italiana è riuscita a ottenere un break in apertura, anche se prontamente controbrekkata dalla bielorussa. La partita è proseguita in modo serrato, con Giorgi che gradualmente ha guadagnato terreno, arrivando a conquistare il break sul 4 pari grazie a un doppio fallo di Azarenka e vincere poi nel gioco successivo la frazione per 6 a 4.

Nel decisivo terzo set, tuttavia, la stanchezza ha iniziato a farsi sentire per Giorgi. Sebbene abbia resistito salvando due palle break, Azarenka ha sfruttato un eccellente dritto lungolinea per prendere il comando del gioco. Giorgi ha combattuto fino alla fine, annullando due palle match e procurandosi anche una palla break nel nono gioco. Nonostante ciò, Azarenka ha gestito meglio i momenti cruciali, chiudendo il match a suo favore per 6 a 3.

Gli errori non forzati sono stati un tallone d’Achille per Giorgi, con un totale di 47, oltre a sette doppi falli. Nonostante la sconfitta, la partita ha offerto segnali incoraggianti per il futuro della giocatrice marchigiana, dimostrando che, con un po’ più di precisione, può aspirare a risultati ancora migliori.

GS Australian Open C. Giorgi C. Giorgi 1 6 3 V. Azarenka [18] V. Azarenka [18] 6 4 6 Vincitore: V. Azarenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 V. Azarenka 0-15 15-15 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-5 → 3-6 C. Giorgi 0-30 df 15-30 30-40 df A-40 2-5 → 3-5 V. Azarenka 15-0 30-15 ace 2-4 → 2-5 C. Giorgi 30-0 40-15 ace 1-4 → 2-4 V. Azarenka 15-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 C. Giorgi 15-15 15-30 30-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-2 → 1-3 V. Azarenka 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Giorgi 15-15 15-30 30-30 40-30 ace A-40 40-A A-40 40-A A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Azarenka 0-15 15-15 15-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Giorgi 0-15 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 V. Azarenka 0-15 0-40 30-40 df 4-4 → 5-4 C. Giorgi 15-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 V. Azarenka 0-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A ace 40-40 3-3 → 3-4 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 V. Azarenka 30-0 2-2 → 2-3 C. Giorgi 15-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 V. Azarenka 30-0 30-15 30-40 40-40 1-1 → 1-2 C. Giorgi 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 1-1 V. Azarenka 0-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Giorgi 15-30 30-40 df 1-5 → 1-6 V. Azarenka 15-0 30-15 30-30 40-40 ace 1-4 → 1-5 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-40 1-3 → 1-4 V. Azarenka 15-0 30-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 V. Azarenka 15-0 ace 1-0 → 1-1 C. Giorgi 0-15 0-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Elisabetta Cocciaretto fa il suo debutto agli Australian Open 2024 con una vittoria convincente, battendo la svizzera Lulu Sun per 6-1, 7-5 in un’ora e 12 minuti di gioco. Con questo successo, la tennista marchigiana raggiunge per la prima volta il secondo turno del prestigioso torneo a Melbourne Park e affronterà nel prossimo incontro l’americana Emma Navarro.

Con questo risultato, Cocciaretto può ora guardare con fiducia al suo prossimo match e, viste le sue prestazioni, ambire a rientrare tra le prime 50 del ranking mondiale.

Cocciaretto ha iniziato la partita con grande sicurezza, dimostrando una superiorità tecnica evidente nei primi scambi. Dopo aver salvato con bravura un paio di palle break nel terzo gioco, ha preso il comando del match, strappando il servizio alla sua avversaria. Con una serie di colpi di alta qualità, l’italiana ha consolidato il proprio vantaggio, chiudendo il primo set con un netto 6-1.

Il secondo set è stato più combattuto, con poche vere opportunità di break da entrambe le parti e una maggiore sicurezza da parte di Sun, che in alcune occasioni ha cercato di aumentare il ritmo del gioco. Tuttavia, Cocciaretto ha mostrato grande maturità tattica, sfruttando la sua capacità di muovere l’avversaria sul campo. Nonostante un iniziale svantaggio di 0-30 sul 5 pari ed era alla battuta, l’azzurra ha ribaltato la situazione, portandosi sul 6-5 e chiudendo poco dopo il match.

Il bilancio vincenti-errori gratuiti evidenzia la superiorità di Cocciaretto: 17-14 contro i 19-27 di Sun. Anche nei numeri del servizio, l’italiana ha avuto la meglio (72%-58% prime in campo, 73%-63% punti vinti con la prima, 71%-48% punti vinti con la seconda), dimostrando una maggiore efficienza e precisione.

GS Australian Open E. Cocciaretto E. Cocciaretto 6 7 L. Sun L. Sun 1 5 Vincitore: E. Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 E. Cocciaretto 30-15 6-5 → 7-5 L. Sun 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 E. Cocciaretto 15-30 0-30 30-30 4-5 → 5-5 L. Sun 30-0 40-15 4-4 → 4-5 E. Cocciaretto 15-0 30-15 3-4 → 4-4 L. Sun 15-15 40-15 3-3 → 3-4 E. Cocciaretto 15-0 2-3 → 3-3 L. Sun 15-15 df 40-15 2-2 → 2-3 E. Cocciaretto 15-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Sun 15-15 30-30 ace 1-1 → 1-2 E. Cocciaretto 15-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 L. Sun 15-0 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-40 15-30 30-40 A-40 5-1 → 6-1 L. Sun 0-15 15-30 4-1 → 5-1 E. Cocciaretto 15-0 30-15 40-30 3-1 → 4-1 L. Sun 15-15 30-15 40-40 2-1 → 3-1 E. Cocciaretto 15-15 30-40 40-40 1-1 → 2-1 L. Sun 15-0 30-30 15-15 1-0 → 1-1 E. Cocciaretto 40-30 30-15 0-0 → 1-0

Martina Trevisan, tennista toscana, si è guadagnata l’accesso al secondo turno degli Australian Open 2024, dopo una battaglia di quasi tre ore contro la messicana Renata Zarazua. Con il risultato finale di 4-6, 6-4, 6-2, Trevisan si è dovuta riprendere da un inizio di partita difficile e da un secondo set in cui è stata sotto per due volte di un break. Ora l’italiana si prepara a sfidare francese Oceane Dodin.

Questa vittoria segna la seconda volta che Trevisan accede al secondo turno del main draw a Melbourne Park nella sua carriera, dimostrando grinta e capacità di recupero in un match complesso e duro.

.

Il match, che si è disputato sul campo 8, è stato caratterizzato da un solido mantenimento del servizio da parte di entrambe le giocatrici, nonostante nessuna delle due riuscisse a dominare completamente i propri game. Zarazua ha sfruttato un errore di Trevisan nel primo set, chiudendolo a suo favore per 6-4 dopo 45 minuti di gioco.

Nel secondo set, entrambe hanno mostrato difficoltà al servizio, con scambi lunghi e un equilibrio tra errori e vincenti. Trevisan, tuttavia, ha trovato la chiave per ribaltare la situazione, salvando due palle break cruciali e sfruttando una doppia chance per chiudere il set 6-4.

Nel decisivo terzo set, Trevisan è partita forte, strappando subito il servizio a Zarazua. Nonostante un immediato controbreak, l’italiana non ha perso il morale e ha continuato a spingere, superando anche un momento di difficoltà fisica che ha richiesto l’intervento della fisioterapista. Con determinazione, Trevisan ha portato il set fino al 5-1, gestendo poi un breve momento di crampi prima di chiudere il match.

I numeri del match riflettono uno stile di gioco più vicino alla terra battuta che al veloce, con Trevisan che ha totalizzato 34 vincenti contro 50 errori gratuiti, rispetto ai 16-42 di Zarazua. La partita, durata due ore e 52 minuti, è stata una delle più lunghe del torneo per quanto riguarda la durata complessiva.