Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 3. Vittorie per Rune, Ruud e Swiatek. Carlos Alcaraz vince in tre set e sarà sfida con Lorenzo Sonego

Carlos Alcaraz, numero due al mondo, ha debuttato ufficialmente nella stagione 2024 questo martedì con una vittoria convincente e una prestazione notevole, avanzando al secondo turno dell’Australian Open a Melbourne, dove è tornato dopo due anni, avendo mancato lo “Happy Slam” nel 2023 a causa di problemi fisici.

In uno scontro generazionale tra due dei migliori “shotmakers” del circuito ATP, Alcaraz, ventenne, ha avuto la meglio su Richard Gasquet, trentasettenne recentemente uscito dalla top 100 dopo quasi 19 anni in questa élite, vincendo per 7-6(5), 6-1 e 6-2, in 2 ore e 23 minuti di partita. Il veterano francese, ex numero sette del mondo, ha tenuto testa egregiamente nel primo set, esibendo un livello “vintage” in molti momenti, ma il favoritismo e la superiore qualità e potenza dello spagnolo hanno prevalso nei momenti decisivi, Alcaraz, che ha sferrato oltre 50 colpi vincenti in questo match di debutto, affronterà ora al secondo turno l’italiano Lorenzo Sonego, che ha resistito in un fantastico incontro di primo turno contro il britannico Daniel Evans, vincendo per 4-6, 7-6(8), 6-2 7-6(4). Sonego, numero 46 del mondo, conduce anche il confronto diretto con Alcaraz, avendolo sconfitto a Indian Wells nel 2021, poco dopo che lo spagnolo avesse vinto il suo primo titolo ATP.

Holger Rune, numero otto del mondo e uno dei candidati a spingersi in fondo agli Australian Open, è sopravvissuto martedì a un primo turno estremamente difficile (e disputato in condizioni estreme) avanzando alla prossima fase del primo Grande Slam della stagione, dove nel 2023 aveva raggiunto gli ottavi di finale, perdendo un duello epico contro Andrey Rublev.

Il danese, attualmente allenato da Boris Becker (che è rimasto a casa) e Severín Luthi (presente in Australia), ha sconfitto nel primo turno del Happy Slam il giapponese Yoshihito Nishioka, che nel 2023 aveva anche lui raggiunto gli ottavi a Melbourne, con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-6(3), 6-2, in un interessante duello di 3 ore e 25 minuti durante il quale ha dovuto sfoderare ben 71 vincenti! Nel secondo turno, Rune affronterà il francese Arthur Cazaux, un tennista che conosce bene dai tempi dei juniores e che martedì ha ottenuto la sua prima vittoria nei Major.

Casper Ruud sembra deciso a lasciare un’impressione diversa nel 2024 e le eccellenti prestazioni mostrate nella United Cup si sono ora trasferite anche all’Australian Open.

Il tennista norvegese, numero 11 del mondo, ha ottenuto la sua quarta vittoria in quattro partite in questa stagione e si è qualificato per il secondo turno del primo Grande Slam dell’anno, sconfiggendo Albert Ramos Vinolas con i set di 6-1, 6-3 6-1, in poco più di due ore, dopo un’altra esibizione molto convincente.

Ruud, ancora imbattuto nel 2024, ora cercherà di avanzare al terzo turno dell’Australian Open contro il vincitore del match tra Max Purcell e Mate Valkusz.

Iga Swiatek, numero uno mondiale, ha iniziato l’Australian Open con una vittoria, ma ha dovuto sudare molto per eliminare la campionessa del 2020.

La polacca ha affrontato uno dei primi turni più pericolosi del torneo, resistendo alla pericolosissima Sofia Kenin, imponendosi con i parziali di 7-6(2) e 6-2, dopo 1 ora e 52 minuti di gioco.

Da sottolineare l’arduo primo set, durante il quale Kenin ha avuto un break di vantaggio in due occasioni, una delle quali sul 5-4 e con la possibilità di chiudere il set.

Swiatek ha resistito, imponendosi nel tie-break e nel secondo set ha poi affermato i favori del pronostico in modo più naturale.

La numero uno del mondo avanza così al secondo turno dell’Australian Open e attende l’esito del duello tra Danielle Collins e Angelique Kerber.

GS Australian Open I. Swiatek [1] I. Swiatek [1] 7 6 S. Kenin S. Kenin 6 2 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Swiatek 30-0 ace 40-15 5-2 → 6-2 S. Kenin 15-30 30-40 df 4-2 → 5-2 I. Swiatek 0-15 15-40 40-40 ace A-40 3-2 → 4-2 S. Kenin 0-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 I. Swiatek 30-0 40-15 40-0 ace 1-2 → 2-2 S. Kenin 30-0 1-1 → 1-2 I. Swiatek 0-15 30-30 40-40 A-40 40-40 0-1 → 1-1 S. Kenin 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 2-0* 2*-1 3*-1 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 S. Kenin 15-15 30-30 30-40 A-40 6-5 → 6-6 I. Swiatek 15-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Kenin 0-30 4-5 → 5-5 I. Swiatek 0-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 S. Kenin 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-A A-40 4-3 → 4-4 I. Swiatek A-40 30-30 3-3 → 4-3 S. Kenin 15-15 40-15 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 I. Swiatek 0-15 15-15 30-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Kenin 30-0 1-2 → 1-3 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 S. Kenin 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 I. Swiatek 15-0 30-0 0-0 → 1-0

(1) I. Swiatekvs S. Kenin

(8) H. Rune vs Y. Nishioka



GS Australian Open H. Rune [8] H. Rune [8] 6 4 7 6 Y. Nishioka Y. Nishioka 2 6 6 4 Vincitore: H. Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 H. Rune 15-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 Y. Nishioka 40-0 30-0 5-3 → 5-4 H. Rune 40-0 ace 30-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 Y. Nishioka 40-0 30-0 4-2 → 4-3 H. Rune 15-0 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 Y. Nishioka 15-30 15-15 30-30 3-1 → 3-2 H. Rune 15-15 40-15 ace 30-15 40-30 2-1 → 3-1 Y. Nishioka 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 H. Rune 15-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 2*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6-3* 6-6 → 7-6 Y. Nishioka 15-15 30-30 6-5 → 6-6 H. Rune 30-0 15-0 40-15 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Y. Nishioka 0-15 15-30 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 5-4 → 5-5 H. Rune 15-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 Y. Nishioka 15-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 H. Rune 30-0 3-3 → 4-3 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 40-40 3-2 → 3-3 H. Rune 15-0 40-15 2-2 → 3-2 Y. Nishioka 0-30 15-30 40-30 2-1 → 2-2 H. Rune 15-15 40-15 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 Y. Nishioka 30-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Rune 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Nishioka 15-15 30-30 30-40 A-40 4-5 → 4-6 H. Rune 3-5 → 4-5 Y. Nishioka 30-0 3-4 → 3-5 H. Rune 30-15 30-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 2-2 → 2-3 Y. Nishioka 0-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Rune 30-0 1-1 → 2-1 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 H. Rune 15-15 30-30 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Nishioka 0-30 df 5-2 → 6-2 H. Rune 30-0 ace 4-2 → 5-2 Y. Nishioka 15-0 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-A A-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 4-1 → 4-2 H. Rune 15-15 40-15 3-1 → 4-1 Y. Nishioka 15-15 15-30 2-1 → 3-1 H. Rune 15-0 30-15 40-30 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df ace 1-1 → 2-1 Y. Nishioka 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Rune 0-15 15-30 0-30 30-30 40-40 df ace 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(3) E. Rybakina vs K. Pliskova



GS Australian Open E. Rybakina [3] E. Rybakina [3] 7 6 K. Pliskova K. Pliskova 6 4 Vincitore: E. Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Rybakina 15-0 40-0 40-30 5-4 → 6-4 K. Pliskova 30-0 40-30 40-A A-40 40-A A-40 5-3 → 5-4 E. Rybakina 0-15 30-15 ace 4-3 → 5-3 K. Pliskova 15-0 15-15 40-30 ace 4-2 → 4-3 E. Rybakina 15-0 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 K. Pliskova 15-0 30-0 3-1 → 3-2 E. Rybakina 30-0 40-0 2-1 → 3-1 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 30-40 1-1 → 2-1 E. Rybakina 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 K. Pliskova 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-3 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 K. Pliskova 0-15 15-30 30-40 40-A ace 40-40 6-5 → 6-6 E. Rybakina 30-0 40-15 5-5 → 6-5 K. Pliskova 15-30 15-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 E. Rybakina 30-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 K. Pliskova 15-0 40-15 4-3 → 4-4 E. Rybakina 30-0 3-3 → 4-3 K. Pliskova 15-15 30-15 30-30 3-2 → 3-3 E. Rybakina 15-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Pliskova 15-0 30-15 1-2 → 2-2 E. Rybakina 15-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 K. Pliskova 15-0 40-0 0-1 → 0-2 E. Rybakina 0-15 0-30 df 0-0 → 0-1

R. Gasquet vs (2) C. Alcaraz



GS Australian Open R. Gasquet R. Gasquet 6 1 2 C. Alcaraz [2] C. Alcaraz [2] 7 6 6 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Alcaraz 0-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 2-5 → 2-6 R. Gasquet 40-40 1-5 → 2-5 C. Alcaraz 0-15 30-15 40-30 1-4 → 1-5 R. Gasquet 0-15 30-30 0-4 → 1-4 C. Alcaraz 40-15 0-3 → 0-4 R. Gasquet 0-30 30-40 0-2 → 0-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-15 0-1 → 0-2 R. Gasquet 30-15 40-40 40-30 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Alcaraz 0-15 15-30 30-30 ace 1-5 → 1-6 R. Gasquet 0-15 15-30 30-40 1-4 → 1-5 C. Alcaraz 15-0 1-3 → 1-4 R. Gasquet 0-15 40-15 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 0-3 → 1-3 C. Alcaraz 30-0 0-2 → 0-3 R. Gasquet 0-30 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 30-0 40-0 15-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-1* 1*-2 2-3* 3-3* 4*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 6-5 → 6-6 R. Gasquet 15-0 30-15 ace 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 30-15 30-0 40-15 5-4 → 5-5 R. Gasquet 15-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 30-15 4-3 → 4-4 R. Gasquet 0-15 0-40 30-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 40-0 30-0 3-2 → 3-3 R. Gasquet 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Gasquet 15-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-15 30-30 df 40-40 A-40 df 1-0 → 1-1 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0

Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

A. Ramos-Vinolas vs (11) C. Ruud



GS Australian Open A. Ramos-Vinolas A. Ramos-Vinolas 1 3 1 C. Ruud [11] C. Ruud [11] 6 6 6 Vincitore: C. Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 C. Ruud 15-0 15-15 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 1-5 → 1-6 A. Ramos-Vinolas 0-30 1-4 → 1-5 C. Ruud 15-0 15-15 df 40-15 1-3 → 1-4 A. Ramos-Vinolas 15-15 30-30 30-40 A-40 40-A A-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Ruud 30-0 ace 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-15 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 0-1 → 1-1 C. Ruud 30-0 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Ramos-Vinolas 0-30 0-15 3-5 → 3-6 C. Ruud 15-0 40-15 40-0 40-30 3-4 → 3-5 A. Ramos-Vinolas 30-15 df 40-30 40-15 40-40 2-4 → 3-4 C. Ruud 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-3 → 2-4 A. Ramos-Vinolas 30-0 1-3 → 2-3 C. Ruud 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 0-2 → 1-2 C. Ruud 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-1 → 0-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Ruud 15-0 40-15 ace 1-5 → 1-6 A. Ramos-Vinolas 30-15 30-30 df 40-30 A-40 df 40-A A-40 40-A A-40 40-A 1-4 → 1-5 C. Ruud 15-0 15-15 df 15-30 40-30 df 1-3 → 1-4 A. Ramos-Vinolas 15-15 30-30 40-A 40-40 40-A 40-40 1-2 → 1-3 C. Ruud 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 15-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 40-0 0-0 → 0-1

C. Giorgi vs (18) V. Azarenka



GS Australian Open C. Giorgi C. Giorgi 1 6 3 V. Azarenka [18] V. Azarenka [18] 6 4 6 Vincitore: V. Azarenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 V. Azarenka 0-15 15-15 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-5 → 3-6 C. Giorgi 0-30 df 15-30 30-40 df A-40 2-5 → 3-5 V. Azarenka 15-0 30-15 ace 2-4 → 2-5 C. Giorgi 30-0 40-15 ace 1-4 → 2-4 V. Azarenka 15-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 C. Giorgi 15-15 15-30 30-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-2 → 1-3 V. Azarenka 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Giorgi 15-15 15-30 30-30 40-30 ace A-40 40-A A-40 40-A A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Azarenka 0-15 15-15 15-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Giorgi 0-15 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 V. Azarenka 0-15 0-40 30-40 df 4-4 → 5-4 C. Giorgi 15-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 V. Azarenka 0-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A ace 40-40 3-3 → 3-4 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 V. Azarenka 30-0 2-2 → 2-3 C. Giorgi 15-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 V. Azarenka 30-0 30-15 30-40 40-40 1-1 → 1-2 C. Giorgi 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 1-1 V. Azarenka 0-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Giorgi 15-30 30-40 df 1-5 → 1-6 V. Azarenka 15-0 30-15 30-30 40-40 ace 1-4 → 1-5 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-40 1-3 → 1-4 V. Azarenka 15-0 30-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 V. Azarenka 15-0 ace 1-0 → 1-1 C. Giorgi 0-15 0-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(6) A. Zverev vs D. Koepfer



GS Australian Open A. Zverev [6] A. Zverev [6] 4 6 7 6 D. Koepfer D. Koepfer 6 3 6 3 Vincitore: A. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 A. Zverev 15-0 5-3 → 6-3 D. Koepfer 15-30 30-40 40-40 5-2 → 5-3 A. Zverev 15-40 40-15 4-2 → 5-2 D. Koepfer 15-15 ace 4-1 → 4-2 A. Zverev 30-0 ace 3-1 → 4-1 D. Koepfer 15-0 3-0 → 3-1 A. Zverev 30-0 2-0 → 3-0 D. Koepfer 15-15 0-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Zverev 0-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 2-1* 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 A. Zverev 15-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 D. Koepfer 15-15 30-15 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-0 ace 15-30 30-30 40-40 ace ace 4-5 → 5-5 D. Koepfer 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-30 A-40 3-4 → 4-4 D. Koepfer 15-15 30-15 40-30 A-40 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-15 30-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 D. Koepfer 15-0 30-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Koepfer 15-15 30-30 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Zverev 15-0 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Koepfer 30-0 5-2 → 5-3 A. Zverev 15-15 15-0 30-15 A-40 4-2 → 5-2 D. Koepfer 15-15 15-40 3-2 → 4-2 A. Zverev 0-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Koepfer 30-0 2-1 → 2-2 A. Zverev 0-15 df 15-30 df 30-30 1-1 → 2-1 D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 ace 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Koepfer 30-0 40-30 ace 4-5 → 4-6 A. Zverev 15-0 30-0 ace 3-5 → 4-5 D. Koepfer 15-0 3-4 → 3-5 A. Zverev 15-0 2-4 → 3-4 D. Koepfer 15-15 30-30 40-40 2-3 → 2-4 A. Zverev 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-3 → 2-3 D. Koepfer 30-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-40 ace 1-1 → 1-2 D. Koepfer 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-15 30-30 40-40 ace 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0

(Q) R. Marino vs (5) J. Pegula



GS Australian Open R. Marino R. Marino 2 4 J. Pegula [1] J. Pegula [1] 6 6 Vincitore: J. Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Pegula 30-0 30-30 40-40 4-5 → 4-6 R. Marino 15-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Pegula 0-30 30-30 3-4 → 3-5 R. Marino 0-15 15-30 df 3-3 → 3-4 J. Pegula 15-30 0-30 40-30 A-40 40-A 2-3 → 3-3 R. Marino 15-0 30-0 1-3 → 2-3 J. Pegula 30-0 1-2 → 1-3 R. Marino 0-15 0-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Pegula 30-15 30-40 40-A A-40 40-A A-40 1-0 → 1-1 R. Marino 0-15 40-30 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Pegula 15-0 ace 2-5 → 2-6 R. Marino 0-15 15-30 30-40 2-4 → 2-5 J. Pegula 30-0 40-15 2-3 → 2-4 R. Marino 15-0 40-0 40-30 df 1-3 → 2-3 J. Pegula 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Marino 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Pegula 0-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Marino 15-0 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

GS Australian Open S. Stephens S. Stephens 6 6 O. Gadecki O. Gadecki 3 1 Vincitore: S. Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 O. Gadecki 0-15 0-40 df 5-1 → 6-1 S. Stephens 15-0 4-1 → 5-1 O. Gadecki 15-0 15-30 15-40 3-1 → 4-1 S. Stephens 15-30 30-30 40-40 2-1 → 3-1 O. Gadecki 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Stephens 30-0 0-1 → 1-1 O. Gadecki 15-0 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Stephens 30-0 40-15 5-3 → 6-3 O. Gadecki 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 O. Gadecki 0-40 3-2 → 4-2 S. Stephens 30-0 30-30 2-2 → 3-2 O. Gadecki 15-15 15-40 1-2 → 2-2 S. Stephens 15-0 0-2 → 1-2 O. Gadecki 40-0 0-1 → 0-2 S. Stephens 0-15 0-40 df 0-0 → 0-1

S. Stephensvs (WC) O. Gadecki

(13) G. Dimitrov vs M. Fucsovics



GS Australian Open G. Dimitrov [13] G. Dimitrov [13] 4 6 7 6 M. Fucsovics M. Fucsovics 6 3 6 2 Vincitore: G. Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 M. Fucsovics 15-0 15-30 5-2 → 6-2 G. Dimitrov 30-0 4-2 → 5-2 M. Fucsovics 30-15 40-15 4-1 → 4-2 G. Dimitrov 15-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Fucsovics 0-15 0-30 2-1 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 30-15 ace 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-15 30-30 40-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 3-0* 3-1* 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 G. Dimitrov 15-0 ace 5-6 → 6-6 M. Fucsovics 15-0 ace 5-5 → 5-6 G. Dimitrov 30-0 30-15 df 40-30 4-5 → 5-5 M. Fucsovics 15-15 df 30-30 30-40 df 40-40 4-4 → 4-5 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 30-30 df ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Fucsovics 15-0 40-15 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 15-15 40-15 ace 30-15 2-3 → 3-3 M. Fucsovics 30-0 30-15 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 df 40-40 A-40 df 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 30-0 1-2 → 2-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 0-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 0-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 5-3 → 6-3 M. Fucsovics 30-0 5-2 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 G. Dimitrov 0-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 30-0 30-30 30-40 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 0-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 40-15 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Fucsovics 0-15 30-15 4-5 → 4-6 G. Dimitrov 15-15 df 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 G. Dimitrov 2-4 → 2-5 M. Fucsovics 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 2-3 → 2-4 G. Dimitrov 15-0 1-3 → 2-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-30 ace 1-2 → 1-3 G. Dimitrov 15-0 15-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 0-1 → 0-2 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-0 → 0-1

S. Ofner vs T. Kokkinakis



GS Australian Open S. Ofner S. Ofner 6 6 7 1 6 T. Kokkinakis T. Kokkinakis 7 2 6 6 7 Vincitore: T. Kokkinakis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-7 Tiebreak 30-40* 0*-0 1-1* 1*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 7*-9 8-9* 6-6 → 6-7 T. Kokkinakis 15-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 S. Ofner 15-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Kokkinakis 15-0 15-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 S. Ofner 15-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Kokkinakis 15-0 30-15 4-3 → 4-4 S. Ofner 15-15 15-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 T. Kokkinakis 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Ofner 15-0 30-0 2-2 → 3-2 T. Kokkinakis 15-15 30-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis 15-15 1-0 → 1-1 S. Ofner 15-15 15-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 T. Kokkinakis 15-0 30-15 1-5 → 1-6 S. Ofner 0-15 0-30 30-40 1-4 → 1-5 T. Kokkinakis 0-15 30-30 30-15 1-3 → 1-4 S. Ofner 15-0 0-3 → 1-3 T. Kokkinakis 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 30-40 ace 0-1 → 0-2 T. Kokkinakis 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 2*-1 ace ace 3*-1 ace 5-1* 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 5-5 → 6-5 T. Kokkinakis 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Ofner 0-15 df 15-15 15-30 4-4 → 5-4 T. Kokkinakis 30-0 40-15 4-3 → 4-4 S. Ofner 15-0 30-15 3-3 → 4-3 T. Kokkinakis 15-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Ofner 15-0 30-15 2-2 → 3-2 T. Kokkinakis 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Ofner 15-15 30-30 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis 40-15 1-0 → 1-1 S. Ofner 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Kokkinakis 15-15 30-15 30-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 5-2 → 6-2 S. Ofner 0-15 30-40 30-30 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 4-2 → 5-2 T. Kokkinakis 0-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 S. Ofner 0-15 30-15 ace 2-2 → 3-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Ofner 15-15 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis 0-15 30-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Ofner 30-0 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-3* 1*-4 1*-5 1-6* ace 6-6 → 6-7 S. Ofner 15-0 ace 5-6 → 6-6 T. Kokkinakis 30-0 5-5 → 5-6 S. Ofner 30-0 ace 4-5 → 5-5 T. Kokkinakis 15-15 40-15 30-15 4-4 → 4-5 S. Ofner 30-0 40-30 ace 3-4 → 4-4 T. Kokkinakis 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 ace 3-3 → 3-4 S. Ofner 30-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 T. Kokkinakis 15-15 15-30 30-30 40-40 2-2 → 2-3 S. Ofner 0-15 0-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 1-2 → 2-2 T. Kokkinakis 0-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 S. Ofner 30-0 30-15 15-0 40-30 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-30 0-40 0-0 → 0-1

GS Australian Open P. Martic P. Martic 6 6 4 A. Tomljanovic A. Tomljanovic 7 4 6 Vincitore: A. Tomljanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 P. Martic 15-0 30-30 df 4-5 → 4-6 A. Tomljanovic 30-0 40-15 4-4 → 4-5 P. Martic 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 4-3 → 4-4 A. Tomljanovic 15-0 40-0 30-0 ace 4-2 → 4-3 P. Martic 15-15 15-40 4-1 → 4-2 A. Tomljanovic 0-15 0-40 30-40 df 3-1 → 4-1 P. Martic 15-0 30-15 ace 2-1 → 3-1 A. Tomljanovic 0-15 30-15 40-15 40-40 2-0 → 2-1 P. Martic 0-15 15-30 15-40 40-40 ace 1-0 → 2-0 A. Tomljanovic 30-15 40-15 40-30 40-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Martic 15-0 15-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-15 5-3 → 5-4 P. Martic 15-0 40-0 ace 40-15 ace 4-3 → 5-3 A. Tomljanovic 30-0 40-15 ace 4-2 → 4-3 P. Martic 15-0 15-15 30-30 df 40-40 ace 4-1 → 4-2 A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 P. Martic 15-0 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 3-1 A. Tomljanovic 30-0 30-30 30-40 2-0 → 3-0 P. Martic 15-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 A. Tomljanovic 15-0 30-15 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0*-3 1-4* 1-5* 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 A. Tomljanovic 15-0 15-30 30-40 30-30 5-6 → 6-6 P. Martic 15-0 15-15 30-30 40-30 40-A A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-A df A-40 ace 40-A df 40-40 40-A df 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 5-5 → 5-6 A. Tomljanovic 0-15 15-15 40-30 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 ace 40-A df 4-5 → 5-5 P. Martic 30-15 3-5 → 4-5 A. Tomljanovic 0-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Martic 15-0 15-30 3-3 → 3-4 A. Tomljanovic 15-0 30-0 3-2 → 3-3 P. Martic 15-0 30-0 30-15 2-2 → 3-2 A. Tomljanovic 15-0 30-15 40-30 A-40 ace 2-1 → 2-2 P. Martic 15-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Tomljanovic 15-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Martic 15-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

GS Australian Open P. Stearns P. Stearns 2 6 2 D. Kasatkina [14] D. Kasatkina [14] 6 3 6 Vincitore: D. Kasatkina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 P. Stearns 15-15 ace 2-5 → 2-6 D. Kasatkina 15-0 30-30 ace 2-4 → 2-5 P. Stearns 15-15 df 30-15 30-40 df 2-3 → 2-4 D. Kasatkina 2-2 → 2-3 P. Stearns 15-0 15-30 30-30 40-40 1-2 → 2-2 D. Kasatkina 15-0 15-30 1-1 → 1-2 P. Stearns 15-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Kasatkina 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Stearns 15-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Kasatkina 30-0 40-0 5-2 → 5-3 P. Stearns 15-0 40-15 40-30 A-40 4-2 → 5-2 D. Kasatkina 15-0 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-1 → 4-2 P. Stearns 0-15 df 0-30 df 4-0 → 4-1 D. Kasatkina 0-15 0-40 3-0 → 4-0 P. Stearns 15-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Kasatkina 0-30 15-40 1-0 → 2-0 P. Stearns 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Kasatkina 15-0 30-15 2-5 → 2-6 P. Stearns 30-0 15-0 40-0 1-5 → 2-5 D. Kasatkina 15-15 df 30-15 40-30 30-30 1-4 → 1-5 P. Stearns 0-15 15-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-4 → 1-4 D. Kasatkina 15-15 30-15 40-30 0-3 → 0-4 P. Stearns 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 D. Kasatkina 15-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-1 → 0-2 P. Stearns 15-15 15-40 df 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))P. Marticvs A. Tomljanovic(Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))P. Stearnsvs (14) D. Kasatkina

M. Purcell vs (Q) M. Valkusz



GS Australian Open M. Purcell M. Purcell 3 7 6 7 M. Valkusz M. Valkusz 6 6 4 5 Vincitore: M. Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 M. Purcell 40-30 30-0 6-5 → 7-5 M. Valkusz 0-30 15-40 df 5-5 → 6-5 M. Purcell 30-15 40-30 40-A A-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-A A-40 40-A df 5-4 → 5-5 M. Valkusz 30-0 5-3 → 5-4 M. Purcell 0-30 15-30 15-40 5-2 → 5-3 M. Valkusz 0-15 15-30 40-40 4-2 → 5-2 M. Purcell 40-0 ace 3-2 → 4-2 M. Valkusz 30-0 3-1 → 3-2 M. Purcell 0-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Valkusz 15-15 30-15 30-40 40-40 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Purcell 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Valkusz 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Purcell 15-15 df 30-15 40-30 df ace 5-4 → 6-4 M. Valkusz 15-0 30-15 40-30 A-40 40-A A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 4-4 → 5-4 M. Purcell 0-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 M. Valkusz 3-3 → 3-4 M. Purcell 15-15 2-3 → 3-3 M. Valkusz 15-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Purcell 30-0 ace 1-2 → 2-2 M. Valkusz 15-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Purcell 15-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Valkusz 15-0 30-15 30-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-1 4-1* 4-2* 6*-2 6-6 → 7-6 M. Valkusz 15-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Purcell 15-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Valkusz 40-15 5-4 → 5-5 M. Purcell 15-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 M. Valkusz 30-0 40-30 4-3 → 4-4 M. Purcell 30-0 3-3 → 4-3 M. Valkusz 30-15 3-2 → 3-3 M. Purcell 30-0 2-2 → 3-2 M. Valkusz 30-0 15-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Purcell 15-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Valkusz 15-40 30-40 0-1 → 1-1 M. Purcell 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Valkusz 30-0 ace 3-5 → 3-6 M. Purcell 30-0 ace 2-5 → 3-5 M. Purcell 0-15 ace 2-4 → 2-5 M. Purcell 15-0 30-0 30-30 40-40 1-4 → 2-4 M. Valkusz 0-30 15-30 1-3 → 1-4 M. Purcell 15-30 30-40 ace 1-2 → 1-3 M. Valkusz 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Purcell 15-0 ace 30-15 40-30 40-A A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Valkusz 15-0 30-15 0-0 → 0-1

(14) T. Paul vs G. Barrere



GS Australian Open T. Paul [14] T. Paul [14] 6 6 6 G. Barrere G. Barrere 2 3 3 Vincitore: T. Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 G. Barrere 0-15 15-30 5-3 → 6-3 T. Paul 15-0 4-3 → 5-3 G. Barrere 15-15 df 4-2 → 4-3 T. Paul 15-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Barrere ace 3-1 → 3-2 T. Paul 30-0 2-1 → 3-1 G. Barrere 0-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 T. Paul 30-0 40-30 ace 1-0 → 2-0 G. Barrere 0-15 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Paul 5-3 → 6-3 G. Barrere 0-15 15-30 40-30 5-2 → 5-3 T. Paul 0-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 G. Barrere 15-40 30-40 3-2 → 4-2 T. Paul 15-30 df 0-15 15-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Barrere 30-15 15-15 30-30 2-1 → 2-2 T. Paul 0-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Barrere 15-0 40-0 40-30 1-0 → 1-1 T. Paul 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Barrere 15-0 15-15 30-30 A-40 40-40 A-40 40-40 5-2 → 6-2 T. Paul 40-0 4-2 → 5-2 G. Barrere 15-0 40-15 4-1 → 4-2 T. Paul 15-0 30-0 40-15 ace 3-1 → 4-1 G. Barrere 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 T. Paul 30-15 ace 15-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 G. Barrere 15-0 1-0 → 1-1 T. Paul 0-15 30-15 ace 0-0 → 1-0

(12) Q. Zheng vs A. Krueger



GS Australian Open Q. Zheng [12] Q. Zheng [12] 3 6 6 A. Krueger A. Krueger 6 2 3 Vincitore: Q. Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Q. Zheng 30-0 ace 30-15 5-3 → 6-3 A. Krueger 15-0 15-30 4-3 → 5-3 Q. Zheng 30-0 ace 30-15 15-0 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Krueger 0-15 0-30 30-40 A-40 3-2 → 3-3 Q. Zheng 15-15 15-40 df 3-1 → 3-2 A. Krueger 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Q. Zheng 15-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Krueger 0-15 30-30 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 df ace 40-40 A-40 df 40-40 A-40 df 40-40 df 1-0 → 1-1 Q. Zheng 0-15 30-30 30-40 40-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Krueger 0-15 15-30 30-40 5-2 → 6-2 Q. Zheng 0-30 df 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Krueger 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Q. Zheng 15-0 40-0 ace 40-15 df 3-1 → 4-1 A. Krueger 15-15 40-15 3-0 → 3-1 Q. Zheng 0-15 df 15-30 30-30 30-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Krueger 0-15 30-30 ace 30-40 1-0 → 2-0 Q. Zheng 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Q. Zheng 0-15 df 30-15 40-30 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df df A-40 40-40 df ace 3-4 → 3-5 A. Krueger 40-0 3-3 → 3-4 Q. Zheng 15-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 A. Krueger 15-30 1-3 → 2-3 Q. Zheng 0-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-2 → 1-3 A. Krueger 15-30 15-15 df 30-30 40-40 df 1-1 → 1-2 Q. Zheng 30-0 15-0 40-15 0-1 → 1-1 Q. Zheng 0-30 0-0 → 0-1

GS Australian Open C. Norrie [19] C. Norrie [19] 6 6 6 J. Varillas J. Varillas 4 4 2 Vincitore: C. Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 C. Norrie 30-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 J. Varillas 0-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 C. Norrie 15-0 15-30 15-15 30-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Varillas 15-0 40-0 3-1 → 3-2 C. Norrie 30-0 40-15 2-1 → 3-1 J. Varillas 0-15 30-15 30-30 40-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Norrie 0-15 30-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Varillas 0-15 0-30 30-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Norrie 30-15 5-4 → 6-4 J. Varillas 30-0 30-15 5-3 → 5-4 C. Norrie 0-15 0-40 5-2 → 5-3 J. Varillas 15-15 30-15 40-30 5-1 → 5-2 C. Norrie 0-15 40-15 4-1 → 5-1 J. Varillas 15-0 40-0 4-0 → 4-1 C. Norrie 30-0 3-0 → 4-0 J. Varillas 15-0 15-30 15-40 2-0 → 3-0 C. Norrie 15-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Varillas 0-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Norrie 15-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Varillas 15-0 15-15 40-15 5-3 → 5-4 C. Norrie 0-15 30-15 4-3 → 5-3 J. Varillas 15-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Norrie 15-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Varillas 0-15 0-30 0-40 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 40-A 2-2 → 3-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Varillas 15-0 30-0 40-15 40-40 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Norrie 15-15 30-15 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Varillas 0-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(19) C. Norrievs J. Varillas

D. Collins vs A. Kerber



GS Australian Open D. Collins D. Collins 6 3 6 A. Kerber A. Kerber 2 6 1 Vincitore: D. Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Kerber 0-40 15-40 5-1 → 6-1 D. Collins 15-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Kerber 15-0 15-30 40-40 3-1 → 4-1 D. Collins 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 40-30 ace 2-1 → 3-1 A. Kerber 0-30 15-40 1-1 → 2-1 D. Collins 30-0 40-0 40-30 0-1 → 1-1 A. Kerber 15-15 40-30 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Collins 15-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Kerber 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Collins 30-15 30-30 df 3-3 → 3-4 A. Kerber 0-15 15-15 30-40 40-40 3-2 → 3-3 D. Collins 15-0 30-15 40-15 40-40 2-2 → 3-2 A. Kerber 15-0 30-15 30-30 2-1 → 2-2 D. Collins 15-0 30-15 15-15 df 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Kerber 0-30 0-1 → 1-1 D. Collins 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Kerber 15-15 30-40 5-2 → 6-2 D. Collins 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-40 4-2 → 5-2 A. Kerber 0-40 3-2 → 4-2 D. Collins 15-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Kerber 30-0 40-30 2-1 → 2-2 D. Collins 0-15 15-30 df 15-40 2-0 → 2-1 A. Kerber 15-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Collins 15-0 30-15 30-30 ace 0-0 → 1-0

M. McDonald vs (WC) J. Shang



GS Australian Open M. McDonald M. McDonald 3 6 6 4 2 J. Shang J. Shang 6 1 3 6 6 Vincitore: J. Shang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 J. Shang 30-0 2-5 → 2-6 M. McDonald 0-15 15-15 df 15-40 df A-40 1-5 → 2-5 J. Shang 30-0 40-15 ace 1-4 → 1-5 M. McDonald 0-15 0-40 1-3 → 1-4 J. Shang 0-15 15-15 30-15 30-40 30-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 M. McDonald 0-15 0-30 df 15-40 0-2 → 0-3 J. Shang 15-0 0-1 → 0-2 M. McDonald 0-15 0-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 J. Shang 0-40 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. McDonald 15-30 3-5 → 4-5 J. Shang 15-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. McDonald 15-0 30-15 2-4 → 3-4 J. Shang 30-0 30-15 40-30 2-3 → 2-4 M. McDonald 30-0 1-3 → 2-3 J. Shang 30-0 1-2 → 1-3 M. McDonald 15-15 0-2 → 1-2 J. Shang 0-15 15-30 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 M. McDonald 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Shang 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 M. McDonald 30-0 40-15 4-3 → 5-3 J. Shang 0-15 0-30 15-40 3-3 → 4-3 M. McDonald 0-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 J. Shang 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. McDonald 15-15 15-30 df 30-30 40-30 df 1-2 → 2-2 J. Shang 15-15 30-30 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-15 15-30 30-30 0-1 → 1-1 J. Shang 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. McDonald 5-1 → 6-1 J. Shang 15-15 df 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 M. McDonald 15-15 30-15 40-30 3-1 → 4-1 J. Shang 15-0 15-15 30-15 3-0 → 3-1 M. McDonald 15-0 30-15 40-30 2-0 → 3-0 J. Shang 0-15 0-30 15-40 1-0 → 2-0 M. McDonald 15-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Shang 15-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. McDonald 0-15 0-30 3-4 → 3-5 J. Shang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. McDonald 30-15 ace 2-3 → 3-3 J. Shang 15-0 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-A A-40 2-2 → 2-3 M. McDonald 0-15 15-30 30-30 1-2 → 2-2 J. Shang 15-0 15-15 40-15 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-15 15-40 A-40 40-40 0-1 → 1-1 J. Shang 15-0 15-15 30-30 0-0 → 0-1

E. Raducanu vs S. Rogers



GS Australian Open E. Raducanu E. Raducanu 6 6 S. Rogers S. Rogers 3 2 Vincitore: E. Raducanu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Raducanu 15-0 40-0 5-2 → 6-2 S. Rogers 15-15 df 40-15 ace 5-1 → 5-2 E. Raducanu 15-0 30-0 40-15 4-1 → 5-1 S. Rogers 15-0 15-30 15-15 15-40 3-1 → 4-1 E. Raducanu 30-0 30-15 2-1 → 3-1 S. Rogers 30-0 2-0 → 2-1 E. Raducanu 15-0 30-15 ace 40-30 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Rogers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A A-40 40-A A-40 40-A A-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Raducanu 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Rogers 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 E. Raducanu 15-0 30-0 ace 4-2 → 5-2 S. Rogers 15-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 E. Raducanu 40-0 40-15 3-1 → 4-1 S. Rogers 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 E. Raducanu 15-0 15-15 df 30-30 40-30 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-1 → 2-1 S. Rogers 15-0 40-30 1-0 → 1-1 E. Raducanu 40-15 30-15 40-30 df 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) J. McCabe vs A. Michelsen



GS Australian Open J. McCabe J. McCabe 6 6 1 2 A. Michelsen A. Michelsen 7 3 6 6 Vincitore: A. Michelsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 A. Michelsen 0-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 J. McCabe 30-0 ace 1-5 → 2-5 A. Michelsen 0-15 15-30 15-15 30-40 A-40 1-4 → 1-5 J. McCabe 0-15 0-40 1-3 → 1-4 A. Michelsen 15-15 40-30 1-2 → 1-3 J. McCabe 0-15 0-30 1-1 → 1-2 A. Michelsen 30-0 ace 1-0 → 1-1 J. McCabe 15-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 A. Michelsen 30-0 ace 1-5 → 1-6 J. McCabe 0-30 0-40 df 1-4 → 1-5 A. Michelsen 40-0 40-15 40-30 40-40 ace 1-3 → 1-4 J. McCabe 30-0 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 A. Michelsen 15-0 40-0 0-2 → 0-3 J. McCabe 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Michelsen 15-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. McCabe 0-15 15-30 30-30 ace 5-3 → 6-3 A. Michelsen 30-15 30-30 df 4-3 → 5-3 J. McCabe 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Michelsen 15-0 40-0 3-2 → 3-3 J. McCabe 15-0 30-0 2-2 → 3-2 A. Michelsen 15-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. McCabe 30-0 40-30 40-15 40-40 ace 1-1 → 2-1 A. Michelsen 15-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 J. McCabe 15-0 40-0 40-15 40-40 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-1 2-1* 3-1* 4*-2 5-3* 5*-4 5-6* 6-6 → 6-7 J. McCabe 0-15 df 30-15 40-15 ace ace 5-6 → 6-6 A. Michelsen 15-15 40-15 5-5 → 5-6 J. McCabe 40-0 4-5 → 5-5 A. Michelsen 30-0 40-15 4-4 → 4-5 J. McCabe 15-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Michelsen 15-0 15-15 40-30 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A A-40 40-A 2-4 → 3-4 J. McCabe 0-15 15-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 A. Michelsen 0-15 15-30 15-15 15-40 40-40 0-4 → 1-4 J. McCabe 0-15 0-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 A. Michelsen 40-0 0-2 → 0-3 J. McCabe 0-15 30-15 30-30 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Michelsen 0-15 0-40 30-40 A-40 0-0 → 0-1

(27) E. Navarro vs X. Wang



GS Australian Open E. Navarro E. Navarro 6 6 7 X. Wang X. Wang 1 7 5 Vincitore: E. Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 X. Wang 15-40 30-40 6-5 → 7-5 E. Navarro 30-15 15-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 X. Wang 15-0 30-15 30-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 E. Navarro 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 E. Navarro 15-0 30-15 40-30 df 4-3 → 5-3 E. Navarro 0-15 15-30 ace 30-40 A-40 3-3 → 4-3 X. Wang 15-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Navarro 15-0 30-0 ace 2-2 → 3-2 X. Wang 0-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Navarro 15-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 X. Wang 15-0 15-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Navarro 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-1 1-3* 2*-4 2-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 E. Navarro 15-0 30-15 5-6 → 6-6 X. Wang 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 E. Navarro 15-0 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 X. Wang 0-15 15-30 30-40 df 3-5 → 4-5 E. Navarro 15-0 15-15 df 40-30 2-5 → 3-5 X. Wang 30-0 40-15 2-4 → 2-5 E. Navarro 15-15 30-40 40-A df 2-3 → 2-4 X. Wang 15-0 30-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 E. Navarro 30-0 40-0 1-2 → 2-2 X. Wang 15-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 E. Navarro 30-0 40-15 0-1 → 1-1 X. Wang 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Navarro 15-15 30-30 5-1 → 6-1 X. Wang 15-15 15-30 4-1 → 5-1 E. Navarro 15-15 15-0 15-40 A-40 3-1 → 4-1 X. Wang 15-15 30-30 ace 30-40 2-1 → 3-1 E. Navarro 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 X. Wang 15-15 0-15 15-40 1-0 → 2-0 E. Navarro 15-0 30-30 30-15 40-30 A-40 0-0 → 1-0

(11) J. Ostapenko vs (WC) K. Birrell



GS Australian Open J. Ostapenko [11] J. Ostapenko [11] 7 6 K. Birrell K. Birrell 6 1 Vincitore: J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 K. Birrell 15-15 df 15-40 5-1 → 6-1 J. Ostapenko 30-0 4-1 → 5-1 K. Birrell 15-0 40-15 4-0 → 4-1 J. Ostapenko 15-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 3-0 → 4-0 K. Birrell 0-30 2-0 → 3-0 J. Ostapenko 0-15 df 40-30 1-0 → 2-0 K. Birrell 15-15 30-40 15-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-2* 1*-2 2*-2 3-3* df 4*-3 5*-3 6-4* 6-6 → 7-6 K. Birrell 0-30 15-30 30-30 ace 6-5 → 6-6 J. Ostapenko 15-0 15-30 30-40 ace A-40 5-5 → 6-5 K. Birrell 15-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Ostapenko 15-30 30-40 40-A 5-3 → 5-4 K. Birrell 40-15 5-2 → 5-3 J. Ostapenko 15-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 K. Birrell 30-0 40-15 4-1 → 4-2 J. Ostapenko 0-15 15-40 A-40 3-1 → 4-1 K. Birrell 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A A-40 40-A A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 3-0 → 3-1 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-30 40-40 2-0 → 3-0 K. Birrell 0-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-0 → 2-0 J. Ostapenko 30-0 15-0 40-0 0-0 → 1-0

D. Evans vs L. Sonego



GS Australian Open D. Evans D. Evans 6 6 2 6 L. Sonego L. Sonego 4 7 6 7 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0*-3 0*-4 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 L. Sonego 40-0 ace 6-5 → 6-6 D. Evans 15-0 30-15 30-30 40-40 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Evans 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 ace 4-3 → 4-4 D. Evans 0-15 df 15-30 df 30-30 df 40-30 df 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 30-0 30-30 30-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Evans 15-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-30 1-0 → 1-1 D. Evans 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 L. Sonego 0-40 15-0 30-0 2-5 → 2-6 D. Evans 15-0 40-0 1-5 → 2-5 L. Sonego 30-0 40-15 40-40 1-4 → 1-5 D. Evans 0-15 0-30 15-30 1-3 → 1-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-15 1-2 → 1-3 D. Evans 30-0 40-15 30-15 df 40-30 0-2 → 1-2 L. Sonego 15-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Evans 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 3-0* ace 4*-1 4*-2 ace 4-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 8-7* 8*-9 6-6 → 6-7 D. Evans 0-15 15-15 40-15 5-6 → 6-6 L. Sonego 30-15 15-15 30-30 df ace 5-5 → 5-6 D. Evans 15-0 30-0 40-15 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 40-0 30-0 4-4 → 4-5 D. Evans 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-15 3-3 → 3-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-15 15-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Evans 15-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Evans 30-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-40 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Evans 15-15 30-15 5-4 → 6-4 L. Sonego 15-15 15-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 ace 5-3 → 5-4 D. Evans 40-0 4-3 → 5-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-30 3-2 → 4-2 L. Sonego 30-0 ace 3-1 → 3-2 D. Evans 30-0 2-1 → 3-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-40 1-1 → 2-1 D. Evans 0-15 df 15-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Lajovic vs (Q) G. Zeppieri



GS Australian Open D. Lajovic D. Lajovic 3 6 3 6 G. Zeppieri [26] G. Zeppieri [26] 6 3 6 7 Vincitore: G. Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-2 1-4* 1-5* 2*-6 6-6 → 6-7 G. Zeppieri 40-0 6-5 → 6-6 D. Lajovic 15-0 5-5 → 6-5 G. Zeppieri 15-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Lajovic 30-0 4-4 → 5-4 G. Zeppieri 30-0 4-3 → 4-4 D. Lajovic 40-0 ace 3-3 → 4-3 G. Zeppieri 0-30 15-40 40-40 30-40 40-40 40-A A-40 40-A A-40 ace 3-2 → 3-3 D. Lajovic 15-15 15-30 30-40 3-1 → 3-2 G. Zeppieri 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 D. Lajovic 30-0 40-15 1-1 → 2-1 G. Zeppieri 15-0 1-0 → 1-1 D. Lajovic 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 G. Zeppieri 30-15 3-5 → 3-6 D. Lajovic 30-15 2-5 → 3-5 G. Zeppieri 40-15 2-4 → 2-5 D. Lajovic 40-0 30-0 1-4 → 2-4 G. Zeppieri 30-0 1-3 → 1-4 D. Lajovic 30-0 15-0 40-15 0-3 → 1-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Lajovic 0-30 0-15 15-40 15-30 0-1 → 0-2 G. Zeppieri 30-15 15-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Lajovic 15-15 40-30 5-3 → 6-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 5-2 → 5-3 D. Lajovic 0-30 15-40 40-40 4-2 → 5-2 G. Zeppieri 15-0 ace 4-1 → 4-2 D. Lajovic 15-0 40-0 3-1 → 4-1 G. Zeppieri 15-15 ace 15-40 30-40 2-1 → 3-1 D. Lajovic 15-0 15-15 1-1 → 2-1 G. Zeppieri 30-0 1-0 → 1-1 D. Lajovic 15-40 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Zeppieri 15-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 D. Lajovic 15-0 40-15 2-5 → 3-5 G. Zeppieri 0-30 30-30 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df A-40 2-4 → 2-5 D. Lajovic 30-15 40-30 1-4 → 2-4 G. Zeppieri 30-15 1-3 → 1-4 D. Lajovic 0-15 30-15 40-30 0-3 → 1-3 G. Zeppieri 30-0 40-15 0-2 → 0-3 D. Lajovic 15-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 G. Zeppieri 30-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1

A. Bogdan / R. Masarova vs U. Eikeri / C. Harrison



GS Australian Open A. Bogdan / R. Masarova A. Bogdan / R. Masarova 6 6 U. Eikeri / C. Harrison U. Eikeri / C. Harrison 4 4 Vincitore: A. Bogdan / R. Masarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Bogdan / R. Masarova 15-15 30-15 40-30 5-4 → 6-4 U. Eikeri / C. Harrison 15-15 15-0 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Bogdan / R. Masarova 15-0 40-15 ace ace 3-4 → 4-4 U. Eikeri / C. Harrison 0-30 15-40 40-40 3-3 → 3-4 A. Bogdan / R. Masarova 0-15 40-15 2-3 → 3-3 U. Eikeri / C. Harrison 0-15 30-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Bogdan / R. Masarova 15-0 15-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 U. Eikeri / C. Harrison 30-0 30-15 30-30 40-40 1-1 → 1-2 A. Bogdan / R. Masarova 15-0 ace 15-15 df 30-30 40-40 df 1-0 → 1-1 U. Eikeri / C. Harrison 15-15 30-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Bogdan / R. Masarova 30-0 30-15 df ace 5-4 → 6-4 U. Eikeri / C. Harrison 30-0 40-30 5-3 → 5-4 A. Bogdan / R. Masarova 40-A 15-0 40-A 15-30 30-30 40-40 4-3 → 5-3 U. Eikeri / C. Harrison 15-0 30-30 15-15 4-2 → 4-3 A. Bogdan / R. Masarova 15-0 40-0 30-0 3-2 → 4-2 U. Eikeri / C. Harrison 15-0 30-15 3-1 → 3-2 A. Bogdan / R. Masarova 30-0 40-0 2-1 → 3-1 U. Eikeri / C. Harrison 15-15 30-30 1-1 → 2-1 A. Bogdan / R. Masarova 15-15 1-0 → 1-1 U. Eikeri / C. Harrison 30-15 40-40 0-0 → 1-0

A. Krunic vs C. Burel



GS Australian Open A. Krunic A. Krunic 4 1 C. Burel C. Burel 6 6 Vincitore: C. Burel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Burel 30-0 30-15 40-30 40-A A-40 40-A A-40 1-5 → 1-6 A. Krunic 15-0 30-15 30-40 1-4 → 1-5 C. Burel 40-0 1-3 → 1-4 A. Krunic 15-0 30-15 30-30 1-2 → 1-3 C. Burel 30-0 1-1 → 1-2 A. Krunic 0-15 df 15-15 30-15 30-40 1-0 → 1-1 C. Burel 15-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Burel 0-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Burel 15-30 15-15 4-4 → 4-5 A. Krunic 15-15 df 30-30 4-3 → 4-4 C. Burel 15-0 15-30 30-30 3-3 → 4-3 A. Krunic 40-30 0-15 0-40 df 3-2 → 3-3 C. Burel 15-15 2-2 → 3-2 A. Krunic 30-0 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 C. Burel 0-30 15-40 df 1-1 → 2-1 A. Krunic 30-15 40-40 0-1 → 1-1 C. Burel 15-0 40-15 30-15 0-0 → 0-1

A. Potapova / Y. Sizikova vs V. Kudermetova / A. Pavlyuchenkova



GS Australian Open A. Potapova / Y. Sizikova A. Potapova / Y. Sizikova 6 2 2 V. Kudermetova / A. Pavlyuchenkova V. Kudermetova / A. Pavlyuchenkova 2 6 6 Vincitore: V. Kudermetova / A. Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 V. Kudermetova / A. Pavlyuchenkova 40-0 2-5 → 2-6 A. Potapova / Y. Sizikova 0-15 15-30 40-30 1-5 → 2-5 V. Kudermetova / A. Pavlyuchenkova 30-15 1-4 → 1-5 A. Potapova / Y. Sizikova 40-0 0-4 → 1-4 V. Kudermetova / A. Pavlyuchenkova 15-0 30-15 0-3 → 0-4 A. Potapova / Y. Sizikova 0-15 0-30 15-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 V. Kudermetova / A. Pavlyuchenkova 15-0 40-0 30-0 ace 0-1 → 0-2 A. Potapova / Y. Sizikova 30-15 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. Kudermetova / A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 A. Potapova / Y. Sizikova 30-15 40-30 1-5 → 2-5 V. Kudermetova / A. Pavlyuchenkova 15-15 30-30 1-4 → 1-5 A. Potapova / Y. Sizikova 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-A df df A-40 ace 40-A df 1-3 → 1-4 V. Kudermetova / A. Pavlyuchenkova 15-15 30-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Potapova / Y. Sizikova 15-0 15-15 15-40 1-1 → 1-2 V. Kudermetova / A. Pavlyuchenkova 30-15 1-0 → 1-1 A. Potapova / Y. Sizikova 15-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 V. Kudermetova / A. Pavlyuchenkova 15-15 df 15-30 5-2 → 6-2 A. Potapova / Y. Sizikova 15-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 V. Kudermetova / A. Pavlyuchenkova 15-0 40-15 4-1 → 4-2 A. Potapova / Y. Sizikova 30-15 40-30 3-1 → 4-1 V. Kudermetova / A. Pavlyuchenkova 30-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 A. Potapova / Y. Sizikova 0-15 15-30 40-30 2-0 → 3-0 V. Kudermetova / A. Pavlyuchenkova 15-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Potapova / Y. Sizikova 15-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

E. Cocciaretto vs (Q) L. Sun



GS Australian Open E. Cocciaretto E. Cocciaretto 6 7 L. Sun L. Sun 1 5 Vincitore: E. Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 E. Cocciaretto 30-15 6-5 → 7-5 L. Sun 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 E. Cocciaretto 15-30 0-30 30-30 4-5 → 5-5 L. Sun 30-0 40-15 4-4 → 4-5 E. Cocciaretto 15-0 30-15 3-4 → 4-4 L. Sun 15-15 40-15 3-3 → 3-4 E. Cocciaretto 15-0 2-3 → 3-3 L. Sun 15-15 df 40-15 2-2 → 2-3 E. Cocciaretto 15-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Sun 15-15 30-30 ace 1-1 → 1-2 E. Cocciaretto 15-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 L. Sun 15-0 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-40 15-30 30-40 A-40 5-1 → 6-1 L. Sun 0-15 15-30 4-1 → 5-1 E. Cocciaretto 15-0 30-15 40-30 3-1 → 4-1 L. Sun 15-15 30-15 40-40 2-1 → 3-1 E. Cocciaretto 15-15 30-40 40-40 1-1 → 2-1 L. Sun 15-0 30-30 15-15 1-0 → 1-1 E. Cocciaretto 40-30 30-15 0-0 → 1-0

P. Tsitsipas / S. Tsitsipas vs D. Altmaier / M. Reyes-Varela



GS Australian Open P. Tsitsipas / S. Tsitsipas P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 5 5 D. Altmaier / M. Reyes-Varela D. Altmaier / M. Reyes-Varela 7 7 Vincitore: D. Altmaier / M. Reyes-Varela Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Altmaier / M. Reyes-Varela 30-0 40-15 5-6 → 5-7 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 0-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 D. Altmaier / M. Reyes-Varela 15-15 5-4 → 5-5 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 30-15 4-4 → 5-4 D. Altmaier / M. Reyes-Varela 0-15 30-15 30-30 40-40 4-3 → 4-4 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 30-0 30-15 40-30 df 3-3 → 4-3 D. Altmaier / M. Reyes-Varela 30-0 3-2 → 3-3 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 15-0 ace 2-2 → 3-2 D. Altmaier / M. Reyes-Varela 15-15 2-1 → 2-2 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 D. Altmaier / M. Reyes-Varela 0-15 30-15 40-30 40-40 40-A A-40 40-A A-40 1-0 → 1-1 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Altmaier / M. Reyes-Varela 0-15 15-30 30-40 A-40 5-6 → 5-7 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-40 5-5 → 5-6 D. Altmaier / M. Reyes-Varela 15-15 15-30 40-40 40-A A-40 5-4 → 5-5 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 40-0 4-4 → 5-4 D. Altmaier / M. Reyes-Varela 15-0 4-3 → 4-4 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 30-0 30-15 df 40-30 3-3 → 4-3 D. Altmaier / M. Reyes-Varela 15-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 30-15 2-2 → 3-2 D. Altmaier / M. Reyes-Varela 15-15 15-40 40-40 2-1 → 2-2 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 D. Altmaier / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 1-0 → 1-1 P. Tsitsipas / S. Tsitsipas 40-0 0-0 → 1-0

GS Australian Open A. Bublik A. Bublik 4 2 6 S. Nagal [28] S. Nagal [28] 6 6 7 Vincitore: S. Nagal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* 0*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3-6* df 4-6* 5*-6 df 6-6 → 6-7 S. Nagal 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Bublik 15-0 30-0 5-5 → 6-5 S. Nagal 15-15 15-0 15-40 4-5 → 5-5 A. Bublik 15-0 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 S. Nagal 30-0 3-4 → 3-5 A. Bublik 15-0 30-30 30-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Nagal 0-30 30-30 A-40 3-2 → 3-3 A. Bublik 30-0 40-15 ace ace 2-2 → 3-2 S. Nagal 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Bublik 15-0 30-30 40-40 df 1-1 → 2-1 S. Nagal 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Bublik 15-0 ace 30-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Nagal 15-0 15-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Bublik 30-0 1-5 → 2-5 S. Nagal 30-0 40-15 1-4 → 1-5 A. Bublik 0-15 30-15 ace 40-40 1-3 → 1-4 S. Nagal 0-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Bublik 15-30 ace 40-30 0-2 → 1-2 S. Nagal 15-40 15-15 30-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Bublik 0-30 30-40 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Nagal 0-15 15-15 4-5 → 4-6 A. Bublik 15-0 30-0 3-5 → 4-5 S. Nagal 40-0 40-15 3-4 → 3-5 A. Bublik 40-0 40-30 2-4 → 3-4 S. Nagal 0-30 0-40 1-4 → 2-4 A. Bublik 15-0 ace 30-30 40-30 40-A df 1-3 → 1-4 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Bublik 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Nagal 0-15 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Bublik 15-0 40-15 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))(31) A. Bublikvs (Q) S. Nagal

(WC) K. McPhee / (WC) A. Sharma vs (WC) T. Preston / (WC) A. Rodionova



GS Australian Open K. McPhee / A. Sharma K. McPhee / A. Sharma 6 6 T. Preston / A. Rodionova T. Preston / A. Rodionova 7 7 Vincitore: T. Preston / A. Rodionova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-2 0-4* 0*-6 6-6 → 6-7 K. McPhee / A. Sharma 15-0 30-30 30-40 40-A 40-40 5-6 → 6-6 T. Preston / A. Rodionova 15-15 df 30-30 5-5 → 5-6 K. McPhee / A. Sharma 0-15 15-15 30-30 4-5 → 5-5 T. Preston / A. Rodionova 15-15 40-15 4-4 → 4-5 K. McPhee / A. Sharma 30-0 40-15 3-4 → 4-4 T. Preston / A. Rodionova 15-15 40-30 3-3 → 3-4 K. McPhee / A. Sharma 40-0 2-3 → 3-3 T. Preston / A. Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-30 40-A 40-40 2-2 → 2-3 K. McPhee / A. Sharma 30-15 1-2 → 2-2 T. Preston / A. Rodionova 40-0 1-1 → 1-2 K. McPhee / A. Sharma 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 T. Preston / A. Rodionova 0-15 15-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-1* 1*-3 1-4* 1*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 T. Preston / A. Rodionova 30-0 15-0 30-15 6-5 → 6-6 K. McPhee / A. Sharma 15-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Preston / A. Rodionova 15-15 30-30 df 4-5 → 5-5 K. McPhee / A. Sharma 40-0 ace 3-5 → 4-5 T. Preston / A. Rodionova 15-15 30-30 40-40 2-5 → 3-5 K. McPhee / A. Sharma 0-15 2-4 → 2-5 T. Preston / A. Rodionova 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 2-3 → 2-4 T. Preston / A. Rodionova 30-15 30-40 1-3 → 2-3 T. Preston / A. Rodionova 40-0 1-2 → 1-3 K. McPhee / A. Sharma 15-0 0-2 → 1-2 T. Preston / A. Rodionova 15-15 40-15 0-1 → 0-2 K. McPhee / A. Sharma 0-15 0-30 15-40 df 0-0 → 0-1

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

R. Safiullin vs (28) T. Griekspoor



GS Australian Open R. Safiullin R. Safiullin 6 6 6 4 5 T. Griekspoor T. Griekspoor 2 3 7 6 7 Vincitore: T. Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 5-7 T. Griekspoor 15-0 40-0 5-6 → 5-7 R. Safiullin 15-40 30-40 5-5 → 5-6 T. Griekspoor 15-0 30-15 40-30 5-4 → 5-5 R. Safiullin 15-0 30-15 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A ace 40-40 40-A ace 40-40 40-A ace 40-40 A-40 df 4-3 → 4-4 R. Safiullin 15-0 15-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 0-15 0-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Safiullin 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 30-15 30-40 40-40 2-1 → 2-2 R. Safiullin 40-0 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Safiullin 15-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 T. Griekspoor 15-15 4-5 → 4-6 R. Safiullin 30-0 3-5 → 4-5 T. Griekspoor 15-15 2-5 → 3-5 T. Griekspoor 30-30 2-4 → 2-5 R. Safiullin 40-0 1-5 T. Griekspoor 1-4 → 1-5 R. Safiullin 0-30 15-40 1-3 → 1-4 T. Griekspoor 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Safiullin 15-0 2-1 R. Safiullin 15-15 15-40 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Safiullin 40-15 0-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3*-6 6-6 → 6-7 R. Safiullin 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Griekspoor 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Safiullin 0-15 0-30 30-30 4-5 → 5-5 T. Griekspoor 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Safiullin 15-0 ace 30-15 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Griekspoor 30-0 30-30 40-30 A-40 3-3 → 3-4 R. Safiullin 30-0 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 30-0 40-15 2-2 → 2-3 R. Safiullin 15-0 40-15 ace 15-15 ace 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 A-40 1-1 → 1-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Safiullin 30-0 5-3 → 6-3 T. Griekspoor 15-15 15-30 40-40 5-2 → 5-3 R. Safiullin 30-15 df 40-15 4-2 → 5-2 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 R. Safiullin 15-0 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 30-0 2-1 → 2-2 R. Safiullin 30-15 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Safiullin 15-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Griekspoor 0-30 15-30 15-40 df 5-2 → 6-2 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 T. Griekspoor 30-15 40-15 4-1 → 4-2 R. Safiullin 0-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 T. Griekspoor 0-30 15-0 ace 3-0 → 3-1 R. Safiullin 15-0 ace 40-0 40-15 ace 2-0 → 3-0 T. Griekspoor 15-15 30-30 1-0 → 2-0 R. Safiullin 15-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

(29) L. Zhu vs O. Dodin



GS Australian Open L. Zhu L. Zhu 4 3 O. Dodin O. Dodin 6 6 Vincitore: O. Dodin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Zhu 0-15 df 0-40 30-40 df 15-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 O. Dodin 15-0 15-15 df 30-30 3-4 → 3-5 L. Zhu 0-15 df 30-30 ace 40-30 ace 2-4 → 3-4 O. Dodin 15-15 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 df 40-A A-40 df 40-40 A-40 df 40-40 2-3 → 2-4 L. Zhu 15-0 40-40 1-3 → 2-3 O. Dodin 0-40 15-40 40-40 ace 1-2 → 1-3 L. Zhu 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 O. Dodin 15-0 15-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Zhu 15-0 30-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 O. Dodin 15-0 30-15 40-30 4-5 → 4-6 L. Zhu 0-15 40-15 3-5 → 4-5 O. Dodin 15-15 3-4 → 3-5 L. Zhu 15-0 40-0 2-4 → 3-4 O. Dodin 15-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Zhu 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 O. Dodin 30-0 2-1 → 2-2 L. Zhu 30-0 40-15 df ace 1-1 → 2-1 O. Dodin 0-15 15-30 40-30 A-40 1-0 → 1-1 L. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

K. Boulter vs Y. Yuan



GS Australian Open K. Boulter K. Boulter 7 7 Y. Yuan Y. Yuan 5 6 Vincitore: K. Boulter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1*-0 2*-0 4-0* 5*-0 5*-1 df 6-6 → 7-6 K. Boulter 15-15 ace 5-6 → 6-6 Y. Yuan 15-0 30-15 30-0 5-5 → 5-6 K. Boulter 15-15 15-30 40-40 df 40-30 40-40 df 40-A df 5-4 → 5-5 Y. Yuan 0-15 0-30 30-30 15-30 30-40 4-4 → 5-4 K. Boulter 0-15 3-4 → 4-4 Y. Yuan 30-30 15-15 3-3 → 3-4 K. Boulter 0-30 df 30-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Y. Yuan 40-15 2-2 → 2-3 K. Boulter 15-30 40-30 30-30 1-2 → 2-2 Y. Yuan 30-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 K. Boulter 15-0 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Y. Yuan 15-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 K. Boulter 15-0 40-15 6-5 → 7-5 Y. Yuan 0-30 15-40 5-5 → 6-5 K. Boulter 15-15 40-15 4-5 → 5-5 Y. Yuan 40-15 4-4 → 4-5 K. Boulter 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 3-4 → 4-4 Y. Yuan 15-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Boulter 15-0 2-3 → 3-3 Y. Yuan 40-15 2-2 → 2-3 K. Boulter 0-30 15-30 ace df 2-1 → 2-2 Y. Yuan 0-15 0-40 15-40 df 1-1 → 2-1 K. Boulter 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Yuan 30-0 40-15 0-0 → 0-1

(13) M. Kato / (13) A. Sutjiadi vs E. Alexandrova / A. Kalinskaya



GS Australian Open M. Kato / A. Sutjiadi [13] M. Kato / A. Sutjiadi [13] 3 6 5 E. Alexandrova / A. Kalinskaya E. Alexandrova / A. Kalinskaya 6 0 7 Vincitore: E. Alexandrova / A. Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 E. Alexandrova / A. Kalinskaya 15-15 df 30-15 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 M. Kato / A. Sutjiadi 0-15 0-30 15-40 5-5 → 5-6 E. Alexandrova / A. Kalinskaya 40-0 5-4 → 5-5 M. Kato / A. Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 30-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 4-4 → 5-4 E. Alexandrova / A. Kalinskaya 15-15 15-30 4-3 → 4-4 M. Kato / A. Sutjiadi 30-15 40-30 3-3 → 4-3 E. Alexandrova / A. Kalinskaya 15-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Kato / A. Sutjiadi 0-15 15-30 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Alexandrova / A. Kalinskaya 30-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Kato / A. Sutjiadi 15-0 1-1 → 2-1 M. Kato / A. Sutjiadi 15-30 0-30 1-0 → 1-1 M. Kato / A. Sutjiadi 15-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 E. Alexandrova / A. Kalinskaya 15-15 15-0 30-15 30-40 40-A A-40 40-A A-40 40-A A-40 40-40 ace ace A-40 40-40 df ace A-40 40-A ace A-40 5-0 → 6-0 M. Kato / A. Sutjiadi 30-15 4-0 → 5-0 E. Alexandrova / A. Kalinskaya 15-15 30-30 3-0 → 4-0 M. Kato / A. Sutjiadi 15-0 30-15 2-0 → 3-0 E. Alexandrova / A. Kalinskaya 15-15 30-15 30-40 df 1-0 → 2-0 M. Kato / A. Sutjiadi 15-15 15-0 30-30 30-15 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Alexandrova / A. Kalinskaya 15-15 15-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Kato / A. Sutjiadi 15-15 30-15 df 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 E. Alexandrova / A. Kalinskaya 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Kato / A. Sutjiadi 15-15 15-30 30-30 2-3 → 2-4 E. Alexandrova / A. Kalinskaya 0-15 15-30 1-3 → 2-3 M. Kato / A. Sutjiadi 15-0 40-15 0-3 → 1-3 E. Alexandrova / A. Kalinskaya 30-0 40-15 0-2 → 0-3 M. Kato / A. Sutjiadi 30-30 15-15 40-40 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-15 ace 0-0 → 0-1

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) R. Zarazua vs M. Trevisan



GS Australian Open R. Zarazua [2] R. Zarazua [2] 6 4 2 M. Trevisan M. Trevisan 4 6 6 Vincitore: M. Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Trevisan 15-40 30-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 R. Zarazua 15-0 30-0 40-30 1-5 → 2-5 M. Trevisan 15-0 40-0 1-4 → 1-5 R. Zarazua 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. Trevisan 15-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Zarazua 0-15 0-40 1-1 → 1-2 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 R. Zarazua 30-30 30-15 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Trevisan 0-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 R. Zarazua 0-30 15-40 4-4 → 4-5 M. Trevisan 15-0 15-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Zarazua 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 3-2 → 3-3 R. Zarazua 0-15 15-30 ace 30-40 3-1 → 3-2 M. Trevisan 15-15 15-30 40-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Zarazua 15-15 30-15 30-40 40-40 2-0 → 2-1 M. Trevisan 0-15 15-30 30-40 1-0 → 2-0 R. Zarazua 0-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Trevisan 15-0 15-15 15-40 15-30 40-40 5-4 → 6-4 R. Zarazua 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Trevisan 40-15 15-15 4-3 → 4-4 R. Zarazua 15-15 30-30 40-40 A-40 40-40 3-3 → 4-3 M. Trevisan 40-0 40-15 3-2 → 3-3 R. Zarazua 30-0 30-30 30-15 df 40-30 2-2 → 3-2 M. Trevisan 15-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Zarazua 15-0 30-0 1-1 → 2-1 M. Trevisan 15-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Zarazua 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

M. Giron vs J. Draper



GS Australian Open M. Giron M. Giron 4 6 6 0 2 J. Draper J. Draper 6 3 4 6 6 Vincitore: J. Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 M. Giron 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 J. Draper 0-15 ace 2-4 → 2-5 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Draper 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Giron 15-0 30-15 1-2 → 2-2 J. Draper 0-15 0-2 → 1-2 M. Giron 0-15 0-40 0-1 → 0-2 J. Draper 15-15 30-30 30-40 40-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 0-6 M. Giron 0-30 0-15 15-40 0-5 → 0-6 J. Draper 15-0 30-15 0-4 → 0-5 M. Giron 15-30 30-40 0-3 → 0-4 J. Draper 15-0 30-15 40-30 0-2 → 0-3 M. Giron 0-15 15-30 30-40 df 0-1 → 0-2 J. Draper 15-40 15-15 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Giron 0-15 30-30 df 5-4 → 6-4 J. Draper 15-0 30-0 30-15 ace 5-3 → 5-4 M. Giron 30-0 40-30 4-3 → 5-3 J. Draper 30-40 30-30 40-40 ace df 3-3 → 4-3 M. Giron 15-0 ace 30-15 ace 2-3 → 3-3 J. Draper 15-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Giron 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Draper 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Giron 0-1 → 1-1 J. Draper 15-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Giron 15-15 15-30 30-40 40-40 ace 5-3 → 6-3 J. Draper 0-15 15-30 ace 5-2 → 5-3 M. Giron 15-0 30-0 40-30 40-40 ace 4-2 → 5-2 J. Draper 15-15 30-15 ace 4-1 → 4-2 M. Giron 15-0 3-1 → 4-1 J. Draper 15-0 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Giron 15-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Draper 0-15 15-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Giron 0-15 15-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Draper 30-40 15-0 15-15 30-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 4-5 → 4-6 M. Giron 30-15 ace 3-5 → 4-5 J. Draper 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Giron 0-15 15-30 A-40 ace 2-4 → 3-4 J. Draper 15-0 30-15 2-3 → 2-4 M. Giron 0-30 0-40 2-2 → 2-3 J. Draper 30-0 30-15 30-30 40-40 1-2 → 2-2 M. Giron 30-0 30-15 30-40 df 1-1 → 1-2 J. Draper 0-15 0-40 0-1 → 1-1 M. Giron 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

C. Osorio / Y. Putintseva vs (3) S. Hunter / (3) K. Siniakova



GS Australian Open C. Osorio / Y. Putintseva C. Osorio / Y. Putintseva 5 5 S. Hunter / K. Siniakova S. Hunter / K. Siniakova 7 7 Vincitore: S. Hunter / K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Hunter / K. Siniakova 15-0 30-15 5-6 → 5-7 C. Osorio / Y. Putintseva 0-40 5-5 → 5-6 S. Hunter / K. Siniakova 15-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Osorio / Y. Putintseva 15-0 15-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 4-4 → 5-4 S. Hunter / K. Siniakova 0-15 30-15 4-3 → 4-4 C. Osorio / Y. Putintseva 15-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Hunter / K. Siniakova 15-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Osorio / Y. Putintseva 15-0 15-30 3-1 → 3-2 S. Hunter / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 C. Osorio / Y. Putintseva 0-15 30-15 40-30 2-0 → 3-0 S. Hunter / K. Siniakova 15-15 15-30 30-40 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Osorio / Y. Putintseva 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Hunter / K. Siniakova 0-15 30-30 5-6 → 5-7 C. Osorio / Y. Putintseva 15-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 S. Hunter / K. Siniakova 15-0 ace 5-4 → 5-5 C. Osorio / Y. Putintseva 15-15 15-40 df 5-3 → 5-4 S. Hunter / K. Siniakova 15-0 ace 5-2 → 5-3 C. Osorio / Y. Putintseva 40-0 4-2 → 5-2 S. Hunter / K. Siniakova 30-0 30-15 40-30 4-1 → 4-2 C. Osorio / Y. Putintseva 0-15 15-30 df 3-1 → 4-1 S. Hunter / K. Siniakova 0-15 30-15 30-40 2-1 → 3-1 C. Osorio / Y. Putintseva 30-0 40-15 df 40-30 1-1 → 2-1 S. Hunter / K. Siniakova 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Osorio / Y. Putintseva 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0

T. Mihalikova / Y. Xu vs (8) B. Haddad Maia / (8) T. Townsend



GS Australian Open T. Mihalikova / Y. Xu T. Mihalikova / Y. Xu 5 2 B. Haddad Maia / T. Townsend [8] B. Haddad Maia / T. Townsend [8] 7 6 Vincitore: B. Haddad Maia / T. Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Haddad Maia / T. Townsend 15-0 40-0 2-5 → 2-6 T. Mihalikova / Y. Xu 0-30 15-40 2-4 → 2-5 B. Haddad Maia / T. Townsend 40-A 0-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-3 → 2-4 T. Mihalikova / Y. Xu 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 B. Haddad Maia / T. Townsend 15-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 T. Mihalikova / Y. Xu 0-15 0-30 1-1 → 1-2 B. Haddad Maia / T. Townsend 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 T. Mihalikova / Y. Xu 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 B. Haddad Maia / T. Townsend 40-0 40-15 5-6 → 5-7 T. Mihalikova / Y. Xu 0-15 df 5-5 → 5-6 B. Haddad Maia / T. Townsend 0-15 4-5 → 5-5 T. Mihalikova / Y. Xu 15-15 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 B. Haddad Maia / T. Townsend 15-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Mihalikova / Y. Xu 15-15 30-15 3-3 → 3-4 B. Haddad Maia / T. Townsend 30-0 30-30 30-40 2-3 → 3-3 T. Mihalikova / Y. Xu 15-0 30-0 40-15 1-3 → 2-3 B. Haddad Maia / T. Townsend 15-0 15-30 15-40 0-3 → 1-3 T. Mihalikova / Y. Xu 0-30 30-30 0-2 → 0-3 B. Haddad Maia / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 T. Mihalikova / Y. Xu 0-15 0-40 0-0 → 0-1

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Fils vs J. Vesely



GS Australian Open A. Fils A. Fils 4 7 6 6 J. Vesely J. Vesely 6 5 2 3 Vincitore: A. Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 A. Fils 15-0 ace 5-3 → 6-3 J. Vesely 0-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 A. Fils 15-0 ace 3-3 → 4-3 J. Vesely 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Fils 2-2 → 3-2 J. Vesely 15-0 15-30 ace 2-1 → 2-2 A. Fils 0-15 30-30 40-30 40-A 1-1 → 2-1 J. Vesely 15-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Fils 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Vesely 15-0 15-30 30-40 5-2 → 6-2 A. Fils 40-0 4-2 → 5-2 J. Vesely 15-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Fils 15-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Vesely 15-0 15-15 30-30 40-40 40-A A-40 40-A A-40 40-A A-40 3-0 → 3-1 A. Fils 30-0 ace ace 2-0 → 3-0 J. Vesely 15-40 15-15 1-0 → 2-0 A. Fils 15-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Vesely 15-15 ace 0-15 30-15 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Fils 15-0 30-0 ace 5-5 → 6-5 J. Vesely 15-15 40-30 5-4 → 5-5 A. Fils 15-15 30-30 ace 4-4 → 5-4 J. Vesely 15-0 30-15 40-40 4-3 → 4-4 A. Fils 30-15 ace 3-3 → 4-3 J. Vesely 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Fils 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Fils 15-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Vesely 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Fils 30-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Vesely 15-15 df 15-30 30-40 df 4-5 → 4-6 A. Fils 15-0 30-0 ace ace 3-5 → 4-5 J. Vesely 15-0 30-0 40-15 3-4 → 3-5 A. Fils 15-15 30-15 40-30 2-4 → 3-4 J. Vesely 0-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 A. Fils 0-15 1-3 → 2-3 J. Vesely 30-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Vesely 15-0 30-0 1-1 → 1-2 J. Vesely 15-0 15-15 30-30 40-30 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 1-0 → 1-1 A. Fils 15-0 15-15 30-15 ace 0-0 → 1-0

F. Cerundolo / T. Etcheverry vs (13) N. Mahut / (13) E. Roger-Vasselin



GS Australian Open F. Cerundolo / T. Etcheverry [22] F. Cerundolo / T. Etcheverry [22] 40 4 1 N. Mahut / E. Roger-Vasselin [13] • N. Mahut / E. Roger-Vasselin [13] A 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 0-15 30-30 30-40 A-40 1-5 F. Cerundolo / T. Etcheverry 15-0 30-15 30-30 1-4 → 1-5 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Cerundolo / T. Etcheverry 15-0 30-15 30-40 40-A 1-2 → 1-3 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 40-0 1-1 → 1-2 F. Cerundolo / T. Etcheverry 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cerundolo / T. Etcheverry 15-0 30-0 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 4-5 → 4-6 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-15 ace 4-4 → 4-5 F. Cerundolo / T. Etcheverry 15-15 3-4 → 4-4 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-15 3-3 → 3-4 F. Cerundolo / T. Etcheverry 30-0 ace 2-3 → 3-3 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 0-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Cerundolo / T. Etcheverry 30-0 15-0 1-2 → 2-2 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 1-1 → 1-2 F. Cerundolo / T. Etcheverry 30-0 ace 40-0 15-0 0-1 → 1-1 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 40-0 30-0 0-0 → 0-1

GS Australian Open K. Kawa / M. Kostyuk • K. Kawa / M. Kostyuk 40 6 5 T. Maria / A. Rus T. Maria / A. Rus 40 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Kawa / M. Kostyuk 15-0 30-30 df 40-40 5-2 T. Maria / A. Rus 0-40 4-2 → 5-2 K. Kawa / M. Kostyuk 15-15 df 15-40 40-40 df 3-2 → 4-2 T. Maria / A. Rus 0-15 15-30 30-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Kawa / M. Kostyuk 15-15 30-40 2-1 → 2-2 T. Maria / A. Rus 15-0 40-15 40-30 40-A 1-1 → 2-1 K. Kawa / M. Kostyuk 30-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Maria / A. Rus 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 K. Kawa / M. Kostyuk 30-0 5-0 → 6-0 T. Maria / A. Rus 30-15 30-40 4-0 → 5-0 K. Kawa / M. Kostyuk 3-0 → 4-0 T. Maria / A. Rus 0-30 15-40 2-0 → 3-0 K. Kawa / M. Kostyuk 30-15 1-0 → 2-0 T. Maria / A. Rus 15-0 30-15 30-40 df 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))K. Kawa/ M. Kostyukvs T. Maria/ A. Rus

N. Barrientos / R. Matos vs Y. Bhambri / R. Haase



GS Australian Open N. Barrientos / R. Matos N. Barrientos / R. Matos 1 7 7 Y. Bhambri / R. Haase Y. Bhambri / R. Haase 6 6 6 Vincitore: N. Barrientos / R. Matos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-2* 3*-3 4-4* 6-6* 6*-7 7*-7 9-7* df 6-6 → 7-6 N. Barrientos / R. Matos 15-0 30-0 5-6 → 6-6 Y. Bhambri / R. Haase 15-0 5-5 → 5-6 N. Barrientos / R. Matos 0-15 0-30 15-40 40-40 4-5 → 5-5 Y. Bhambri / R. Haase 0-15 15-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Barrientos / R. Matos 15-15 30-15 3-4 → 4-4 Y. Bhambri / R. Haase 15-0 40-15 3-3 → 3-4 N. Barrientos / R. Matos 0-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Y. Bhambri / R. Haase 30-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 N. Barrientos / R. Matos 15-0 40-0 1-2 → 2-2 Y. Bhambri / R. Haase 30-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 Y. Bhambri / R. Haase 30-0 0-1 → 1-1 Y. Bhambri / R. Haase 0-15 0-30 15-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2-4* 4*-4 5-5* 5*-6 6*-6 7-7* 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 Y. Bhambri / R. Haase 40-0 6-5 → 6-6 N. Barrientos / R. Matos 30-0 40-15 5-5 → 6-5 Y. Bhambri / R. Haase 15-0 30-0 5-4 → 5-5 N. Barrientos / R. Matos 15-0 15-15 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Y. Bhambri / R. Haase 15-15 df 30-30 A-40 df 4-3 → 4-4 N. Barrientos / R. Matos 0-15 15-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A A-40 40-A A-40 40-A 40-40 4-2 → 4-3 Y. Bhambri / R. Haase 15-0 15-30 30-40 3-2 → 4-2 N. Barrientos / R. Matos 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Y. Bhambri / R. Haase 2-1 → 2-2 N. Barrientos / R. Matos 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Y. Bhambri / R. Haase 0-30 15-40 0-1 → 1-1 N. Barrientos / R. Matos 15-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Y. Bhambri / R. Haase 15-0 ace 1-5 → 1-6 N. Barrientos / R. Matos 15-0 ace 30-15 40-30 ace df 0-5 → 1-5 Y. Bhambri / R. Haase 0-15 40-30 0-4 → 0-5 N. Barrientos / R. Matos 0-15 15-30 30-40 0-3 → 0-4 Y. Bhambri / R. Haase 40-0 0-2 → 0-3 N. Barrientos / R. Matos 0-15 15-30 df 0-1 → 0-2 Y. Bhambri / R. Haase 15-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

B. Zapata Miralles vs (32) J. Lehecka



GS Australian Open B. Zapata Miralles B. Zapata Miralles 3 2 3 J. Lehecka J. Lehecka 6 6 6 Vincitore: J. Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 B. Zapata Miralles 15-0 df 3-5 → 3-6 J. Lehecka 0-15 30-15 40-30 3-4 → 3-5 B. Zapata Miralles 15-30 3-3 → 3-4 J. Lehecka 15-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Zapata Miralles 30-0 2-2 → 3-2 J. Lehecka 0-15 0-30 15-40 40-40 ace 2-1 → 2-2 B. Zapata Miralles 40-0 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-15 15-0 40-30 1-0 → 1-1 B. Zapata Miralles 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Lehecka 15-0 2-5 → 2-6 B. Zapata Miralles 15-15 30-30 40-40 2-4 → 2-5 J. Lehecka 30-15 30-30 1-4 → 2-4 B. Zapata Miralles 15-15 30-40 40-40 1-3 → 1-4 J. Lehecka 15-15 30-15 1-2 → 1-3 B. Zapata Miralles 40-0 ace 0-2 → 1-2 J. Lehecka 15-15 40-15 0-1 → 0-2 B. Zapata Miralles 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Lehecka 15-0 30-15 40-30 3-5 → 3-6 B. Zapata Miralles 15-0 15-30 40-40 df 2-5 → 3-5 J. Lehecka 40-0 15-0 2-4 → 2-5 B. Zapata Miralles 0-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Zapata Miralles 15-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Lehecka 30-15 30-30 1-1 → 1-2 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-15 40-30 A-40 0-0 → 0-1

S. Kwon vs (Q) L. Klein



GS Australian Open S. Kwon S. Kwon 6 6 6 3 L. Klein L. Klein 7 4 7 6 Vincitore: L. Klein Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 L. Klein 15-0 40-15 3-5 → 3-6 S. Kwon 15-15 30-15 30-30 df 40-40 A-40 df 40-40 ace df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df 3-4 → 3-5 L. Klein 0-15 30-15 ace 3-3 → 3-4 S. Kwon 15-15 30-15 40-30 df 40-A A-40 40-A A-40 2-3 → 3-3 L. Klein 15-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Kwon 0-30 40-30 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 L. Klein 40-15 1-1 → 1-2 S. Kwon 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Klein 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-2* 0*-3 2-3* 2-4* 3-6* 6-6 → 6-7 L. Klein 15-15 30-30 15-30 6-5 → 6-6 S. Kwon 15-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Klein 15-15 30-15 40-30 5-4 → 5-5 S. Kwon 40-0 4-4 → 5-4 L. Klein 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Kwon 40-0 3-3 → 4-3 L. Klein 40-15 3-2 → 3-3 S. Kwon 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Klein 0-15 0-30 15-30 1-2 → 2-2 S. Kwon 15-15 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 df 1-1 → 1-2 L. Klein 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 S. Kwon 0-30 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Klein 0-30 0-15 15-40 5-4 → 6-4 S. Kwon 30-15 4-4 → 5-4 L. Klein 40-30 30-15 A-40 4-3 → 4-4 S. Kwon 15-0 3-3 → 4-3 L. Klein 0-15 30-30 40-40 3-2 → 3-3 S. Kwon 30-0 2-2 → 3-2 L. Klein 30-0 2-1 → 2-2 S. Kwon 15-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 L. Klein 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 S. Kwon 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-2 0-4* 0*-6 df 6-6 → 6-7 S. Kwon 30-15 30-0 40-15 40-30 40-A A-40 5-6 → 6-6 L. Klein 15-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Kwon 0-40 5-4 → 5-5 L. Klein 0-40 15-0 40-15 5-3 → 5-4 S. Kwon 15-0 4-3 → 5-3 L. Klein 0-30 3-3 → 4-3 S. Kwon 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 L. Klein 30-0 3-1 → 3-2 S. Kwon 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 L. Klein 40-15 2-0 → 2-1 S. Kwon 15-0 30-0 1-0 → 2-0 L. Klein 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

Y. Wang vs (22) S. Cirstea



GS Australian Open Y. Wang Y. Wang 0 7 6 S. Cirstea [22] S. Cirstea [22] 6 5 2 Vincitore: Y. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Y. Wang 40-0 40-15 5-2 → 6-2 S. Cirstea 30-15 30-30 4-2 → 5-2 Y. Wang 0-15 40-30 15-30 3-2 → 4-2 S. Cirstea 0-15 15-30 30-30 2-2 → 3-2 Y. Wang 15-15 40-15 40-30 A-40 1-2 → 2-2 S. Cirstea 15-15 1-1 → 1-2 Y. Wang 0-15 15-15 40-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 S. Cirstea 0-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Y. Wang 15-15 30-15 6-5 → 7-5 S. Cirstea 0-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Y. Wang 15-0 40-0 40-30 4-5 → 5-5 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 3-4 → 4-4 S. Cirstea 15-30 15-15 15-40 2-4 → 3-4 Y. Wang 15-0 1-4 → 2-4 S. Cirstea 15-15 30-30 1-3 → 1-4 Y. Wang 15-15 40-30 40-15 0-3 → 1-3 S. Cirstea 15-0 15-15 40-15 0-2 → 0-3 Y. Wang 15-40 0-1 → 0-2 S. Cirstea 0-15 15-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Y. Wang 0-15 15-30 0-5 → 0-6 S. Cirstea 15-0 30-15 ace 0-4 → 0-5 Y. Wang 0-30 0-40 df 0-3 → 0-4 S. Cirstea 15-0 40-15 0-2 → 0-3 Y. Wang 0-15 30-30 ace 15-15 0-1 → 0-2 S. Cirstea 0-15 15-30 40-30 0-0 → 0-1

R. Arneodo / S. Weissborn vs S. Bolelli / A. Vavassori



GS Australian Open R. Arneodo / S. Weissborn R. Arneodo / S. Weissborn 6 3 6 S. Bolelli / A. Vavassori S. Bolelli / A. Vavassori 3 6 7 Vincitore: S. Bolelli / A. Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 2*-1 3*-1 4-2* 4*-3 5-4* 5*-6 6*-6 6-8* 7*-8 6-6 → 6-7 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Arneodo / S. Weissborn 15-0 30-15 5-5 → 6-5 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Arneodo / S. Weissborn 15-0 40-0 40-30 4-4 → 5-4 S. Bolelli / A. Vavassori 15-15 0-15 15-30 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 R. Arneodo / S. Weissborn 15-0 2-4 → 3-4 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 R. Arneodo / S. Weissborn 15-0 30-0 40-30 df 40-15 ace 40-40 df 2-2 → 2-3 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 15-15 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Arneodo / S. Weissborn 15-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-15 40-40 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Arneodo / S. Weissborn 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Arneodo / S. Weissborn 0-15 30-15 2-5 → 3-5 S. Bolelli / A. Vavassori 15-15 30-15 2-4 → 2-5 R. Arneodo / S. Weissborn 0-15 0-40 2-3 → 2-4 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 30-15 30-30 2-2 → 2-3 R. Arneodo / S. Weissborn 15-0 1-2 → 2-2 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 15-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Arneodo / S. Weissborn 15-15 15-0 15-30 0-1 → 1-1 S. Bolelli / A. Vavassori 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Arneodo / S. Weissborn 15-15 40-15 5-3 → 6-3 S. Bolelli / A. Vavassori 30-15 5-2 → 5-3 R. Arneodo / S. Weissborn 15-15 df 30-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 S. Bolelli / A. Vavassori 0-30 15-30 30-30 40-40 4-1 → 4-2 R. Arneodo / S. Weissborn 15-15 3-1 → 4-1 S. Bolelli / A. Vavassori 15-30 15-15 15-40 2-1 → 3-1 R. Arneodo / S. Weissborn 0-30 40-30 30-30 1-1 → 2-1 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Arneodo / S. Weissborn 0-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Q. Halys / A. Mannarino vs J. Cash / R. Galloway



GS Australian Open Q. Halys / A. Mannarino Q. Halys / A. Mannarino A 5 7 5 J. Cash / R. Galloway • J. Cash / R. Galloway 40 7 5 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Cash / R. Galloway 30-0 40-A A-40 40-A 5-1 Q. Halys / A. Mannarino 30-0 4-1 → 5-1 J. Cash / R. Galloway 0-15 15-15 30-30 3-1 → 4-1 Q. Halys / A. Mannarino 2-1 → 3-1 J. Cash / R. Galloway 15-15 2-0 → 2-1 Q. Halys / A. Mannarino 30-0 40-15 1-0 → 2-0 J. Cash / R. Galloway 0-15 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Q. Halys / A. Mannarino 40-0 ace 6-5 → 7-5 J. Cash / R. Galloway 15-0 15-15 40-15 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df A-40 df 40-A A-40 df 40-A ace 5-5 → 6-5 Q. Halys / A. Mannarino 30-15 4-5 → 5-5 J. Cash / R. Galloway 15-0 ace 4-4 → 4-5 Q. Halys / A. Mannarino 30-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Cash / R. Galloway 15-0 30-30 ace 3-3 → 3-4 Q. Halys / A. Mannarino 2-3 → 3-3 J. Cash / R. Galloway 40-0 2-2 → 2-3 Q. Halys / A. Mannarino 0-15 15-30 30-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Cash / R. Galloway 15-15 df 15-40 40-A df A-40 40-A A-40 40-A A-40 1-1 → 1-2 Q. Halys / A. Mannarino 30-15 0-1 → 1-1 J. Cash / R. Galloway 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Q. Halys / A. Mannarino 15-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 J. Cash / R. Galloway 15-15 5-5 → 5-6 J. Cash / R. Galloway 30-0 40-0 4-4 Q. Halys / A. Mannarino 30-0 3-4 → 4-4 J. Cash / R. Galloway 15-0 40-0 3-3 → 3-4 Q. Halys / A. Mannarino 30-15 ace 2-3 → 3-3 J. Cash / R. Galloway 30-0 ace 2-2 → 2-3 Q. Halys / A. Mannarino 30-0 1-2 → 2-2 J. Cash / R. Galloway 15-0 15-30 30-40 1-1 → 1-2 Q. Halys / A. Mannarino 15-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Cash / R. Galloway 30-30 15-30 40-30 0-0 → 0-1

(6) M. Gonzalez / (6) A. Molteni vs P. Cachin / R. Carballes Baena



GS Australian Open M. Gonzalez / A. Molteni [6] M. Gonzalez / A. Molteni [6] 6 6 P. Cachin / R. Carballes Baena P. Cachin / R. Carballes Baena 2 2 Vincitore: M. Gonzalez / A. Molteni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Gonzalez / A. Molteni 30-0 30-30 5-2 → 6-2 P. Cachin / R. Carballes Baena 0-30 15-40 4-2 → 5-2 M. Gonzalez / A. Molteni 0-15 15-30 4-1 → 4-2 P. Cachin / R. Carballes Baena 15-0 30-30 4-0 → 4-1 M. Gonzalez / A. Molteni 0-15 40-15 40-30 A-40 3-0 → 4-0 P. Cachin / R. Carballes Baena 0-15 15-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-0 → 3-0 M. Gonzalez / A. Molteni 40-0 ace 1-0 → 2-0 P. Cachin / R. Carballes Baena 15-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-15 30-30 5-2 → 6-2 P. Cachin / R. Carballes Baena 0-15 40-30 15-30 5-1 → 5-2 M. Gonzalez / A. Molteni 15-15 40-40 4-1 → 5-1 P. Cachin / R. Carballes Baena 0-15 15-30 40-40 3-1 → 4-1 M. Gonzalez / A. Molteni 30-0 2-1 → 3-1 P. Cachin / R. Carballes Baena 15-0 15-15 df 1-1 → 2-1 M. Gonzalez / A. Molteni 30-15 30-40 df A-40 0-1 → 1-1 P. Cachin / R. Carballes Baena 30-15 40-30 0-0 → 0-1

G. Escobar / A. Nedovyesov vs N. Borges / A. Vukic



GS Australian Open G. Escobar / A. Nedovyesov G. Escobar / A. Nedovyesov 3 7 6 N. Borges / A. Vukic N. Borges / A. Vukic 6 6 7 Vincitore: N. Borges / A. Vukic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 40*-0 0*-1 1-2* 1*-4 2*-4 3-5* 4*-6 5-7* 5*-8 7-8* 7-9* 6-6 → 6-7 G. Escobar / A. Nedovyesov 30-0 5-6 → 6-6 N. Borges / A. Vukic 30-0 5-5 → 5-6 G. Escobar / A. Nedovyesov 15-0 30-0 4-5 → 5-5 N. Borges / A. Vukic 4-4 → 4-5 G. Escobar / A. Nedovyesov 30-0 15-0 40-0 3-4 → 4-4 N. Borges / A. Vukic 30-0 3-3 → 3-4 G. Escobar / A. Nedovyesov 30-0 40-15 2-3 → 3-3 N. Borges / A. Vukic 15-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Escobar / A. Nedovyesov 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 N. Borges / A. Vukic 15-0 40-0 2-0 → 2-1 G. Escobar / A. Nedovyesov 30-15 40-15 1-0 → 2-0 N. Borges / A. Vukic 15-0 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 2-0* 4*-0 4-2* 5*-2 6-3* df 6-6 → 7-6 N. Borges / A. Vukic 15-15 30-30 40-40 6-5 → 6-6 G. Escobar / A. Nedovyesov 15-0 40-15 30-0 40-30 5-5 → 6-5 N. Borges / A. Vukic 30-0 5-4 → 5-5 G. Escobar / A. Nedovyesov 15-0 40-0 4-4 → 5-4 N. Borges / A. Vukic 30-15 4-3 → 4-4 G. Escobar / A. Nedovyesov 15-15 30-30 40-40 df ace 3-3 → 4-3 N. Borges / A. Vukic 0-15 30-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Escobar / A. Nedovyesov 15-0 40-15 30-0 2-2 → 3-2 N. Borges / A. Vukic 0-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 G. Escobar / A. Nedovyesov 0-15 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Borges / A. Vukic 30-15 1-0 → 1-1 G. Escobar / A. Nedovyesov 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Borges / A. Vukic 0-15 40-15 3-5 → 3-6 G. Escobar / A. Nedovyesov 15-0 40-0 40-30 A-40 ace 2-5 → 3-5 N. Borges / A. Vukic 15-15 ace 30-15 40-30 2-4 → 2-5 G. Escobar / A. Nedovyesov 0-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 N. Borges / A. Vukic 15-0 15-15 30-30 1-3 → 1-4 G. Escobar / A. Nedovyesov 15-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 N. Borges / A. Vukic 30-0 0-2 → 0-3 G. Escobar / A. Nedovyesov 0-15 0-30 df 0-1 → 0-2 N. Borges / A. Vukic 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

C. Garcia / K. Mladenovic vs (14) B. Mattek-Sands / (14) X. Wang



GS Australian Open C. Garcia / K. Mladenovic [16] C. Garcia / K. Mladenovic [16] 4 7 6 B. Mattek-Sands / X. Wang [14] B. Mattek-Sands / X. Wang [14] 6 6 2 Vincitore: C. Garcia / K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 C. Garcia / K. Mladenovic 15-15 df 30-30 40-30 df 5-2 → 6-2 B. Mattek-Sands / X. Wang 15-30 15-40 4-2 → 5-2 C. Garcia / K. Mladenovic 0-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 B. Mattek-Sands / X. Wang 0-15 0-30 0-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 C. Garcia / K. Mladenovic 0-30 15-30 30-30 2-1 → 3-1 B. Mattek-Sands / X. Wang 0-15 30-15 40-30 40-A 1-1 → 2-1 C. Garcia / K. Mladenovic 15-0 30-15 30-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Mattek-Sands / X. Wang 15-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-2* 1*-2 1-4* 2-4* 3*-4 4-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 B. Mattek-Sands / X. Wang 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 C. Garcia / K. Mladenovic 0-15 0-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 5-5 → 6-5 B. Mattek-Sands / X. Wang 15-15 ace 15-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 C. Garcia / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-15 4-4 → 5-4 B. Mattek-Sands / X. Wang 15-15 15-30 30-30 4-3 → 4-4 C. Garcia / K. Mladenovic 40-0 30-0 3-3 → 4-3 B. Mattek-Sands / X. Wang 40-0 3-2 → 3-3 C. Garcia / K. Mladenovic 15-15 ace 40-30 30-30 2-2 → 3-2 B. Mattek-Sands / X. Wang 15-15 15-40 1-2 → 2-2 C. Garcia / K. Mladenovic 15-30 15-15 15-40 df 1-1 → 1-2 B. Mattek-Sands / X. Wang 15-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Garcia / K. Mladenovic 15-15 30-30 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Mattek-Sands / X. Wang 15-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Garcia / K. Mladenovic 15-0 30-0 3-5 → 4-5 B. Mattek-Sands / X. Wang 15-15 3-4 → 3-5 C. Garcia / K. Mladenovic 0-40 df 3-3 → 3-4 B. Mattek-Sands / X. Wang 30-0 ace 3-2 → 3-3 C. Garcia / K. Mladenovic 40-15 2-2 → 3-2 B. Mattek-Sands / X. Wang 30-0 40-15 2-1 → 2-2 C. Garcia / K. Mladenovic 15-0 1-1 → 2-1 B. Mattek-Sands / X. Wang 15-15 df 40-15 1-0 → 1-1 C. Garcia / K. Mladenovic 0-15 15-30 0-0 → 1-0

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Djere vs (WC) A. Cazaux



GS Australian Open L. Djere L. Djere 2 7 2 6 2 A. Cazaux A. Cazaux 6 6 6 3 6 Vincitore: A. Cazaux Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 L. Djere 0-15 0-40 df 2-5 → 2-6 A. Cazaux 30-0 40-15 2-4 → 2-5 L. Djere 40-0 1-4 → 2-4 A. Cazaux 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 L. Djere 15-15 15-30 30-40 df 1-2 → 1-3 A. Cazaux 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Djere 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 A. Cazaux 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 L. Djere 30-0 ace 5-3 → 6-3 A. Cazaux 30-0 40-15 5-2 → 5-3 L. Djere 30-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Cazaux 0-30 15-40 3-2 → 4-2 L. Djere 15-15 15-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Cazaux 15-0 15-15 30-40 2-1 → 3-1 L. Djere 0-15 15-30 15-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Cazaux 15-0 15-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Djere 15-0 15-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Cazaux 0-15 30-15 2-5 → 2-6 L. Djere 15-15 15-40 df 2-4 → 2-5 A. Cazaux 30-0 ace 2-3 → 2-4 L. Djere 15-15 30-15 1-3 → 2-3 A. Cazaux 15-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 L. Djere 15-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Cazaux 15-0 15-15 ace 0-1 → 0-2 L. Djere 15-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-1 3-1* 4*-2 5-3* 6-6 → 7-6 L. Djere 15-15 15-30 30-40 5-6 → 6-6 A. Cazaux 15-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Djere 0-15 30-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Cazaux 0-15 30-15 4-4 → 4-5 L. Djere 30-15 3-4 → 4-4 A. Cazaux 30-0 15-0 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Djere 15-15 40-15 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 2-3 → 3-3 A. Cazaux 15-0 ace 2-2 → 2-3 L. Djere 15-15 15-30 40-30 A-40 1-2 → 2-2 A. Cazaux 15-0 30-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Djere 0-15 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 A. Cazaux 15-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Djere 0-15 15-30 30-40 2-5 → 2-6 A. Cazaux 30-0 2-4 → 2-5 L. Djere 40-0 30-0 40-15 1-4 → 2-4 A. Cazaux 15-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 L. Djere 15-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Cazaux 30-15 15-0 15-15 15-30 40-40 30-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 L. Djere 0-15 df 0-30 15-40 df 0-1 → 0-2 A. Cazaux 15-0 30-15 30-30 0-0 → 0-1

G. Minnen vs C. Tauson



GS Australian Open G. Minnen G. Minnen 5 5 C. Tauson C. Tauson 7 7 Vincitore: C. Tauson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 G. Minnen 0-15 0-30 15-40 5-6 → 5-7 C. Tauson 15-0 15-15 30-15 ace 5-5 → 5-6 G. Minnen 40-0 4-5 → 5-5 C. Tauson 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 G. Minnen 15-0 ace 40-15 3-4 → 4-4 C. Tauson 15-0 40-0 3-3 → 3-4 G. Minnen 0-15 15-40 0-30 40-40 2-3 → 3-3 C. Tauson 30-0 2-2 → 2-3 G. Minnen 0-15 15-15 30-15 30-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Tauson 0-15 15-30 1-1 → 1-2 G. Minnen 15-0 30-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Tauson 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 G. Minnen 0-30 15-30 df 5-6 → 5-7 C. Tauson 30-15 15-15 40-15 5-5 → 5-6 G. Minnen 15-0 40-15 40-40 ace 4-5 → 5-5 C. Tauson 30-0 4-4 → 4-5 G. Minnen 30-0 40-15 40-0 ace 3-4 → 4-4 C. Tauson 0-15 0-30 2-4 → 3-4 G. Minnen 0-15 15-40 df 2-3 → 2-4 C. Tauson 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 G. Minnen 40-15 30-15 1-2 → 2-2 C. Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Minnen 15-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-30 0-0 → 0-1

C. Bucsa vs A. Blinkova



GS Australian Open C. Bucsa C. Bucsa 2 4 A. Blinkova A. Blinkova 6 6 Vincitore: A. Blinkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Blinkova 15-0 30-15 40-30 4-5 → 4-6 C. Bucsa 30-0 3-5 → 4-5 A. Blinkova 15-0 30-15 40-30 3-4 → 3-5 C. Bucsa 15-0 30-30 15-15 40-40 40-A A-40 40-A A-40 40-A A-40 40-A A-40 2-4 → 3-4 A. Blinkova 0-15 15-30 30-30 40-40 2-3 → 2-4 C. Bucsa 15-0 40-15 40-0 1-3 → 2-3 A. Blinkova 0-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 C. Bucsa 15-0 30-15 0-2 → 1-2 A. Blinkova 15-15 40-30 0-1 → 0-2 C. Bucsa 0-15 15-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Blinkova 0-15 15-15 40-30 2-5 → 2-6 C. Bucsa 30-0 40-15 1-5 → 2-5 A. Blinkova 0-15 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-4 → 1-5 C. Bucsa 15-15 15-40 15-30 1-3 → 1-4 A. Blinkova 15-15 df 40-15 1-2 → 1-3 C. Bucsa 30-0 0-2 → 1-2 A. Blinkova 15-0 0-1 → 0-2 C. Bucsa 0-15 0-30 15-40 0-0 → 0-1

(15) S. Gille / (15) J. Vliegen vs T. Machac / Z. Zhang