Zverev sarà processato il prossimo maggio con l’accusa di violenza

Nuovi guai legali per Alexander Zverev. Secondo quanto riporta il media tedesco DW, il n.6 al mondo verrà processato il prossimo maggio con l’accusa di violenza fisica. Il tribunale penale di Berlino ha confermato al media tedesco la convocazione per il dibattimento in aula. Il campione olimpico di Tokyo 2021 è accusato di “aver abusato fisicamente di una donna e di averne messo a rischio la salute durante una discussione”. La vittima della presunta violenza, nominata dagli stessi avvocati di Zverev, è la sua ex fidanzata Brenda Patea. Zverev respinge fermamente le accuse a suo carico.

In una dichiarazione raccolta da DW, Lisa Jani, portavoce della corte berlinese, ha affermato: “L’udienza principale del caso inizierà nel maggio 2024. Annunceremo i dettagli a tempo debito”. Una tempistica assai sfavorevole per il tennista, visto che maggio è uno dei mesi più caldi della stagione, con i due Masters 1000 di Madrid e Roma, e quindi l’avvio del Roland Garros, torneo nel quale Sasha ha disputato la sfortunatissima semifinale nel 2022, quella in cui si infortunò gravemente alla caviglia nel corso di una durissima battaglia contro Nadal. Non è chiaro come il processo influenzerà il suo schedule, ma il 26 maggio inizierà il Roland Garros.

Nell’ottobre del 2023 Zverev ha ricevuto dal tribunale un’ordine penale e una multa di 450.000 euro. In Germania un ordine penale può essere emesso quando un giudice ritiene che il caso sia semplice e non giustifichi un processo. L’accusato tuttavia può contestare l’ordinanza, mantenendo la presunzione di innocenza, cosa che Zverev ha fatto tramite i suoi legali e che lo costringerà il prossimo maggio ad affrontare un’udienza pubblica.

Contestando il provvedimento penale ricevuto, gli avvocati di Zverev definirono il procedimento “scandaloso”, aggiungendo che “non si può parlare di giusto processo”, e arrivando a mettere pubblicamente in dubbio le prove forensi utilizzate dal tribunale. Zverev raramente ha parlato in merito alla questione, non lasciando molto spazio ai giornalisti per fare domande al riguardo, ma lo scorso novembre, ad una precisa domanda sull’accusa, apostrofò il provvedimento penale come “una totale stronzata. Chiunque abbia un quoziente intellettivo standard sa di cosa si tratta”, ha tagliato corto il tedesco.

Zverev non è nuovo ad accuse di violenza. Il tedesco era finito nell’occhio del ciclone per una rivelazione giornalistica secondo la quale una sua precedente fidanzata, Olya Sharypova, sarebbe stata maltrattata fisicamente e psicologicamente da Sasha, senza tuttavia mai arrivare ad una denuncia penale contro l’ex compagno. Per questo ATP aveva aperto un procedimento d’indagine sul comportamento di Zverev, chiudendo poi la faccenda un anno fa, citando “prove insufficienti” a suo carico.

In merito a questa nuova brutta vicenda, gli avvocati di Zverev hanno detto a DW che non avrebbero aggiunto nient’altro alla loro dichiarazione rilasciata in ottobre.

Il miglior tennista tedesco, attualmente n.6 del ranking mondiale, debutterà agli Australian Open domani contro il connazionale Dominik Koepfer, con legittime ambizioni nel primo Slam della stagione. La sua ottima forma si è vista in United Cup, dove è stato il trascinatore della Germania verso il titolo nella competizione a squadre. Tuttavia fuori dal campo i suoi guai sembrano finire.

Marco Mazzoni