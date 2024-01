Australian Open: Musetti soffre e vince, batte Bonzi in quattro set. È il suo primo successo nel main draw a Melbourne

Grand’Italia a Melbourne! Dopo i successi di Sinner e Arnaldi, un’altra nottata da sogno, con tanta lotta ma anche la soddisfazione di altre due vittorie. Infatti sia Flavio Cobolli che Lorenzo Musetti hanno superato il primo turno agli Australian Open, ottenendo la propria prima vittoria nel torneo.

Musetti è stato campione del torneo Junior nel 2019, ma ancora mancava l’acuto nel main draw. Finalmente è arrivato, con il successo in 4 set sul francese Benjamin Bonzi. Un match nel quale il toscano partiva favorito, ma che gli è costato ben 3 ore e 34 minuti di lotta per portarlo a casa, col punteggio di 7-6 7-6 4-6 6-2. Si è visto in campo il Musetti dell’ultimo periodo: quando è riuscito a giocare con intensità e con i piedi non lontani dalla riga di fondo, il suo tennis è stato interessante, molti colpi vincenti ottenuti con varie soluzioni. Appena ha accusato la tensione e ha perso campo, stazionando troppo dietro e cadendo in difesa in modo passivo, Bonzi ha avuto buon gioco nel riprendersi il vantaggio. Per fortuna di Lorenzo, nei due tiebreak dei primi due set, il francese ha commesso più errori, mentre l’azzurro è stato più sicuro e centrato.

La partita di Lorenzo si era messa subito bene, avanti di un break (2-0) consolidato fino al 4-1. Con un tennis superiore per qualità e colpi, Musetti era al comando delle operazioni, ma ha sprecato il vantaggio subendo il contro break nel settimo game, un gioco duro (16 punti), nel quale con un doppio fallo ha restituito il break alla terza chance. Si è arrivati al tiebreak, dove Musetti ha di nuovo alzato il livello e si è aggiudicato il parziale. Sostenuto dal servizio, tornato sicuro e veloce, e da colpi dalla linea di fondo nuovamente ficcanti e precisi, l’azzurro si preso un set che avrebbe potuto chiudere prima con meno patemi.

Nel secondo set è Bonzi a scappare in vantaggio, un break nel secondo game e buoni turni di servizio fino al 5-2. Un gioco senza molti acuti ma pulito quello del francese, comandando da fondo dopo una prima palla solida. Bonzi però crolla mentalmente al momento di chiudere, con varie chance sprecate. Infatti non riesce a sfruttare un set point in risposta, Musetti si salva (3-5) e si porta 15-40, con due chance per riaprire un set nel quale era stato sempre sotto. Bonzi spinge da fondo e annulla entrambe le chance all’italiano, ma dopo aver sciupato un’altra palla set con un errore in costruzione di rovescio, crolla in due errori che restituiscono il break a Musetti. Il set torna in equilibrio sui turni di battuta sul 5-4. C’è ancora un brivido, quando Lorenzo concede un altro set point servendo sul 5-6, Bonzi non lo sfrutta sbagliando di nuovo col rovescio in scambio. In questo tourbillon di situazioni, anche il secondo set si decide al tiebreak, dove Benjamin comanda, gioca alcuni bei colpi e si porta in vantaggio per 4-3, ma un terribile doppio fallo riporta in carreggiata l’azzurro che, nel momento decisivo e dopo essersi salvato più volte, tira fuori la sua classe – fantastico un diritto – e strappa i punti decisivi per il 7-4, e due set a zero.

Si pensava che dopo le emozioni e crollo del francese nel fotofinish del secondo set, il terzo sarebbe stato a favore di Musetti. Invece Bonzi ha una nuova reazione d’orgoglio, strappa subito il break a Lorenzo in apertura e stavolta lo difende con maggior ordine e intensità. Concede solo una palla del contro break nel quarto game, ma si salva e quindi conduce il parziale senza altre sbavature, chiudendolo 6-4. Male Musetti in risposta nel set, un parziale nel quale ha rifiatato dopo l’intensità dei primi due set vinti al tiebreak. 6-4 Bonzi, si va al quarto.

E per fortuna, nel quarto set Musetti sale in cattedra, ma ancora con il brivido. Infatti l’allievo di Tartarini inizia il parziale al servizio, un turno complicato nel quale annulla una palla break ma cede il game alla seconda. Qua arriva la reazione di Lorenzo, davvero forte. Annulla una palla che avrebbe mandato il francese 2-0 e quindi sale di livello, tramortendo Benjamin con una serie di colpi, e di punti, davvero ottimi. Una striscia di 15 punti a 3 che gli consente di ribaltare tutto, fino al 4-1 a suo favore con due break consecutivi. È lo strappo decisivo, ormai il solco tra i due è troppo ampio, il francese non ci crede più come negli altri set, mentre il gioco dell’azzurro è sempre più sicuro e fluido, sostenuto anche dal servizio. Il match si chiude con un 6-2 che manda Lorenzo al secondo turno, dove trova un altro francese Luca Van Assche.

Musetti ha chiuso con 7 Ace e 4 doppi falli, ha servito in campo il 60% di prime palle, vincendo il 70% dei punti, con 36 vincenti e 34 errori. Numeri non malvagi, ma il punto resta sempre quello del focus, dell’aggressività e della continuità. Quando è “acceso” e comanda, Lorenzo è un tennista efficace; appena perde sicurezza e cade all’indietro, tutto si fa grigio e difficilissimo.

La sensazione è che contro il giovane francese servirà altra intensità e continuità di gioco rispetto a quella mostrata stanotte contro Bonzi. Ma è una vittoria importante che scaccia la maledizione di non aver ancora vinto un turno nel main draw.

Mario Cecchi

